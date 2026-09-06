Trauksme ne vienmēr izskatās pēc bailēm - psiholoģe Ilze Ušacka atklāj signālus, kurus cilvēki mēdz palaist garām
Trauksme ne vienmēr izpaužas kā bailes – par to var liecināt arī sirdsklauves, miega traucējumi, nogurums un grūtības koncentrēties. Psiholoģe Ilze Ušacka skaidro, kā atpazīt trauksmes pazīmes un kad nepieciešams meklēt palīdzību.
Evolūcijas dāvana
Ir nakts. Tu pamosties ar sajūtu, ka sirds krūtīs dauzās kā bungas, elpa kļūst īsa un saraustīta, domas skrien pa apli cita pēc citas. Istabā valda klusums, bet ķermenis uzvedas tā, it kā tūlīt būtu jāglābjas no nenovēršama apdraudējuma. No malas viss izskatās kārtībā, taču iekšēji notiek cīņa ar sajūtu, kurai nav konkrēta iemesla. Šo stāvokli mēs pazīstam kā trauksmi. Tā ir sena un šķietami uzticama sabiedrotā – evolūcijas dāvana, kas tūkstošiem gadu pasargāja cilvēkus no briesmām. Mūsu senči, sastopoties ar plēsējiem vai dabas stihijām, izdzīvoja, tieši pateicoties šim mehānismam: sirds kļuva ātrāka, muskuļi saspringa, acis meklēja apdraudējumu, prāts koncentrējās tikai uz izdzīvošanu. Taču mūsdienu pasaulē briesmas vairs neizskatās pēc vilka, kas uzglūn aiz krūma. “Cilvēks dzīvo pilnīgi drošā vidē, bet ķermenis domā, ka tūlīt būs jāglābjas,” saka psiholoģe Ilze Ušacka. “Tā ir mūsdienu trauksmes būtība – sirēna skan, bet uguns nav.”
Ja šis mehānisms netiek atslēgts un signāls skan nepārtraukti, trauksme no aizsargreakcijas kļūst par mocībām. “Tad mēs runājam par trauksmes traucējumiem,” skaidro psiholoģe. “Tas vairs nav tikai nemiers, bet stāvoklis, kurā cilvēka nervu sistēma ir pārslēgusies uz pastāvīgu kaujas gatavību. Ķermenis dreb, galva pulsē, un cilvēks vairs nespēj nomierināties.” Tāpēc viņa uzsver: lai saprastu, vai runa ir par parastu satraukumu vai trauksmes traucējumu, vispirms jāklausās ķermenī. “Ķermenis vienmēr runā pirmais. Tikai mēs vairs neprotam tajā ieklausīties,” saka psiholoģe.
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Kad satraukums pārtop traucējumā
Mēs visi uztraucamies. Gan pirms eksāmena, gan svarīgas uzstāšanās, gan gaidot ārsta zvanu. Tas ir dabiski, jo šāds satraukums palīdz saņemties, mobilizēt spēkus, būt modram. Tas ir veselīgs un parasti izzūd, tiklīdz situācija beidzas. Taču nopietna trauksme sākas tur, kur šī sajūta nepazūd arī tad, kad apdraudējuma vairs nav. Tā pieķeras kā ēna, kas seko līdzi ik uz soļa. Katru rītu prāts mostas pirmais: “Kas būs, ja es izgāzīšos? Kas būs, ja notiks kas slikts? Kas būs, ja es netikšu galā?” Ķermenis reaģē tā, it kā bīstamība būtu tepat aiz stūra: sirds sitas, plaukstas svīst, elpa kļūst īsa, un tu vairs nespēj saprast, kāpēc.
Tas viss notiek automātiski, jo mūsu nervu sistēma neatšķir īstus draudus no iztēles radītām bailēm. “Šādā brīdī smadzeņu trauksmes centrs jeb amigdala kļūst pārlieku aktīvs, bet daļas, kas atbild par racionālu domāšanu, atkāpjas otrajā plānā,” skaidro Ilze Ušacka. “Līdzsvars starp simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu izjūk: viena pārņem vadību, otrai vairs nav spēka cilvēku nomierināt. Nervu sistēma kļūst par gāzes pedāli, kas iespiests grīdā, bet bremzes nestrādā.” Rezultātā bailes kļūst spēcīgākas par saprātu. Dažiem tas izpaužas kā pastāvīga nemiera sajūta, citiem – kā pēkšņas panikas lēkmes ar sajūtu, ka pietrūkst gaisa vai sirds tūlīt apstāsies. Ir arī cilvēki, kas sāk izvairīties no sabiedriskām vietām, sapulcēm vai braucieniem ar transportu, jo viņi vienkārši vairs neuzticas savam ķermenim. Tomēr pēc lieliem pārdzīvojumiem, kā šķiršanās, tuvinieka zaudējums, šoks, operācija vai darba zaudējums, īslaicīgas satraukuma epizodes ir tikai cilvēcīgas. “Atšķirība starp ikdienas satraukumu un nopietniem trauksmes traucējumiem ir tajā, cik lielā mērā tie iejaucas dzīvē,” uzsver Ilze Ušacka. “Ja nemiers traucē strādāt, bojā miegu, sabojā attiecības ar tuviniekiem un kolēģiem vai atņem prieku no lietām, kas agrāk sagādāja gandarījumu, tas ir brīdis, kad trauksme ir pārņēmusi vadības grožus.”
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Trauksme nešķiro
Trauksme nav taisnīga. Tā neskatās, vai esi stiprs vai vājāks, vai tev ir laba izglītība, karjera un ģimene. Vienu tā piemeklē tikai reizēm kā viegls nemiers pirms svarīga notikuma, bet citam tā ieperinās prātā uz ilgu laiku, kļūstot par neatlaidīgu pavadoni. Pētījumi rāda – ja ģimenē kādam bijusi trauksme vai depresija, pastāv lielāka iespēja, ka līdzīgas grūtības piedzīvos arī nākamās paaudzes. Tas nenozīmē, ka liktenis ir iepriekš nolikts, bet gan to, ka nervu sistēma var būt jūtīgāka pret stresa signāliem. Smadzenes, kurās amigdala reaģē pārāk spēcīgi, rada sajūtu, ka apdraudējums ir teju visur.
Tikpat svarīgs faktors ir mūsu psiholoģiskā bagāža. Ja bērnībā piedzīvotas traumas, ja mācīts būt pārlieku paklausīgam vai baidīties no kļūdām, ja atbalsts bijis nepietiekams, prāts pieaugot var palikt neaizsargātāks. Perfekcionisms, kas no malas izskatās kā apbrīnojama spēja tiekties uz rezultātiem, patiesībā bieži slēpj bailes kļūdīties un sajūtu, ka nekad neesi pietiekams. Un tad ir sociālā vide. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā stress ir ikdienas valūta. Darba grafiki, finansiāls spiediens, rūpes par ģimeni, sociālo tīklu radītais salīdzināšanās spogulis – tas viss var kļūt par trauksmes katalizatoru. Turklāt mūsu dzīves ritms bieži nozīmē arī nepietiekamu miegu, pārlieku daudz kofeīna, mazāk kustību un sarunu ar tuvajiem. Tie ir sīki akmentiņi, kas pa vienam šķiet nenozīmīgi, bet kopā var izraisīt lavīnu.
Trauksme rodas no vairāku slāņu saskares. Iedzimtība, bērnības pieredzes un mūsdienu vides spiediens saplūst kopā, līdz izveidojas trauksmes “perfektais vētras mākonis”. Un, ja vienam cilvēkam vējš tikai viegli iešūpo lapas, citam tas spēj no zemes izraut koku ar visām saknēm. Trauksmes iemesli reti ir tikai “iekšēji”. Kā uzsver psiholoģe Ilze Ušacka, šodien cilvēki dzīvo nepārtrauktā stresa un informācijas ātruma plūsmā, kas nenoliedzami ietekmē gan ķermeni, gan prātu. “Viss, kas notiek cilvēka dzīvē, var izraisīt trauksmi. Bērni, kas piedzīvojuši bulingu, pieaugušie, kas ilgstoši cieš no emocionālas vardarbības darbā vai mājās, cilvēki kara vai nenoteiktības laikā. Pie manis šodien bija viena ukraiņu sieviete, kura vairs nespēj nomierināties, – viņa vienkārši ir izsmelta no visa, kas notiek pasaulē.”
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Šie pārslodzes foni kļūst par auglīgu augsni trauksmei. Un bieži vien cilvēks nemaz nenojauš, cik dziļi tā jau iesakņojusies.
Pieredzes stāsts
Mana pirmā trauksmes epizode notika pirms deviņiem gadiem. Naktī pamodos ar sajūtu, ka sirds krūtīs sitas trīs reizes ātrāk, trīs reizes spēcīgāk, kā iztrūkusi no ritma. Gaiss šķita smags kā ūdens, elpa – sekla, karstums sitās caur ādu.
Sēdēju gultā, sviedri tecēja pa muguru, un prāts kliedza, ka kaut kas nav kārtībā. Pirmajā mirklī biju pārliecināta, ka tas ir infarkts. Nāves bailes bija tik īstas, ka tās varēja sataustīt.
Domāju: “Vai tiešām šī būs tā nakts, kad es nomiršu?” Protams, es darīju to, ko darītu daudzas no mums, – paņēmu telefonu un iegūglēju simptomus… Katrs rezultāts tikai pastiprināja manas bailes: “sirds mazspēja”, “vēzis”, “nāves risks”. Jo vairāk lasīju, jo straujāk sitās sirds. Tajā brīdī mans prāts bija pārņēmis vadību, bet ķermenis it kā dzīvoja savu dzīvi.
No rīta pierakstījos pie ģimenes ārsta. Asins analīzes, EKG, kardiogramma – viss kārtībā. Ārste pacēla acis un mierīgā balsī teica: “Izskatās pēc veģetatīvās distonijas. Jūsu ķermenis vienkārši ir pārslodzē.” (Vēlāk uzzināju, ka “veģetatīvā distonija” nav diagnoze, bet dažādu simptomu kopums.) Toreiz pirmo reizi dzirdēju vārdus: “trauksme” un “izdegšana”. Ārste lūdza izstāstīt, kāda bijusi mana pēdējo mēnešu ikdiena. Man bija maza meitiņa, kura tikko uzsākusi dārziņa gaitas un daudz slimoja. Tikko piedzīvoju jau otro neveiksmīgo grūtniecību, kas beidzās ar “tīrīšanu”. Lai apslāpētu emocionālās sāpes, divas nedēļas vēlāk pieņēmu labu pilnas slodzes darba piedāvājumu. Vīrs daudz strādāja, es strādāju, rūpējos par māju, reizēm gulēju četras stundas naktī. Bet šķita, ka man viss jāpaveic, jo tā dara stipras sievietes. Tikai ārsta kabinetā sapratu, ka ilgu laiku esmu dzīvojusi autopilotā – it kā darbojos, bet sen vairs ne savienota ar sevi.
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Ārste man ieteica sportot. Nevis tāpēc, lai notievētu vai “izskatītos labāk”, bet – lai atslēgtu prātu. “Trīs reizes nedēļā aerobika vai kardio treniņš. Kaut kas tāds, kur tev rāda priekšā un tu dari. Galvenais, lai tev ne par ko nav jādomā,” viņa teica. Pēc dažām nedēļām ritmiski kustējos sporta zālē un pēkšņi galvā iestājās klusums. Tas bija īss brīdis, bet es to skaidri atceros līdz šai dienai – sajūtu, kā prāts pirmo reizi pēc ilga laika pa īstam atslābst.
“Tā ir klasika, ko šodien redzu nepārtraukti,” saka psiholoģe Ilze Ušacka. “Jaunās māmiņas, kas pie manis atnāk, ir pilnīgi izsīkušas. Viņas ir nogurušas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli.
Viņas vairs nespēj atslēgties ne dienā, ne naktī, jo prāts nepārtraukti analizē, plāno un uztraucas. Bērns, darbs, mājas, rūpes, atbildība. Un vienlaikus vēl sajūta, ka visam jābūt perfekti – jāsmaida, jāizskatās labi, jātiek ar visu galā.” Viņa piebilst, ka daudzi pāri šajā posmā dzīvo kā divās paralēlās pasaulēs. “Vīri arī ir pārguruši. Viņi strādā, skrien, mēģina visu nodrošināt, bet iekšēji ir tikpat tukši. Un tad, kad pāris beidzot satiekas mājās, tas nav atpūtas brīdis – tā ir sadursme starp diviem nogurumiem. Viens grib klusumu, otrs grib sapratni, bet spēka tam vairs nepietiek ne vienam, ne otram.” Šādā spriedzē trauksme rodas kā ķermeņa kliedziens pēc palīdzības. “Tā pati par sevi nav bīstama, taču sajūta ir neizturama,” skaidro Ušacka. Viņa uzsver, ka tā nav vājuma pazīme, bet pārslodzes sekas. “Kad cilvēks ilgstoši dzīvo stāvoklī, kur jābūt “ieslēgtam” visu laiku, nervu sistēma vairs neatjaunojas. Tā sāk dzīvot trauksmes režīmā.”
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Sekas, sadzīvojot ilgtermiņā
Dzīvot ar trauksmi nozīmē pastāvīgi just, ka kaut kur iekšā deg gaisma, kas nekad netiek izslēgta. Tas, kas sākotnēji domāts kā brīdinājums, ar laiku vairs neglābj, bet izdedzina. Zinātniski raugoties, hroniska trauksme uztur paaugstinātu kortizola un adrenalīna līmeni, un organisms vairs nespēj atslābt. Pastāvīga muskuļu spriedze rada sāpes, paaugstināts sirdsdarbības ātrums noslogo sirdi, imūnsistēma kļūst ievainojamāka. Pētījumi rāda, ka cilvēkiem ar neatrisinātiem trauksmes traucējumiem būtiski pieaug risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, kā arī kuņģa un zarnu trakta kaitēm. Ķermenis dzīvo nepārtrauktā “kaujas gatavībā”, bet par šo gatavību tiek maksāta augsta cena. “Ja trauksmei nepievērš uzmanību, tā pārņem visu cilvēku,” saka psiholoģe Ilze Ušacka.
“Cilvēks pierod būt saspringts, viņš pat vairs nejūt, cik ļoti ķermenis cieš. Bet ilgtermiņā šī spriedze bojā veselību. Parādās psihosomatiskie traucējumi, paaugstinās asinsspiediens, parādās galvassāpes, sirds ritma traucējumi. Tā ir hroniska pārslodze, no kuras organisms vairs nespēj atgūties.”
Trauksme ielavās arī ikdienas attiecībās. Tā rada plaisu starp cilvēkiem – partneris nesaprot, kāpēc otrs izvairās no sarunām vai sabiedrības, draugi pamazām attālinās, darbā samazinās koncentrēšanās spējas. Daži kļūst noslēgti, citi meklē pagaidu mierinājumu alkoholā, pārmērīgā darbā vai medikamentos.
Šī izvairīšanās tikai paildzina trauksmes loku, līdz cilvēks vairs neatceras, kā jūtas, kad ir vienkārši miers.
Ilze norāda: “Ja trauksmi neārstē, tā nereti noved līdz izdegšanai vai depresijai. Abi šie stāvokļi iet roku rokā, viens baro otru. Un vissmagākajos gadījumos cilvēks var nonākt arī pie pašdestruktīvām domām. Tāpēc svarīgi ir pamanīt pirmos signālus.”
Ir cilvēki, kuri gadiem ilgi domā, ka tā vienkārši ir viņu daba – būt nervozam, satrauktam, nogurušam. Viņi pierod pie sajūtas, ka dzīve ir smaga nasta, un pamazām samierinās. Bet trauksme nav rakstura vaina, tā ir simptoms, kas lūdz palīdzību.
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Ko darīt
Trauksme nav spriedums. Tā ir ķermeņa valoda, kas mēģina pateikt: “Man ir par daudz.” Tā nav jāapklusina, bet jāsaprot. Pirmais solis vienmēr ir atzīt: jā, es jūtu trauksmi, un tas nozīmē, ka mans ķermenis vēl runā ar mani. Šī sajūta nedefinē cilvēku, tā tikai rāda, ka prāts un ķermenis ir noguruši. Tajā brīdī, kad to ieraugām, sākas atgriešanās pie miera. “Kad pati vairs netiec ar savu trauksmi galā, pirmais solis ir ģimenes ārsta apmeklējums,” saka psiholoģe Ilze Ušacka. “Ārsts palīdzēs saprast, kas notiek tālāk. Reizēm viņš iesaka īslaicīgus medikamentus, lai nomierinātu nervu sistēmu un ļautu prātam atvilkt elpu. Tas dod iespēju atjaunot spēkus un pēc tam risināt problēmu dziļāk – ar psihoterapiju vai dzīvesveida maiņu.” Ģimenes ārsts parasti arī nosaka nākamos soļus – nosūtījumu pie psihoterapeita vai psihiatra.
Tomēr ir daudz veidu, kā pašai atvieglot trauksmes radīto smagumu. Viens no vienkāršākajiem, bet spēcīgākajiem ir apzināta elpošana. Dziļa, lēna ieelpa un izelpa darbojas kā poga, kas pārslēdz nervu sistēmu no “cīnies vai bēdz” režīma uz mieru.
“Elpošana ir pirmais instruments, kas palīdz regulēt trauksmi,” uzsver Ilze. “Taču tā jāmācās tad, kad viss vēl ir mierā. Kad trauksme jau ir, par elpošanu parasti neviens vairs nedomā. Tāpēc svarīgi šo prasmi attīstīt jau iepriekš, lai īstajā brīdī tā nostrādātu automātiski – kā drošības josta.”
Arī fiziskās aktivitātes ir lielisks veids, kā palīdzēt sev. Pastaigas, peldēšana, skriešana, joga vai dejas palīdz izvadīt no ķermeņa uzkrāto spriedzi un atbrīvot prātu no nepārtrauktā trokšņa. “Kad ķermenis kustas, prāts atslēdzas. To es redzu ikdienā – cilvēki, kuri sporto, vieglāk tiek galā ar trauksmi. Ķermenim jāļauj izkratīt to, kas uzkrājies,” skaidro psiholoģe.
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Apzinātības prakses, piemēram, meditācija, lēna tējas dzeršana, brīdis ar sevi, saruna klusumā, māca atgriezties tagadnē, lai prāts neapmaldītos domās par pagātni vai nākotni. Dažkārt tieši šie vienkāršie brīži kļūst par glābiņu. Miegs un sabalansēts uzturs ir vēl divi pamatakmeņi, kas palīdz nervu sistēmai atgūt līdzsvaru. Ja ķermenis ir paēdis un izgulējies, arī prātam kļūst vieglāk. Izsalkums un miega trūkums var pastiprināt trauksmi, jo ķermenim vienkārši nav enerģijas, lai tiktu galā ar stresu.
Svarīgs ir arī cilvēciskais tuvums. Saruna ar draudzeni, partneri vai ģimenes locekli reizēm spēj dot vairāk nekā jebkura pašpalīdzības grāmata.
Dalīšanās sajūtās atver telpu, kurā vairs nav jābūt vienai ar savu nemieru. Ilze uzsver, ka arī tuvā cilvēka klātbūtne panikas brīdī ir ārkārtīgi svarīga. “Kad uznāk panikas lēkme, blakus vajadzīgs cilvēks, kurš spēj nomierināt un atgriezt realitātē. Kurš var apstiprināt, ka tu esi drošībā un pateikt: “Elpo. Es esmu tepat.” Šie vārdi dažkārt izdara vairāk nekā medikaments.”
Ja paša resursu vairs nepietiek, nākamais solis ir profesionāla palīdzība. Psihoterapija, īpaši kognitīvi biheiviorālā, palīdz ieraudzīt domāšanas modeļus, kas uztur trauksmi, un tos mainīt. Reizēm pietiek ar dažām šādām sarunām, lai cilvēks atgūtu skaidrību un saprastu, kā viņš pats sev var palīdzēt. “Palīdzību meklēt nav vājums,” saka Ilze. “Tā ir drosmes pazīme. Jo tikai drosmīgs cilvēks atzīst, ka viņam vajadzīga palīdzība.”
Trauksmi nevar izslēgt kā slēdzi, bet to var pieradināt – soli pa solim, dienu pēc dienas. Trauksmes mazināšana sākas nevis krīzes brīdī, bet ikdienā.
“To var darīt jau šodien – ar apzinātu elpošanu, ar spēju apstāties un ievērot, kā smaržo rudens, ar dienas struktūru, kurā ir vieta gan darbam, gan atpūtai. Ķermenim vajag miegu, prātam – klusumu. Ja to sev atņemam, trauksme kļūst hroniska.” Tomēr Ilze atzīst, ka trauksmes ārstēšanā bieži vien lielākais šķērslis ir nevis traucējumi, bet cilvēka vēlme pēc tūlītēja rezultāta. “Ārsts vai psihoterapeits nebūs burvis, ja cilvēks pats negribēs iesaistīties,” viņa saka. “Bieži dzirdu vārdus – “tas nestrādā”. Kabinetā mums viss ir sanācis labi, vingrinājums tiek izpildīts, bet, kad pēc laika pajautāju, vai cilvēks tiešām ir mēģinājis elpot, pierakstīt vai praktizēt apzinātību arī mājās, viņš atzīstas, ka nav. Mēs gaidām brīnumu tableti, jo tā ir vieglāk. Bet patiesībā dziedināšanās sākas tikai tad, kad mēs paši pa īstam sākam ar sevi strādāt.”
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Lēni atgūstot sevi
Trauksme pati par sevi nav ienaidnieks. Tā ir kā dūmu detektors, kas dažkārt reaģē pārāk jūtīgi un kauc arī tad, kad dūmu nav. Bet šo signālu var iemācīties sadzirdēt un pakāpeniski noregulēt. Kad sieviete atzīst – “jā, es jūtu šo nemieru”, sākas dziedināšanās.
Arī pati psiholoģe atzīst, ka neviens nav pilnībā pasargāts no trauksmes. “Arī man pašai tā ir bijusi,” saka Ilze Ušacka. “Bet es māku to atpazīt, un visvairāk man palīdz tieši elpošana. Kad jūtu, ka kaut kas “savelkas”, es pievēršos tam apzināti.
Ar katru ieelpu asinsspiediens normalizējas, prāts kļūst skaidrāks, un tad jau redzu, ka tā situācija nemaz nav tik traka. Tas neliedz trauksmei atgriezties, bet ļauj man atgūt vadību pār sevi.”
Ar katru dziļu elpu, ar katru apzināti pieņemtu dienu, ar katru sarunu ar draugu vai speciālistu troksnis kļūst klusāks. Trauksme spēj aizēnot dzīvi, bet tā nav stiprāka par sievieti. Mēs neesam savi simptomi. Mēs esam domas, sajūtas, spēks, maigums un spēja atgriezties pie sevis. Mieru nevar atrast ideālā klusumā, bet tajā līdzsvarā, kur prāts, ķermenis un sirds atkal strādā vienā ritmā. “Ļoti laba grāmata, ko iesaku,” nobeigumā saka Ilze, “ir Korīnas Svītas Trauksmes žurnāls. Tajā ir vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai, un ideja ir ļoti vienkārša – pierakstīt: kas man tā par trauksmi, kad tā rodas, vai tā atkārtojas līdzīgos brīžos?” Šie pieraksti palīdz ieraudzīt trauksmes raksturu, lai saprastu, kas to izraisa un cik bieži tā atgriežas. “Kad tu redzi, ka trauksmes epizodes atkārtojas, piemēram, vairākas reizes nedēļā, tu vairs nevari teikt, ka tā pāries pati. Tas ir signāls, ka vajadzīga palīdzība.”
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Atpazīsti trauksmes pazīmes
Ķermenis: sirdsklauves, svīšana, trīce, “kamols kaklā”, sajūta, ka trūkst gaisa.
Muskuļu spriedze: saspringts žoklis, uzrauti pleci, galvassāpes vai muguras sāpes bez skaidra iemesla.
Miegs: grūtības aizmigt, agrākas pamošanās, satraucoši sapņi, nepārejošs nogurums.
Kuņģis: slikta dūša, “tauriņi vēderā”, apetītes zudums.
Domu cikls: notikumu katastrofizēšana, grūtības “apstādināt” prātu.
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Koncentrēšanās: grūtības fokusēties, sajūta, ka galvā ir tukšums.
Garastāvoklis: nemiers, nervozitāte, viegla aizkaitināmība.
Izvairīšanās: atceltas tikšanās, braucieni, prezentācijas, darbu atlikšana līdz pēdējam brīdim.
Kontroles meklēšana: pastiprināta vajadzība visu pārbaudīt, pārmērīga plānošana.
Sociālie signāli: grūtības atrasties pūlī, vēlme ātrāk “izbēgt” no situācijām.
Pašsajūtas interpretācija: hiperuzmanība pret ķermeņa sajūtām un satraukšanās par katru sīkumu.
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Funkcionēšana: samazināta jauda darbā vai mājās, prieka trūkums lietās, kas agrāk patika.
Ja viena vai vairākas no šīm pazīmēm saglabājas vairākas nedēļas un sāk ietekmēt tavu ikdienu, ir vērts aprunāties ar speciālistu, piemēram, psihologu vai psihiatru.
Mazie soļi pret lielo nemieru
Elpo, pirms reaģē. Kad jūti, ka prāts skrien, apstājies un trīs reizes dziļi ieelpo.
Atceries, ka tu neesi savas domas. Tu esi to vērotāja.
Runā ar ķermeni. Pajautā sev: “Kur šobrīd jūtu spriedzi?”
Kusties. Kaut vai uzliec mūziku un piecas minūtes vienkārši padejo.
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Nosaki robežas. Nesaki visam un visiem “jā”.
Atrodi drošības ostu. Tas var būt cilvēks, vieta vai rituāls, kas tevi nomierina.
Atceries, ka trauksme neesi tu. Tā ir tikai signāls, nevis tava būtība.