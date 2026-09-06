Kas notiek ar sievietes ķermeni pēc 40? Ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberte: “Nav vienas tabletītes, kas izglābs visas”
Perimenopauze var atnest pārmaiņas, kuras sākumā viegli norakstīt uz stresu vai nogurumu – bezmiegu, garastāvokļa svārstības un menstruālā cikla izmaiņas. Ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberte skaidro, kā atpazīt perimenopauzes simptomus un kad meklēt ārsta palīdzību.
Perimenopauze ir dzīves posms, par kuru šodien runā skaļāk un skaļāk. Sievietes menstruālais cikls mainās, miegs paliek trauslāks, bet garastāvoklis sāk pārbaudīt pacietības mēru. Tā, ka reizēm ir sajūta, ka labi zināmais “es” sāk spēlēt paslēpes. Taču perimenopauze nav tikai izaicinājumu labirints. Perimenopauze ir iespēja ne tikai no jauna ieklausīties savā ķermenī, pieņemt to un mācīties reaģēt ar sapratni, bet arī nebaidīties meklēt ārsta atbalstu.
Tam piekrīt arī ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberte, kura sarunas gaitā secina: “Ja sieviete ir apzinātā stāvoklī un izjūtā par savu ķermeni, tad tas, kas ar viņu notiek, proti, šī perimenopauzes un menopauzes simptomātika, nebūs kā zibens no skaidrām debesīm.”
Perimenopauze Latvijā piedzīvo savu renesansi
Izpratne par perimenopauzi palīdz sievietēm labāk sagatavoties jaunam dzīves posmam, atpazīt izmaiņas ķermenī, kā arī laikus meklēt atbalstu pie ginekologa. Par perimenopauzi sievietes vairs neklusē, un jāteic, ka skaļākas runas sabiedrībā ir sākušās ārzemēs jau pirms vairākiem gadiem.
Viena no pirmajām sabiedrības dāmām, kas nekautrējās runāt par perimenopauzi un menopauzi, ir seriāla Sekss un lielpilsēta zvaigzne Kima Ketrela. Spožā aktrise uzstāja, ka nav nekā kaunpilna par šo dzīves posmu.
Tāpat pazīstamā sieviete akcentēja, ka perimenopauze ir daļa no dzīves un nav jābaidās par to runāt, kas pirms vairākiem gadiem bija salīdzinoši neparasta diskusija. Arī televīzijas sarunu šovu veidotāja un vadītāja Opra Vinfrija ir dalījusies ar perimenopauzes un menopauzes simptomiem, iekļaujot šo dzīves posmu savos medijos. Neapšaubāmi laiks rit uz priekšu un arī Latvija nedrīkst atpalikt. Lai gan par šo posmu visbiežāk tiek runāts aiz ginekologa kabineta durvīm, draudzeņu lokā sarunas par perimenopauzi un tās simptomiem virmo jau vairākus gadus neatkarīgi no gadalaika. Taču tieši šobrīd šī tēma Latvijā ir piedzīvojusi savu renesansi.
Tēmai par godu pavisam īsā laikā ir tapušas vairākas apritē atpazīstamas grāmatas, kuras izlolojušas sabiedrībā zināmas autores. Piemēram, žurnāliste Inga Spriņģe savā grāmatā KARSTI runā par to, kā dzīvot labi un izskatīties lieliski pirms un pēc menopauzes. Savukārt fitnesa trenere Zanda Zariņa-Rešetina grāmatā Dzīvot bez pauzes, kas ir rokasgrāmata sievietei perimenopauzē, runā par to, kā atgūt spēku, mieru un prieku – arī laikā, kad hormoni mainās. Šie piemēri liek secināt, ka tēma šobrīd ir pašā kalna virsotnē.
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Kas tad īsti ir perimenopauze?
Menopauzālā pāreja ir periods pirms menopauzes, kad sievietei vēlīnā reproduktīvā vecumā notiek olnīcu novecošana un pakāpeniska dzimumhormonu līmeņa pazemināšanās – regulārs menstruālais cikls kļūst par neregulāru, līdz menstruācijas pilnībā beidzas. Menopauzālā pāreja normā var ilgt vairākus gadus.
Perimenopauze ir periods, kurā tiek iekļauta menopauzālā pāreja un gads pēc mēnešreižu beigām.
Menopauze tiek definēta kā neatgriezeniska menstruāciju pārtraukšanās, ko nosaka 12 mēnešu ilga amenoreja (izzudušas menstruācijas). Savukārt turpmāko periodu pēc šī brīža sauc par postmenopauzi. Atkarībā no simptomu parādīšanās perioda menopauzālos simptomus var klasificēt trīs grupās. 1. Agrīnā perioda simptomi – menstruālā cikla traucējumi, vazomotorie simptomi un psihiskie, kognitīvie traucējumi. 2. Vidējā perioda simptomi – maksts un ādas sausums, urīna nesaturēšana, svara pieaugums, locītavu sāpes. 3. Vēlīnā perioda simptomi, kas saistīti ar estrogēnu deficītu, – osteoporoze, kardiovaskulāras slimības un demence.
Kā izpaužas perimenopauze?
Perimenopauzes ietekmē var pasliktināties migrēnas lēkmes – tas notiek estrogēna svārstību dēļ. Perimenopauze var ietekmēt alerģisku un astmatisku simptomātiku, kā arī var provocēt autoimūnu slimību uzliesmojumus un citas hroniskas saslimšanas. Diagnostika tiek balstīta uz pacientes sūdzībām par menstruālo ciklu un tiem simptomiem, kuri ir saistīti ar zemu estrogēna līmeni. Laboratoriska izmeklēšana lielākoties nav nepieciešama. Menstruālā cikla traucējumi 40–50 gadus vecām sievietēm parasti liecina tieši par perimenopauzi. Tā sākas ar menstruālā cikla svārstībām un beidzas ar pilnībā izzudušām menstruācijām. Savukārt amenoreja 12 mēnešus vai ilgāk 40–50 gadus vecām sievietēm liecina par menopauzi.
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Vazomotorie simptomi:
Karstuma viļņi un svīšana – visbiežākais simptoms menopauzālās pārejas laikā, kas rodas 85 % sieviešu postmenopauzes laikā un līdz 55 % perimenopauzes laikā.
Miega traucējumi – te ir jāizslēdz tādas diagnozes kā depresija un trauksme, lai varētu to saukt par izolētu perimenopauzes simptomu.
Psihiskie un kognitīvie traucējumi:
Depresija – pētījumi liecina, ka depresijas sākšanās risks sievietēm menopauzālās pārejas laikā ir paaugstināts salīdzinājumā ar premenopauzes laiku.
Kognitīvas izmaiņas – atmiņas pasliktināšanās un grūtības koncentrēties.
Seksuāla disfunkcija – maksts sausums (atrofisks vaginīts), kas izpaužas kā nieze un diskomforts.
Seksuālas aktivitātes samazināšanās – sāpīgs dzimumakts, seksuālas tieksmes (jeb libido) mazināšanās.
Somatiski simptomi – locītavu sāpes un ķermeņa konstitūcijas izmaiņas. Citiem vārdiem izsakoties, pieaug tauku masa un samazinās liesā masa.
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Osteoporoze jeb samazināta kaulu masa, kuru dēļ samazinās kaulu stiprums un pieaug lūzumu risks.
Kardiovaskulārās saslimšanas – pieaug kardiovaskulāro saslimšanu risks.
Urogenitālā atrofija – visbiežāk liek sūdzēties par urīna nesaturēšanu un biežākām urīnceļu infekcijām.
Ko darīt, ja simptomi kļūst traucējoši?
Stāsta ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberte:
“Rekomendēju regulāri apmeklēt ginekologu jau pie pirmās simptomātikas, jo tie nav simptomi, kas sākas dienas laikā, tas ir pakāpenisks notikumu kopums. Tieši tāpēc ciešais kontakts ar ginekologu ir pamatu pamats, lai sieviete profilaktiski gatavotos šim jaunajam posmam. Katrai sievietei pēc 35 gadiem ir arvien rūpīgāk jāpieskata sava veselība un jādodas uz veselības pārbaudēm, jo tieši tad ārsti var “noķert aiz astes” pirmo simptomātiku.
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Pēc savas pieredzes varu godīgi pateikt, ka ir bijušas sievietes, kas atbrauc uz uzņemšanas nodaļu ar spēcīgu asiņošanu no dzimumceļiem, kas ir ieilgušu menstruāciju dēļ. Kad vaicāju, cik sen ir šāda menstruālā asiņošana, atbilde ir: pusgadu.
Tālāk jautāju: “Vai jūs griezāties pie sava ginekologa, lai mazinātu asiņošanu?” Sieviete atbild, ka neesot bijusi pie ginekologa 3,5 gadus, taču tā nedrīkst būt. Profilakse ir svarīga. Esmu sapratusi, ka manām pacientēm ir dažādas sūdzības, taču pat tad, ja ir populārākie klīniskie simptomi, tie ne vienmēr nāk kā no grāmatas.
Tāpat esmu pamanījusi, ka šobrīd sievietes jau sāk pamanīt simptomus, sāk interesēties par perimenopauzi, menopauzi, jo, ja simptomu klasika bija karstuma viļņi un pārmērīga menstruālā asiņošana, ar ko vērsās pie ginekologa, tad tagad esmu priecīga, ka, sievietēm izglītojoties, pie manis sāk nākt jau arī sievietes ar miega traucējumiem, kā arī garastāvokļa traucējumiem.
Šeit gan ārstam ir jābūt zinošam, lai izslēgtu psihiskas ģenēzes un dzīvesveida ietekmi uz šiem traucējumiem, bet tikai kopīgā ceļā un sadarbībā ar citiem ārstiem – ģimenes ārstiem, psihoterapeitiem, fizioterapeitiem un citiem zinošiem un pieredzes bagātiem speciālistiem – mēs ejam šo ceļu, lai izpētītu un palīdzētu. Šis ir komandas darbs. Turklāt sievietēm jau sen pie ginekologa nav jāsūdzas tikai par krūšu veselību un dzimumorgānu veselību.”
Nav burvju triku, kā vienas dienas laikā izārstēt simptomus
“Domājot par perimenopauzi, esmu sapratusi – ja sieviete ik gadu ir saskarsmē ar savu ginekologu, tiks kopīgi atrasta vislabākā recepte, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Perimenopauzes un menopauzes terapija ir komplekss, kas ir individualizēti piemeklēta pieeja katrai sievietei. Nav universālas metodes vai vienas tabletītes, kas izglābs visas sievietes no simptomiem. Šis komplekss ir dažāds. Viena var sūdzēties par svīšanu, otra – par aizkaitinātību, trešā – par bezmiegu. Kāda cita var sūdzēties par ļoti izteiktu pirmsmenstruālo sindromu (PMS), savukārt citai ir viss šo simptomu kopums. Vēl kādai ir ļoti spēcīgas un ilgas menstruācijas.
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Vēlos, lai sievietes saprot, ka katrai sūdzībai ir sava metode, kā mēs, ārsti, ar to varam cīnīties, lai uzlabotu sievietes dzīves kvalitāti. Tie var būt medikamenti, bet ļoti bieži tas ir dzīvesveida jautājums. Turklāt pat tad, ja tie būs medikamenti, sievietei tāpat sekos rekomendācijas no ārsta, ka ir jāmaina dzīvesveids.
Pirmkārt, sāc ar uzturu. Sievietēm perimenopauzes un menopauzes vecumā ir ļoti svarīgi uzturā uzņemt dārzeņus, augļus, ogas, graudaugu produktus, piena, gaļas un zivju produktus. Tāpat ieteicams samazināt sāls un cukura patēriņu. Jāsamazina piesātināto taukskābju uzņemšana, aizstājot ar nepiesātinātajiem taukiem, kā arī ieteicams uzņemt šķiedrvielas. Viena no profilaksēm, ņemot vērā aptaukošanās statistiku Latvijā, – ieteicams samazināt savu ķermeņa masu, īpaši sievietēm, tuvojoties perimenopauzei.
Otrkārt, miega higiēna – ir jānodrošina ikdienā 7 līdz 9 stundas kvalitatīva miega. Treškārt, rūpējoties par psihoemocionālo veselību, svarīgi ir rūpēties par stresa samazināšanu, tāpēc ir ieteicamas gan fiziskās aktivitātes, kas samazina stresa līmeni, gan arī meditācija, klusums, zilā ekrāna lietošanas samazināšana un visi pārējie faktori, kas ikdienā izraisa stresu. Ne velti Pasaules Veselības organizācija rekomendē vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes 150 minūtes nedēļā vai intensīvas slodzes 75 minūtes nedēļā, jo tas ir svarīgi muskuļu masai, kaulu minerālā blīvuma saglabāšanai, kā arī sirds slimību profilaksei. Fiziskās aktivitātes ieteicams uzsākt jau perimenopauzē – jo ātrāk, jo labāk. Būtiski ir samazināt vai izslēgt arī tabakas un alkohola patēriņu ikdienā.”
Terapijas iespējas
“Medikamentozo terapiju uzsākt tikai un vienīgi ar ārsta rekomendācijām. Šobrīd jau arī influenceri savos sociālajos tīklos iesaka lietot recepšu zāles, par ko mums, ārstiem, ir pārdzīvojums, jo recepšu zālēm vienmēr ir vajadzīgas rūpīgas indikācijas, lai tās sāktu lietot. Ja mēs runājam par medikamentozo ārstēšanu, tad pirmo no medikamentiem minēšu menopauzes hormonālo terapiju (MHT), jo menopauzes radītos simptomus tā var ārstēt visefektīvāk. Jāpiemin gan tas, ka perimenopauzālā periodā var nozīmēt arī kombinēto perorālo hormonālo kontracepciju, bet ir arī alternatīvas. Menopauzes hormonālā terapija ir atzīta par visefektīvāko simptomu ārstēšanā. Tā novērš kaulu masas blīvuma zudumu un ārstē uroģenitālos simptomus. Vēlos arī atzīmēt, ka var paiet laiks, kamēr mēs atrodam terapiju, kas pacientam der. Šis ir kopīgs ceļš ar savu ārstu, kurš iedziļinās un seko līdzi pacientes pašsajūtai.
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Ja sieviete jūtas neuzklausīta, ja sieviete nevar atrast veidu, kā palīdzēt sev uzlabot dzīves kvalitāti, iesaku nepadoties. Aizejiet pie kāda cita kolēģa, ar ko runājat vienā valodā, un meklējiet šo ceļu, lai kopīgi uzlabotu savu dzīves kvalitāti.
Nav jāsamierinās ar maksts sausumu, sāpīgu dzimumaktu, urīna nesaturēšanu, garastāvokļa izmaiņām, bezmiegu un citiem simptomiem, jo visi ir ļoti svarīgi simptomi, kas ietekmē ikdienu. Esmu novērojusi, ka Latvijā ir daudz sieviešu, kas samierinās ar bezmiegu vai ar sāpīgu dzimumaktu, bet tas viss ietekmē sievietes pašsajūtu dienu no dienas. Lai sieviete spētu realizēt sevi karjerā, ģimenē un visos pienākumos, ko sieviete uz saviem pleciem nes, vēlos sievietes iedrošināt neklusēt par šiem simptomiem, gan ejot pie ģimenes ārsta, gan ejot pie ginekologa.
Rekomendēju reizi gadā aiziet pie ārsta, tā ir vislabākā profilakse, lai mēs uzlabotu savas dzīves kvalitāti un jau pie pirmās simptomātikas kaut ko darītu.
Aizvien sabiedrībā valda dažādi mīti un neizpratne par hormonus aizvietojošo terapiju, bet es vēlos iedrošināt sievietes un pateikt, ka mēs rūpīgi izvērtējam riskus un ieguvumus terapijas uzsākšanai. Bieži vien pietiek ar dzīvesveida sakārtošanu un profilaksi, var koriģēt vieglus perimenopauzes simptomus. Es neesmu no tiem ārstiem speciālistiem, kas uzskata, ka vienīgā metode un visiem piemērota ir tikai MTH, taču visatbilstošākā ārstēšana ir jāatrod kopīgā ceļā kopā ar pacientu.”
Kā sadraudzēties perimenopauzi?
“Būtisks ir sievietes simptomu kopums, kā arī ļoti svarīgi ir noskaidrot sievietes sūdzības. Svarīga ir arī fizikālā izmeklēšana, kas ir vispārējā ginekologa apskate, kad ārsts skatās, kāda ir vispārējā sievietes veselība. Parasti menopauzi diagnosticē, pamatojoties uz pacientes sūdzībām. Neskaidros gadījumos šīs sūdzības var palīdzēt precizēt laboratorija, bet nav neviena testa, kur mēs varam pateikt, ka tas ir perimenopauzes pamatdiagnosticēšanai. Laboratoriskie testi ir kā palīdzošas un precizējošas metodes ārstam, lai saprastu, uz kuru pusi virzīties. Ņemot vērā visas pacientes sūdzības, mums ir jāizslēdz arī citas saslimšanas. Visbiežāk – vairogdziedzera saslimšanas, kardiovaskulārās slimības un citas. Šie rādītāji ir palīgs ārstam, lai saprastu, vai nevajag kādus papildu izmeklējumus.
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Turklāt, runājot par menopauzes tuvošanos, vērts ir pajautāt savai mammai vai vecmāmiņai, ja ir tāda iespēja, kad viņām sākās menopauze. Vērtīgi ir arī atcerēties, kad pacientei pašai sākās mēnešreizes.
Tāpat ir vērts saprast, vai dzīves laikā ir bijuši kādi faktori, kas varētu veicināt agrīnas menopauzes iestāšanos. Sieviete ir mainīga un cikliska būtne, kas spēj ātri pielāgoties pārmaiņām. Taču ir svarīgi apzināties, ka reproduktīvajam vecumam ir savas robežas un ar gadiem bērniņa ieņemšana var kļūt sarežģītāka. Tieši tāpēc viens no nepatīkamākajiem pārsteigumiem var būt situācija, kad grūtniecība tiek atlikta, bet menopauze iestājas agrāk, nekā iecerēts. Lai tas nenotiktu, sievietei vajadzīga apzinīga, visaptveroša pieeja veselībai: ieklausīties ķermenī, pamanīt pārmaiņas un laikus rīkoties. Tad tas, kas ar viņu notiek, nav pēkšņs satricinājums, bet process, ko viņa saprot un prot vadīt, pienācīgi par sevi parūpējoties.”