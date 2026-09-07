Vai tiešām nedrīkst ēst pēc pulksten sešiem vakarā? Uztura speciāliste atspēko 12 populārus mītus
Daudzi populāri ēšanas paradumi, kurus gadiem esam uzskatījuši par veselīgiem, patiesībā balstās mītos, nevis zinātniskos pierādījumos. Uztura speciāliste Guna Bīlande skaidro 12 izplatītākos uztura mītus un atklāj, kam patiešām ir nozīme veselīga uztura veidošanā.
Uzturs ir viena no tēmām, par kuru viedokļu netrūkst. Gandrīz katram ir kāds droši pārbaudīts padoms, kas mantots no vecākiem vai vecvecākiem, izlasīts internetā, pamanīts medijos vai sociālajos tīklos.
Daļa no tiem balstās pieņēmumos, taču ne vienmēr – zinātniskos pierādījumos. Tāpēc līdzās vērtīgiem ieteikumiem gadu desmitiem dzīvo arī dažādi mīti.
Kā mīti rodas
Senāk pieņemtās atziņas par uzturu laika gaitā tiek precizētas vai pat pilnībā mainītas, nereti zinātnisku pētījumu rezultāti tiek vienkāršoti vai izrauti no konteksta. Sava loma ir arī reklāmai, komerciālām interesēm un sociālo tīklu algoritmiem, kas īpaši sekmē sensacionālu un viegli uztveramu apgalvojumu izplatīšanos. Ļoti populāri tas ir dažādās sociālo tīklu padomu grupās. Savukārt cilvēki labprāt izvēlas ticēt vienkāršām atbildēm – ka ir kāds labs vai slikts produkts, viena universāla diēta vai brīnumlīdzeklis veselībai.
Vairāki mīti saglabājušies vēl no laikiem, kad zināšanas par uzturu bija ievērojami ierobežotākas, citi radušies, nepareizi interpretējot atsevišķus pētījumus vai vispārinot individuālu pieredzi.
Piemēram, ja kādam noteikta diēta devusi labus rezultātus, tas nenozīmē, ka tā būs piemērota visiem. Arī tautas medicīnas padomi nereti tiek pasniegti kā universālas patiesības, lai gan to efektivitāte nav pietiekami pētīta.
Lai noskaidrotu, kuri no populārākajiem priekšstatiem ir mīti, "Patiesā Dzīve" lūdza Biznesa augstskolas Turība studiju programmas Uzturs direktori Gunu Bīlandi komentēt biežāk dzirdētos apgalvojumus.