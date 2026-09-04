Jūti laikapstākļu maiņu vēl pirms prognozes? Homeopāts skaidro, kas var palīdzēt
Vai tava pašsajūta pasliktinās, mainoties laikapstākļiem vai sezonām? Homeopāts Deivids Nīdlmens (David Needleman) skaidro, kuri homeopātiskie līdzekļi var palīdzēt justies labāk neatkarīgi no tā, ko rāda termometra stabiņš.
Portāla Jauns.lv redakcijas piezīme: homeopātijas efektivitātei nav pārliecinošu zinātnisku pierādījumu un tā nedrīkst aizstāt ārsta nozīmētu ārstēšanu.
Daudzi mani pacienti stāsta, ka laikapstākļu pārmaiņas tieši ietekmē viņu fizisko un emocionālo pašsajūtu. No smaguma sajūtas aukstās, mitrās dienās līdz galvassāpēm vējainā laikā – veselības simptomi nereti parādās, pastiprinās vai, gluži pretēji, samazinās līdz ar laikapstākļu maiņu.
Daži cilvēki īpaši izteikti reaģē arī uz sezonālām pārmaiņām. Klasisks piemērs ir siena drudzis. Cits piemērs ir sezonālie afektīvie traucējumi (SAT), tas ir depresijas veids, kas parasti saistīts ar samazinātu saules gaismas daudzumu gada tumšākajos mēnešos. To raksturo skaidra saistība ar sezonālo ritmu, kurā vērojams nomākts garastāvoklis, letarģija, bezcerības izjūta, samazināts libido un grūtības koncentrēties.
Līdzekļi dažādiem laikapstākļiem
Homeopātija var būt noderīga ikvienam, kuram simptomi rodas vai pastiprinās laikapstākļu un sezonālu pārmaiņu ietekmē. Zemāk apkopoti līdzekļi, ko esmu atzinis par visnoderīgākajiem dažādu laikapstākļu izraisītu un sezonāli saasinātu simptomu gadījumā. Jāpatur prātā, ka šie saraksti nav izsmeļoši. Tajos iekļauti tikai tie līdzekļi, kuri, visticamāk, varētu izrādīties noderīgi, un tie sniedz tikai nelielu ieskatu tajā, kas konkrētajā situācijā varētu palīdzēt.
• Vējš
Aurum Metallicum, Chamomilla, Hepar Sulph, Lycopodium, Nux Vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhododendron, Spongia
• Mitras dienas
Ir vairāk nekā simt iespējamu līdzekļu simptomiem, ko izraisa mitrs laiks. Šeit minēta tikai neliela izlase: Arsenicum Album, Badiaga, Calc Carb, Dulcamara, Natrum Sulph, Nux Moschata, Pulsatilla, Rhododendron, Rhus Toxicodendron, Thuja, Veratrum Album
• Silts laiks
Arī šeit izmantojamo līdzekļu ir daudz, taču starp svarīgākajiem ir Apis Mel, Argentum Nitricum, Arsenicum Iodatum, Fluoric Acid, Gelsemium, Iodum, Kali Iod, Kali Sulph, Lachesis, Ledum, Natrum Mur, Natrum Sulph, Platina, Pulsatilla, Secale, Sulphur
• Vējš un vētra
Badiaga, Kalmia, Nux Moschata, Rhododendron
• Lietus
Dulcamara, Naja, Natrum Sulphuricum
• Vētras
Natrum Carbonica, Phosphorus
• Tuvojošās vētras
Rhododendron
• Laikapstākļu maiņa
Begonia, Dulcamara, Nux Moschata, Phosphorus, Ranunculus Bulb, Rhododendron, Rhus Toxicodendron, Silicea
• Pavasaris
Ambra Grisea, Belladonna, Calcarea Carbonica, Gelsemium, Lachesis, Lycopodium
• Vasara
Belladonna, Lachesis
• Rudens
Colchicum, Dulcamara, Kalium Bichromicum, Lachesis, Rhus Toxicodendron
• Ziema
Aconite, Ammonium Carbonicum, Arsenicum Album, Aurum Metallicum, Bryonia, Camphor, Dulcamara, Fluoric Acid, Helleborus, Hepar Sulph, Kalium Carbonicum, Lycopodium, Manganum, Moschus, Nux Moschata, Nux Vomica, Petroleum, Pulsatilla, Rhus Toxicodendron, Strontium Carbonica, Veratrum Album
• Sezonālie afektīvie traucējumi (SAT)
Phosphorus
Kā izvēlēties līdzekli?
Daži līdzekļi iepriekš minētajos sarakstos parādās vairākkārt, jo tie var būt piemēroti dažādiem stāvokļiem. Lai saprastu, kurš līdzeklis vislabāk atbilst tieši tev, ņemot vērā simptomus, organisma konstitūciju un medicīnisko vēsturi, ieteicams konsultēties ar kvalificētu homeopātijas speciālistu.
Protams, var mēģināt izvēlēties arī līdzekli, kas šķiet piemērots, taču nereti vajadzīgi vairāki mēģinājumi, līdz izdodas atrast īsto. Tālāk minēti daži no daudzpusīgākajiem līdzekļiem laikapstākļu un sezonālu sūdzību gadījumos, kā arī īss raksturojums, kam tie visbiežāk atbilst.
• Dulcamara jeb bebrukārkliņš
Šo līdzekli vērts apsvērt, ja esi jutīgs pret aukstu un mitru laiku, kā arī pret gaisa kondicionēšanu. Nereti grūti panesamas ir arī karstas dienas un aukstas naktis. Var būt reimatiskas sāpes, piemēram, locītavu sāpes un stīvums, kas aukstā un mitrā laikā kļūst izteiktāki.
• Nux Moschata jeb muskatrieksts
Šis līdzeklis var būt piemērots tiem, kuriem raksturīgas aukstas ekstremitātes, kā arī sausa āda un gļotādas.
• Rhododendron jeb rododendrs
Šis līdzeklis īpaši piemērots cilvēkiem ar reimatiskām sāpēm, jo īpaši siltākos gadalaikos. To bieži iesaka tiem, kuri pirms vētras jūtas sliktāk vai izjūt bailes no negaisa un pērkona.
• Rhus Toxicodendron jeb homeopātisks līdzeklis no indes efejas
Tas ir viens no svarīgākajiem līdzekļiem cilvēkiem ar artrītu vai reimatiskām sāpēm. Par Rhus Tox nepieciešamību var liecināt arī sāpes, pieceļoties no rīta, kas samazinās, viegli izkustoties, kā arī karstas, sāpīgas un pietūkušas locītavas un izteikts nemiers.
• Phosphorus jeb fosfors
Tas ir viens no galvenajiem līdzekļiem cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret dažādiem ārējiem kairinātājiem, piemēram, gaismu, skaņu, smaržām, pieskārieniem un vētrām. Phosphorus tipa cilvēkam raksturīga strauja enerģijas uzliesmošana, kam seko tikpat straujš izsīkums, gluži kā sērkociņa liesmai.
Simptomu pārskats
Daži no biežākajiem simptomiem, kurus mani pacienti saista ar laikapstākļiem vai gadalaiku maiņu.
• Vispārēja slikta pašsajūta
• Enerģijas trūkums
• Motivācijas trūkums
• Izteikts sagurums
• Lēnāka atveseļošanās pēc slimībām
• Pastāvīgas galvassāpes
• Aizlikti deguna blakusdobumi
• Nomākts garastāvoklis
• Reimatiskas sūdzības, piemēram, locītavu sāpes, pietūkums un stīvums
Homeopātija elektrojutīguma gadījumā
Vēl viens vides faktors, kas var ietekmēt veselību un pašsajūtu, ir elektromagnētiskie lauki jeb EML, ko rada ierīces kā mobilie telefoni, Wi-Fi un mobilo sakaru torņi. Daži cilvēki pret EML ir īpaši jutīgi un izjūt šādus simptomus – galvassāpes, nogurumu un ādas problēmas. Jebkura ārstēšanas plāna svarīga daļa ir iedarbības samazināšana, taču palīdzēt var arī homeopātija.
Portāla Jauns.lv redakcijas piezīme: homeopātijas efektivitātei nav pārliecinošu zinātnisku pierādījumu un tā nedrīkst aizstāt ārsta nozīmētu ārstēšanu.