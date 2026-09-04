Uztura speciālisti nosauc sirds veselībai viskaitīgāko piena produktu
Dažas no nopietnākajām sirds un asinsvadu slimību sekām – infarkts un insults – ir pēkšņi un satraucoši notikumi. Tomēr uztura speciālisti, kuri strādā ar sirds slimību pacientiem, norāda, ka brīdinājuma pazīmes bieži parādās jau ilgi pirms šiem bīstamajiem un dzīvi būtiski ietekmējošajiem notikumiem, taču mēs tās nereti pat nepamanām.
"Ir vairāki iemesli, kāpēc sirds slimības dēvē par "kluso slepkavu". Viens no tiem – slimība gadiem ilgi var attīstīties bez acīmredzamiem simptomiem, līdz notiek, piemēram, infarkts vai insults," stāsta uztura speciāliste Destinija Mūdija. "Parade" rakstā uzsvērts, ka uzturs ir būtiska kopējās sirds veselības ainas sastāvdaļa.
"Ja uzturs nav veselīgs un tajā ir daudz cukura, nātrija un piesātināto tauku, šis "klusais slepkava" var jau būt jums uz pēdām. Profilakses nozīmi, ko nodrošina pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes, nav iespējams pārvērtēt. Daudzi cilvēki nemaz nenojauš, ka viņiem ir slēptas sirds veselības problēmas, līdz kļūst par vēlu un tiek apdraudēta viņu dzīvība," norādīja uztura speciāliste.
Uztura speciālisti nosaukuši, viņuprāt, sirds veselībai nelabvēlīgākos piena produktus, kā arī dalījušies ar ieteikumiem apzinātākam uzturam un vairākām gardām alternatīvām. Izrādās, ka saldējums tiek uzskatīts par vienu no sirds veselībai nelabvēlīgākajiem piena produktiem, jo tajā var būt daudz cukura, piesātināto tauku un kaloriju.
"Saldējums ir viens no tiem produktiem, kura patēriņu ir grūti kontrolēt. Tāpēc nereti tiek apēsts pārāk daudz," norāda uztura speciāliste Džūlija Zumpano.
Viņa piebilst, ka saldējums ir pārstrādāts produkts – tas burtiski tiek radīts tā, lai gribētos teikt: "Vēl, lūdzu!"
Lūk, kas jāzina par to, kā pārmērīga saldējuma ēšana var negatīvi ietekmēt sirds veselību.
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1. Uzturā var nonākt pārāk daudz cukura
Atšķirībā no veseliem augļiem, piemēram, zemenēm, saldējums nav dabiski salds. "Saldējumam tiek pievienots daudz rafinēta cukura, lai tam piešķirtu patīkamu garšu," uzsver Mūdija.
Piemēram, pusglāzē šokolādes saldējuma var būt vairāk nekā 20 gramu cukura. Tas, cik lielu daļu no šī daudzuma veido pievienotais cukurs, ir atkarīgs no konkrētā izvēlētā produkta.
2. Var uzņemt pārāk daudz piesātināto tauku
Ne visi tauki ir kaitīgi sirds veselībai – piemēram, omega-3 taukskābes var labvēlīgi ietekmēt sirds veselību. Tomēr lielākajā daļā saldējuma veidu ir daudz cita veida tauku, kuru patēriņu ieteicams ierobežot. "Saldējuma sastāvā esošais saldais krējums satur daudz piesātināto tauku," stāsta uztura speciāliste Mišela Rautenšteina.
3. Var uzņemt pārāk daudz kaloriju
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Lai gan pusglāzē saldējuma bez piedevām var būt mazāk nekā 100 kaloriju, daudzi cilvēki apēd krietni lielāku porciju. "Ļoti viegli var apēst pat vairāk nekā 1000 kaloriju. Kalorijām bagāts uzturs var veicināt tādas veselības problēmas kā aptaukošanās. Savukārt aptaukošanās izraisa virkni procesu, kas veicina hronisku iekaisumu, bet tas palielina sirds slimību risku," brīdina Mūdija.
Jāatzīmē, ka uztura speciālisti neiesaka pilnībā atteikties no saldējuma.
"Nav nepieciešams sevi pilnībā ierobežot. Ja nepārtraukti sev atkārtojat, ka nekad vairs nedrīkstēsiet ēst saldējumu, tas bieži vien rada pretēju efektu. Tā vietā pieejiet tam pārdomāti – izlemiet, kad un kā to baudīsiet," skaidro Rautenšteina.
Uztura speciāliste sniedza vairākus noderīgus padomus:
- Nepērciet saldējumu lielos daudzumos pārtikas veikalā. Labāk iegādāties vienu nelielu saldējuma porciju vai radziņu.
- Pievērsiet uzmanību tam, cik daudz un cik bieži saldējumu ēdat. Tas var būt daļa no sirdij veselīga uztura, taču tam nevajadzētu kļūt par tā galveno sastāvdaļu.
- Izvēlieties saldējumu ar mazāku tauku un cukura daudzumu.