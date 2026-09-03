“Es gandrīz pazaudēju dzirdi” - hipnoterapeite Anita Ozola atklāj, kas viņai lika mainīt dzīvi
Sertificēta funkcionālās medicīnas praktiķe un hipnoterapeite Anita Ozola pati piedzīvojusi veselības problēmas, kas lika būtiski mainīt savu dzīvi un no jauna pievērsties medicīnai. Šodien viņa palīdz cilvēkiem labāk izprast sava organisma signālus un skaidro, kā veselību ietekmē stress, miegs, uzturs un emocionālā pašsajūta.
Veselība nav tikai slimības neesamība. Tā ir spēja justies līdzsvarā ar savu ķermeni, prātu un ikdienu. Funkcionālā medicīna palīdz šo līdzsvaru meklēt dziļāk, skatoties ne tikai uz simptomiem, bet arī meklējot iespējamos cēloņus: dzīvesveidu, uzturu, miegu, stresu, emocionālo pašsajūtu, vides ietekmi un analīžu kopainu. Tā ir holistiska un zinātniski pamatota pieeja, kas cilvēku uztver kā vienotu veselumu un var papildināt klasisko medicīnu, palīdzot labāk saprast organisma signālus. Sertificētas funkcionālās medicīnas praktiķes ANITAS OZOLAS ikdiena ir pietiekami piesātināta, taču viņa atrod spēku ik dienas, lai palīdzētu cilvēkiem, kas dzīvē nonākuši krustcelēs.
Zinu, ka medicīna jums ir ielikta jau šūpulī. Kāpēc aizvien tas ir aicinājums?
Mana mamma bija medmāsa, tāpēc esmu uzaugusi slimnīcā. Mammai gāju līdzi uz darbu, uz slimnīcas dežūrām. Kopš mazām dienām esmu saelpojusies slimnīcas gaisu, atmosfēru un noķērusi slimnīcas sajūtas.
Sarunas par veselību ir mani pavadījušas kopš bērnības, jo mamma turpināja runāt par medicīnu arī mājās. Viņa bija tā, pie kuras pēc padoma steidzās visi radi un kaimiņi. Mamma visiem palīdzēja. Viņa bija fenomenāla!
Vienmēr esmu apzinājusies, ka mammai bija ārkārtīgi laba medicīniskā intuīcija. Reti sastopama parādība, lai gan ceru, ka kaut mazumiņu esmu no viņas mantojusi arī es. Zīmīgi šodien šķiet arī tas, ka man vārds ir dots par godu cienījamai ķirurģei un onkoloģei Anitai Žūriņai. Sāku ar klasisko medicīnu un tagad praktizēju funkcionālo medicīnu. Gadi iet, medicīna manā dzīvē ir palikusi, tikai šodien tā vairs nav tikai par slimību, bet par cilvēku kopumā.
Ko mamma iemācīja par vienu no prasīgākajām nozarēm mūsdienās?
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Iemācīja man būt patstāvīgai. Pieņemt apzināti dažādus lēmumus. Mana karjera medicīnā sākās ar sanitāres darbu. Pirmais gads, kad sāku strādāt par sanitāri, bija jau pēc 8. klases. Kad mācījos vidusskolas klasēs, tā arī paliku un strādāju, jo darba nekad slimnīcā netrūka. Tieši slimnīcā tiku pastrādāt dažādās nodaļās. Kā šodien atminos, kā mamma man uzticējās.
Tajā laikā bija padomju laika šļirces ar kaļķi, un viņa mani laida pie pacientiem ar mierīgu sirdi. Tādā vecumā, kad esi viens pats ar sevi, labi zināju – kļūdīties nedrīkst, bet pieredzes vēl nebija.
Tā gan nebija mana pirmā injekcija vēnā, ko izpildīju, bet atbildība bija liela. Pietiekami spilgti atminos, kā mana mamma atbalstīja cilvēkus. Nevis žēlojot, bet sniedzot atbalstu. Tieši to arī viņa man ir iemācījusi.
Viens ir sniegt atbalstu, bet otrs uzņemties atbildību par svešu. Vai darbs rod dienas beigās mieru?
Man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem, bet es visvairāk “kaifoju” par rezultātu. Man arī pašai tas ir nepieciešams. Piemēram, kad mākslinieks ir uzgleznojis mākslas darbu, arī viņš priecājas par savu gleznu. Līdzīgi ir arī man! Palīdzu citiem pirmkārt jau sevis pašas dēļ. Mēs katrs dzīvojam sev. Ir cilvēki, kas iebilst un uzskata, ka dzīvo tikai bērniem. Taču būtiski ir atcerēties, ka mēs domājam un rūpējamies par savām atvasēm, jo mums pašiem patīk to darīt. Līdzīgi ir arī ar klientiem. Palīdzība sniedz gandarījumu.
Cik bieži ir gadījies padot roku brīdī, kad ir sajūta, ka esi bezizejā un gaisma tuneļa galā vairs nav manāma?
Tā ir mana ikdiena. Tajā brīdī, kad cilvēks saprot, kas ar viņu notiek, stress pazūd. Visos laikos stress ir radies no neziņas. Kad parādās skaidrs plāns, ko tālāk darīt, cilvēks uzreiz sajūt atvieglojumu.
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Cilvēki, kas ir atnākuši pie manis uz konsultāciju, runājot ar viņiem, ik pa laikam esmu dzirdējusi vārdus, ko viņiem savukārt ir teikuši ārsti: “Tur neko nevar darīt!”, “To vairs nevar izārstēt!”, “Jums tagad ir jāsamierinās. Jūs visu mūžu dzersiet zāles.”
Ņemot vērā, ka man ir psihologa izglītība, redzu, kā ar šādiem apgalvojumiem cilvēkam var nodarīt pāri, “ieprogrammēt” viņu. Atminos no savas mammas, kad vēl bija padomju laiks, cilvēkam deva cerību. Nesaku par visiem, bet dažreiz medicīniskā komunikācija cilvēkā var atstāt spēcīgu emocionālu nospiedumu, un manā darbā ir svarīgi palīdzēt cilvēkam atgūt skaidrību, mieru un izpratni par savu ķermeni. Spilgti atminos gadījumu, kad kliente stāstīja, ka savas grūtniecības devītajā mēnesī devusies līdzi mammai, kas slimoja ar onkoloģiju, lai atbalstītu, bet pretī saņēmusi, iespējams, neapdomīgu ārsta teikto: “Jums, cienītā, ir milzīgs risks saslimt ar šo pašu slimību.”
Sievietei tā jau ir grūti, stress par mammu, grūtniecība, bet šī ārsta piebilde neatviegloja. Pēc šī teikuma topošajai māmiņai parādījās bailes doties pie ārstiem. Bailes atvērt analīzes. Vai tā ir jābūt? Nē!
Tieši šādās situācijās redzams, cik liela nozīme medicīnā ir komunikācijai. Ārsta teiktais cilvēkam var dot skaidrību un drošību, bet var arī radīt bailes, ja tas pateikts neiejūtīgi. Tāpēc, manuprāt, pacientu emocionālā drošība un saprotama saruna ir ļoti būtiska ārstniecības procesa daļa.
Jūsu karjeras pirmsākumi meklējami klasiskajā medicīnā. Kāda atziņa palikusi prātā par tiem laikiem?
Mani profesionālie pirmsākumi medicīnā saistās ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību, daudzus gadus strādāju par feldšeri. Tas bija intensīvs un ļoti atbildīgs darbs, kas deva milzīgu praktisko pieredzi, spēju ātri izvērtēt situāciju un dziļu izpratni par cilvēka veselību reālās dzīves apstākļos. Pēc šī intensīvā darba posma nolēmu doties citu ceļu.
Es uz laiku aizgāju no praktiskās medicīnas, strādāju biznesā un ieguvu juridisko izglītību. Toreiz tas šķita pagrieziens prom no medicīnas, bet šodien redzu, ka patiesībā tas bija ļoti vērtīgs ceļa posms.
Varbūt tieši tāpēc pie medicīnas varēju atgriezties vēlāk jau citādi, ar plašāku skatījumu un lielāku iekšējo brīvību. Mani dzīve saudzēja, jo šodien varu strādāt medicīnā pavisam citādāk. Tā, kā mana sirds un zināšanas liek to darīt. Pirms 20 gadiem es sev godīgi teiktu: “Mīļā! Tu visu dari pareizi! Dzīvē viss notiek tā, kā tam ir jānotiek!”
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Kas lika atgriezties pie medicīnas, bet jau citās kurpēs?
Saslimšana. Otrreiz pie medicīnas atgriezos tad, kad pati sāku slimot. Man nebija pat 40 gadu. Mana vājā vieta bija deguna blakusdobuma iekaisums. Katru gadu pavasarī man kļuva sliktāk un sliktāk… Es gandrīz pazaudēju dzirdi. Sapratu, ka ir divi varianti: vai es sevi velku aiz matiem ārā vai nepieceļos… Tā es apzināti atgriezos pie medicīnas. Pateicoties tikai un vienīgi sev.
Sanāk, ka pašas slimība mainīja dzīves maršrutu. Izveseļojoties sekoja arī jaunu prasmju apgūšana. Kāpēc izvēlējāties paplašināt savas zināšanas ārzemēs?
Medicīnā esmu jau vairāk nekā 30 gadus. Savas profesionālās zināšanas esmu apguvusi Latvijā, ASV, Zviedrijā, Ukrainā, Čehijā un citās starptautiskās profesionālās programmās. Sāku nopietni meklēt dažādas iespējas, kā attīstīt savas zināšanas. Tas bija laiks, kad sāku interesēties par funkcionālo medicīnu. Mans zināšanu ceļš sākās ar Auricular jeb aurikuloterapiju – papildinošu pieeju, kurā ārējā auss tiek izmantota kā organisma atspoguļojuma karte.
Pirmos kursus pabeidzu Latvijā un sapratu, ka vēlos paplašināt savas zināšanas. Sameklēju Amerikā labu skolu un izlēmu mācīties pie vienas no labākajām aurikuloterapijas speciālistēm pasaulē, kuras dzimtā puse ir Ķīna.
Šī bija vērtīga skola, taču zināšanas man nesniedza visas atbildes, kuras meklēju. Tālāk izvērtēju dažādas iespējas, līdz atradu Funkcionālās medicīnas universitāti ASV. Visus testus nokārtoju, un mani uzņēma. Padomju laikos medicīnas studijas un slimnīcu prakse bija pamatīga. Nezinu, kā ir tagad, jo varu spriest tikai par savu pieredzi, bet mums ielika nopietnu pamatu medicīnā. Ja vēl piemīt medicīniskā intuīcija un ģimenē ir pārstāvēta tieši šī nozare, tad labi rezultāti neizpaliks. Funkcionālās medicīnas universitātē ASV esmu studējusi divreiz. Otro reizi programmu pabeidzu pagājušajā gadā. Esmu pateicīga, ka uzdrošinājos atgriezties studijās, jo medicīna nestāv uz vietas, tā nepārtraukti attīstās. Pirmajā reizē ieguvu pamatīgas zināšanas un izpratu funkcionālās medicīnas pamatus, pēc tam daudzus gadus šīs zināšanas izmantoju praksē. Mācoties vēlreiz, jau ar uzkrātu pieredzi, tās pašas tēmas atveras pavisam citā dziļumā. Tu ieraugi nianses, sakarības un detaļas, ko pirmajā reizē vēl nevarēji līdz galam uztvert. Teorija saslēdzas ar reāliem cilvēku stāstiem, analīzēm, simptomiem un dzīves pieredzi. Tieši tas dod daudz plašāku izpratni par cilvēka organismu kopumā. Esmu ļoti priecīga, ka atļāvos sev vēlreiz studēt 60 gadu vecumā, jo šīs zināšanas man šodien palīdz ikdienas praksē.
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Vai funkcionālā medicīna Latvijā ir salīdzinoši jauna nozare medicīnā?
Amerikā funkcionālās medicīnas speciālistu ir daudz, tāpēc viņi bieži var specializēties konkrētās jomās. Latvijā situācija ir citāda. Te funkcionālās medicīnas praktizētāju ir maz, tāpēc jāspēj strādāt ar ļoti dažādiem veselības jautājumiem. Tas prasa plašas zināšanas, daudz praktiskās pieredzes un spēju redzēt cilvēku kā vienotu veselumu. Apzinos, ka varu daudz, bet es nevaru visu.
Mans mērķis ir palīdzēt cilvēkam daudz dziļāk izprast savu ķermeni, nervu sistēmu, emocijas un dzīvesveida ietekmi uz veselību.
Savā darbā izmantoju holistisku pieeju, apvienojot funkcionālo medicīnu, psiholoģiju un hipnoterapiju. Ilgus gadus, strādājot ar cilvēkiem, arvien biežāk redzēju, ka daudzu veselības problēmu pamatā ir ne tikai fizioloģiski traucējumi, bet arī ilgstošs stress, emocionāla pārslodze, traumas, apspiestas emocijas un zemapziņas programmas. Tas mani pamudināja papildus funkcionālajai medicīnai padziļināti apgūt psiholoģiju, psihosomatiku, hipnoterapiju un traumatisko pieredžu terapijas metodes. Šobrīd savā praksē apvienoju funkcionālo medicīnu, psiholoģisko konsultēšanu un hipnoterapiju, lai palīdzētu cilvēkam atjaunot līdzsvaru gan fiziski, gan emocionāli.
Kuri klientu jautājumi ir visbiežāk sastopamie mūsdienās?
Ļoti daudz strādāju ar tiem klientiem, kuriem ir miega problēmas un trauksme. Kuņģa un zarnu trakta problēmas ir klasika. Nāk cilvēki, kuriem ir emocionālas traumas, piemēram, bailes. Pie manis vēršas arī cilvēki ar onkoloģiskām diagnozēm, kuriem paralēli ārstēšanai vajadzīga skaidrība, emocionāls atbalsts un izpratne, kā atbalstīt savu organismu ikdienā.
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Es neaizstāju klasisko medicīnu, bet palīdzu cilvēkam sakārtot to, kas ir viņa paša ietekmes zonā. Manuprāt, smagos gadījumos klasiskajai medicīnai ir jāiet līdzās ar medicīnu, kuru es praktizēju ikdienā, – funkcionālo.
Sinerģijai ir jābūt. Šādos gadījumos psiholoģiskajos seansos sakopojam visu klienta enerģiju un spēku, lai palīdzētu organismam tikt vaļā no bailēm. Vērts atgādināt, ka bailes, pēc psihosomatikas, rada nākamos simptomus, taču simptomi izraisa no jauna nākamās bailes. Tas ir nebeidzamais stāsts.
Kā ar jauno paaudzi? Vai arī viņi meklē palīdzību?
Arvien biežāk nāk jaunieši, kuri dalās ar psiholoģiskām problēmām. Ļoti biežs cēlonis dažādām problēmām jauniešiem ir arī nepareizs uzturs.
Strādāju arī ar attiecību problēmām un ar dažādām atkarībām. Konsultācijas laikā tiek detalizēti izvērtēta veselības vēsture, dzīvesveids, uztura paradumi, miegs, emocionālā pašsajūta, stresa ietekme un citi faktori, kas var ietekmēt organisma darbību.
Funkcionālajā medicīnā svarīgi ir ne tikai simptomi, bet arī to iespējamie cēloņi un organisma kopējais līdzsvars. Konsultācijas laikā analizēju kopējo situāciju un nepieciešamības gadījumā iesaku papildu laboratoriskos vai funkcionālos izmeklējumus.
Vai šajā laikmetā klients jūtas droši jūsu kabinetā?
Ja klients pie manis jūtas droši, tad viss notiks un būs. Manas vizītes laiks ir līdz pusotrai stundai, jo, lai es varētu par klienta veselības stāvokli izdarīt secinājumus, man viņš ir jāuzklausa un jāsadzird.
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Ir jādod laiks, lai klients uzticētu savu stāstu un es varētu uzklausīt. Tas dod šo drošību – mani dzirdēja. Diemžēl 15 minūšu laikā to izdarīt nav iespējams. Turklāt man vecā skola iemācīja, ka nevar izlaist cilvēku no sava kabineta, kamēr tev nav domas par diagnozi.
Tu vēl vari to neuzstādīt, bet sapratnei par to, vismaz virzienam tev ir jābūt. Katrs cilvēks ir atšķirīgs – ar savu pieredzi, ģenētiku, dzīvesveidu un stresa līmeni. Tāpēc man ir svarīgi skatīties uz cilvēku individuāli un strādāt godīgi, saskaņā ar savu profesionālo pārliecību.
Vai tiesa, ka pirmais solis, lai spētu sev palīdzēt, ir meklējams gribasspēkā?
Jā, manuprāt, pirmais solis ir cilvēka gatavība paskatīties uz ierastajām lietām citādi. Ne vienmēr pietiek tikai ar gribasspēku. Svarīgāka ir vēlēšanās saprast, kas ar mani notiek un ko es pats savā dzīvē varu mainīt. Funkcionālā medicīna nav viena konsultācija, pēc kuras viss atrisinās. Ja cilvēks gadiem ir dzīvojis noteiktā ritmā, ar konkrētiem ieradumiem, stresu, miega trūkumu, nepiemērotu uzturu vai emocionālu pārslodzi, tad ķermenim vajadzīgs laiks, lai atgrieztos līdzsvarā. Tur vajadzīga pacietība, disciplīna un gatavība ievērot norunas arī ikdienā.
Ieradumiem ir ļoti liels spēks. Mēs bieži atkārtojam vienas un tās pašas izvēles, pat ja tās mums vairs nekalpo. To redzu arī emocionālajā līmenī.
Dzīve cilvēkam reizēm atkārtoti parāda līdzīgas situācijas, līdz viņš sāk saprast, kas tajās jāmaina. Piemēram, ja cilvēks atkal un atkal nonāk situācijās, kurās viņu izmanto, pārkāpj viņa robežas vai viņš pats nespēj pateikt nē, tad tur ir vērts apstāties un pajautāt sev: ko šī situācija man rāda?
Manā darbā ļoti svarīga ir sapratne caur zināšanām. Kad cilvēks sāk saprast, kas notiek viņa ķermenī, nervu sistēmā, emocijās un domāšanā, pazūd daļa baiļu. Tad tas vairs nešķiet kaut kas mistisks vai neizskaidrojams. Parādās skaidrība un līdz ar skaidrību arī iespēja rīkoties. Arī man pašai šis ceļš nozīmē nepārtrauktu mācīšanos. Medicīna nestāv uz vietas, un es nevaru apstāties pie tā, ko reiz esmu iemācījusies. Man ir svarīgi meklēt arī savus aklos punktus, papildināt zināšanas un augt līdzi laikam. Liels gandarījums ir brīžos, kad cilvēkam izdodas palīdzēt atgūt skaidrību, spēku un sajūtu, ka viņš atkal var kaut ko darīt savā labā.
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Šķiet, esam raduši, ka 21. gadsimts pieprasa visu jau vakardien. Kas jums palīdz atvilkt elpu?
Apzināta brīvā laika plānošana. Tajā skaitā iemācīties pateikt: “Nē!” Saviem klientiem esmu pateikusi, ka es nestrādāju sestdienās un svētdienās. Mums ir jāsaprot, ka katram laiks ir dots tik, cik tas ir.
Katram dienā ir vienādas 24 stundas, tāpēc ikvienam ir jāciena savs laiks. Šī apziņa man dod spēku atjaunoties. Katrs piekritīs, ka cilvēki ir dažādi, raksturi spēj pārbaudīt, tāpēc restarts dienas beigās ir nepieciešams mums visiem.
Arī man ir nepieciešams restarts. Godīgi saku – ir bijis, ka zvanu draugam, kolēģim un atzīstos, ka ir par daudz, ka netieku ar kaut ko galā. Lai cik spēcīgi un zinoši mēs būtu, ir brīži, kad pašiem ar sevi tikt galā ir ļoti grūti. Īpaši tad, ja runa ir par sāpīgu pieredzi, dziļām emocijām vai ilgstošiem iekšējiem mehānismiem. Cilvēka prāts bieži mūs sargā un neļauj uzreiz piekļūt tam, kas patiesībā sāp visvairāk. Tāpēc nav jākaunas meklēt speciālista palīdzību. Reizēm tieši otrs cilvēks palīdz droši nonākt līdz būtībai, ieraudzīt to, ko paši sevī neredzam, un sākt dziedināšanās procesu.
Tāpēc arī cilvēki nāk un meklē palīdzību ar visdažādākajām metodēm, piemēram, hipnoterapiju?
Jā, jo cilvēki arvien vairāk saprot, ka ar prātu vien ne vienmēr var tikt līdz patiesajam cēlonim. Hipnoterapija var palīdzēt drošā veidā piekļūt dziļākiem iekšējiem procesiem, emocijām un pieredzēm, kas ietekmē cilvēka pašsajūtu, reakcijas un ieradumus. Tā nav brīnumlīdzeklis, bet viena no metodēm, kas var palīdzēt cilvēkam labāk saprast sevi un sākt risināt to, kas ilgstoši traucējis dzīvot mierīgāk.
Jūs esat tā, kas palīdz cilvēkiem cīnīties ar bailēm, bet no kā pašai bail?
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Bail kļūdīties. Tās ir manas profesionālās bailes. Esmu sapratusi, ka, gadiem ejot uz priekšu, esmu kļuvusi piesardzīgāka. Jo vecāks paliec, jo vairāk balsties uz pieredzi. Ja kādreiz droši nozīmēju klienta tālākās gaitas, tad šobrīd es saprotu, ka viss ir mainījies. Piemēram, pārtikas piedevas, nepareizi lietojot, var nodarīt tikai pāri. Mūsdienās cilvēki izlasa internetā par dažādiem vitamīniem un sāk tos lietot pēc savas saprašanas. Arī mākslīgais intelekts ir superīgs instruments, taču tikai un vienīgi gudra cilvēka rokās. Ja tev nav zināšanu bāzes un nesaproti lietu sakarības, tad mākslīgais intelekts var būt bumba ar laika degli. Novēlu cilvēkiem aizdomāties par veselīgu pārtiku un mierīgu dzīvesveidu, atteikšanos no dažādām atkarību izraisošām vielām. Tikai tā cilvēks iegūs dzīvei balansu.
Vai ir bijušas par kaut ko arī šaubu ēnas?
Pagātnē ir bijušas vairākas šaubas. Īpaši, kas skar savu un tuvinieku veselību. Esmu pārliecināta, ka mēs katrs dzīvē ejam savu attīstības ceļu, mēs katrs kļūdāmies tik daudz, cik ir vajadzīgs. Esmu pārliecināta, ka uz zemes esam atnākuši mācīties. Bioloģiskā evolūcija.
Mums katram ir iedots potenciāls, kas ir zināms enerģijas daudzums, lai mēs spētu mācīties – staigāt, runāt, lasīt, domāt. Diemžēl enerģija, kas mums ir nepieciešama, lai mēs augtu, tiek tērēta arī stresa situācijās.
Kad pienāk gadi 60, 70, psihiskās enerģijas vairs nav, jo tā ir iztērēta stresojot. Tev paliek pats minimums, līdz pēkšņi sāc dzīvot “izdzīvošanas režīmā”. Piemēram, skaties seriālus, kurus 20 gadus esi skatījies, jo tev vairs nav intereses pieslēgties kaut kam jaunam. Taviem mazbērniem ir izlaidums, bet tu saki, ka neiesi, labāk bildes aplūkosi, jo nav vairs enerģijas. Stress velk atpakaļ, taču, lai mēs spētu iet uz priekšu, šo psihisko enerģiju vajag atbrīvot. Ir jānogriež emocija, kas ir piesieta konkrētam notikumam, un manīsiet, kā dzīvē parādās “draivs” un vēlēšanās iet uz priekšu, savest savu ķermeni kārtībā, kustēties un priecāties par katru nodzīvotu dienu.
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Par ko sev šodien varat pateikties?
Par to, ka es sev esmu atļāvusi noticēt brīnumiem. Kopā ar vīru, īpaši attiecību sākumā, daudz laika pavadījām, runājot par medicīnu. Viņš ir gudrs vīrietis, viņam ir dabaszinātņu izglītība, taču bieži mums izvērtās diskusijas, kuru laikā esmu vairākkārt sacījusi: “Es saprotu tevi, bet tu skaties zinātnes rāmī!”
Es personīgi ticu gan meža laumiņām, gan rūķīšiem, tāpēc arī ikdienā redzu daudz plašāk. Šodien savos 60 gados droši varu teikt, ka visas metodes, lai izveseļotos, ir labas.
Da Vinči reiz teica, ka maģija ir zinātne, ko mēs pagaidām nevaram izskaidrot, taču starp psiholoģiju un maģiju, ir ļoti plāna siena. Ja ir problēmas, tad tās ir jāaplūko no visām pusēm. Esmu pateicīga savam vīram. Viņš ir daļa no manis, viņš ir palīdzējis radīt manu pasauli un pieņemt to. Turklāt, ja vēl pirms vairākiem gadiem viņš daudz turējās zinātniskajā rāmī, tad šodien viņš klusi sāk aizdomāties arī par citām realitātēm, un spārnotais Da Vinči teiciens ir viņa impulss. Ģimene ir spēks, turklāt visos laikos. Paldies arī manām meitām, kuras ir superīgas. Tieši viņas neļauj man novecot. Novēlu lasītājiem izprast pasauli un dabas likumus. Saprast to, ka mūsu labsajūta ir ne tikai fiziskā ķermeņa labsajūta, bet arī emocionālā labsajūta, jo prāts diemžēl ir arī viltīgs. Atcerēsimies, ka tieši zemapziņa spēj piesaistīt arī kādu notikumu. Novēlu ikdienā pārslēgt domāšanu uz pozitīvo pusi. Tā būs vieglāk dzīvot!