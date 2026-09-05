Kad pēc hormonālās spirāles ievietošanas drīkst mīlēties? Viena kļūda var beigties ar grūtniecību
Hormonālā spirāle ir viena no ilgstošas kontracepcijas metodēm, taču pēc tās ievietošanas aizsardzība pret grūtniecību ne visos gadījumos sākas uzreiz. Būtiski ir zināt, kurā menstruālā cikla dienā spirāle ievietota un kad nepieciešama papildu kontracepcija.
Daudzām sievietēm pēc hormonālās spirāles ievietošanas rodas jautājums, kad atkal drīkst nodarboties ar seksu, raksta Focus. Tas, vai dzimumattiecībās jau var paļauties uz spirāles sniegto kontraceptīvo aizsardzību, ir atkarīgs no tās ievietošanas laika.
Ja hormonālā spirāle dzemdē ievietota pirmajās septiņās dienās kopš menstruālās asiņošanas sākuma, papildu aizsardzība pret grūtniecību nav nepieciešama.
Savukārt, ja spirāle ievietota vēlāk, tās kontraceptīvā aizsardzība nav tūlītēja. Šādā gadījumā nākamās septiņas dienas jāatturas no dzimumakta vai papildus jāizmanto barjeras kontracepcijas metode, piemēram, prezervatīvs. Pēc septiņām dienām hormonālā spirāle nodrošina nepieciešamo kontraceptīvo aizsardzību.
No kontracepcijas viedokļa dzimumattiecības pēc spirāles ievietošanas nav obligāti jāatliek, ja tiek ievēroti nosacījumi par papildu aizsardzību. Tomēr jāņem vērā pašsajūta – pēc procedūras daudzām sievietēm var būt menstruācijām līdzīgas sāpes vai diskomforts. Tāpēc, ja pēc spirāles ievietošanas nejūtaties labi, ieteicams nogaidīt, līdz diskomforts ir mazinājies.
Svarīgi pievērst uzmanību arī tam, vai spirāle nav izslīdējusi vai mainījusi savu atrašanās vietu. Ja spirāle vairs neatrodas pareizajā vietā, tās spēja pasargāt no grūtniecības var būt apdraudēta.
Par spirāles atrašanās vietu var liecināt tās pavedieni, kas sniedzas caur dzemdes kaklu makstī. Ja pavedienus pēkšņi vairs nevar sataustīt vai tie šķiet būtiski garāki vai īsāki nekā iepriekš, jākonsultējas ar ārstu. Nevajadzētu pavedienus vilkt, jo tie paredzēti arī spirāles izņemšanai.
Ko saka amerikāņu ginekologi
Arī ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) norāda – ja levonorgestrelu saturoša hormonālā spirāle ievietota pirmajās septiņās dienās kopš menstruālās asiņošanas sākuma, papildu kontracepcija nav nepieciešama. Ja kopš menstruāciju sākuma pagājušas vairāk nekā septiņas dienas, nākamās septiņas dienas jāatturas no dzimumakta vai jāizmanto barjeras kontracepcijas metode, piemēram, prezervatīvs. Savukārt Amerikas Dzemdību speciālistu un ginekologu koledža (ACOG) skaidro,
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ka spirālei ir plāni pavedieni, kurus iespējams izmantot, lai pārliecinātos par tās atrašanos vietā. Ja pavedieni nav sataustāmi, tas ne vienmēr nozīmē, ka spirāle ir izkritusi – tie var būt ievilkušies dzemdes kaklā vai dzemdē.
Šādā situācijā par spirāles atrašanās vietu ieteicams pārliecināties pie ārsta.