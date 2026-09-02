Septembris sit pa nerviem arī vecākiem - kā mācību gada sākumā nesadegt
Mācību gada sākums var radīt pamatīgu stresu ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Kā septembrī tikt galā ar jauno ikdienas ritmu, mazināt emocionālo slodzi un pasargāt sevi no izdegšanas?
Parasti 1. septembris tiek saistīts ar bērnu satraukumu – jauna klase, skolotāji, bērnudārzs, agrie rīti un atgriešanās ierastajā režīmā. Taču mācību gada sākums var būt psiholoģiski nogurdinošs arī vecākiem, kuriem dažu dienu laikā jāpielāgo ne tikai bērna, bet bieži vien arī visa ģimenes dzīve.
No malas tas var izskatīties pēc parastām ikdienas rūpēm – jāceļas agrāk, jāsagatavo drēbes, jāatceras pulciņi, jāsaplāno bērnu nogādāšana skolā vai bērnudārzā. Taču tam pievienojas arī emocionālā slodze:
vai bērns iejutīsies, vai viņam būs draugi, kā veiksies mācībās un vai ģimene vispār spēs tikt galā ar jauno ikdienas tempu.
Psychology Today norāda, ka pāreja uz jauno mācību gadu ir pārmaiņu periods ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Turklāt viens no svarīgākajiem ieteikumiem pieaugušajiem ir vispirms parūpēties par savu emocionālo līdzsvaru – bērni ļoti labi uztver vecāku satraukumu un pēc viņu reakcijas spriež, cik droša vai biedējoša ir jaunā situācija.
Kāpēc septembris vecākiem var būt tik nogurdinošs?
Mācību gada sākumā vienlaikus mainās daudzas ikdienas lietas. Vasaras brīvāko režīmu nomaina konkrēts celšanās un gulētiešanas laiks, skolas vai bērnudārza grafiks, mājasdarbi, pulciņi, treniņi un loģistika. Tam visam jāiekļaujas vecāku darba un sadzīves pienākumos.
Amerikas Psihologu asociācija (APA) norāda, ka atgriešanās skolā daudzām ģimenēm var būt mentāli ļoti sarežģīta. Jauni skolotāji, jauna vide un nepieciešamība savienot bērnu un pieaugušo saspringtos grafikus pārbauda visas ģimenes spēju pielāgoties pārmaiņām.
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Vecākiem ir vēl kāda neredzama slodze – nemitīgā domāšana un plānošana.
Jāatceras, cikos bērnam beidzas stundas, kas jāpaņem līdzi rīt, kad ir vecāku sapulce, vai sporta tērps ir izmazgāts, kas bērnu aizvedīs uz pulciņu un ko vakarā likt galdā. Pat tad, kad nekas ārkārtējs nenotiek, galva faktiski visu laiku ir aizņemta ar nākamo uzdevumu.
Īpaši emocionāls šis periods var būt vecākiem, kuru bērns pirmo reizi dodas bērnudārzā vai skolā. Bērna asaras pie bērnudārza durvīm vai bailes ieiet klasē rada stresu arī pieaugušajam.
Child Mind Institute uzsver, ka mācību gada sākums var palielināt satraukumu arī pašiem vecākiem – jāatjauno pēc vasaras izjukušais režīms, jāorganizē jauns grafiks un atkal jātiek galā ar mājasdarbiem un citiem pienākumiem.
Pirmais noteikums – pārbaudiet, kā jūtaties jūs pats
Vecāki bieži koncentrējas uz jautājumu: “Kā palīdzēt bērnam?” Taču speciālisti iesaka sākt ar citu jautājumu: “Kā šobrīd jūtos es?” Child Mind Institute iesaka vecākiem vispirms novērtēt pašiem savu stresa līmeni.
Bērni pamana, ja mamma vai tētis ir nervozs par skolas sākumu, tāpēc vecāku spēja tikt galā ar savu stresu palīdz arī bērnam justies mierīgāk.
Tas nenozīmē, ka vecākam jāizliekas bezrūpīgam vai jāuztver viss vieglprātīgi. Drīzāk jācenšas neļaut savām bažām kļūt par bērna bažām.
Piemēram, atkārtoti jautājumi “Vai tev tiešām nav bail?”, “Ko tu darīsi, ja neviens ar tevi nedraudzēsies?” vai “Cerams, ka tev šogad nebūs problēmu ar matemātiku” var bērnam signalizēt, ka gaidāms kaut kas bīstams.
Nevajag septembrī censties paspēt pilnīgi visu
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Jaunā mācību gada sākums nav obligāti labākais brīdis, kad ģimenes grafikā ievietot maksimāli daudz jaunu pienākumu. Ja iespējams, pirmās nedēļas var uztvert kā pielāgošanās periodu. Child Mind Institute speciālisti iesaka vecākiem neuzņemties vairāk saistību, nekā ģimene spēj komfortabli izturēt.
Tas var nozīmēt pavisam praktisku izvēli – neplānot katru bērna pēcpusdienu ar vairākiem pulciņiem, uz laiku atteikties no mazāk svarīgiem pienākumiem vai samierināties, ka mājās septembra sākumā viss nebūs ideālā kārtībā.
Arī vecākam nav jābūt perfektam. Aizmirsta ūdens pudele vai ne līdz galam izpildīts vakara darbu saraksts nav katastrofa.
Rutīna palīdz ne tikai bērnam
Prognozējama ikdiena samazina nepieciešamību katru vakaru un rītu no jauna pieņemt desmitiem mazu lēmumu. APA iesaka ģimenēm laikus atjaunot skolas režīmu – regulāru gulētiešanas un celšanās laiku, kā arī iepriekš sagatavot somas un citas nākamajai dienai nepieciešamās lietas. Līdzīgus ieteikumus sniedz arī HealthyChildren.org – Amerikas Pediatrijas akadēmijas vecākiem paredzētā vietne.
Tā īpaši uzsver konsekventa miega režīma nozīmi un iesaka vakarā savlaicīgi samazināt elektronisko ierīču lietošanu.
Šāda kārtība nav vajadzīga tikai bērna labsajūtai. Ja soma, drēbes un brokastu plāns ir sagatavoti vakarā, arī vecākiem rīts sākas ar mazāku spriedzi.
Nedzīvojiet visu septembri bērna vietā
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Vēl viens stresa avots ir sajūta, ka vecākam nekavējoties jāatrisina katra bērna problēma. Psychology Today speciālisti iesaka pretoties vēlmei izlabot pilnīgi visas bērna grūtības.
Vecāku uzdevums ir sniegt drošības sajūtu un atbalstu, bet bērnam nepieciešama arī iespēja pašam piedzīvot, ka viņš spēj tikt galā ar neērtām vai sarežģītām situācijām.
Tas var attiekties gan uz nelielu konfliktu ar klasesbiedru, gan satraukumu par jaunu skolotāju vai neveiksmīgu pirmo kontroldarbu. Ne katra nepatīkama situācija prasa tūlītēju vecāku iejaukšanos.
Bērna emocijas nav jāizdzēš
Ja bērns saka, ka nevēlas iet uz skolu vai bērnudārzu, automātiska atbilde “Nav par ko uztraukties!” ne vienmēr palīdz. Child Mind Institute iesaka vispirms bērnu uzklausīt un atzīt viņa izjūtas.
Dažkārt jau tas vien, ka pieaugušais pasaka – “Es saprotu, ka, satiekot jaunu skolotāju, var būt uztraukums” –, palīdz bērnam justies drošāk. Pēc tam kopīgi var meklēt risinājumu konkrētajai problēmai.
Arī vecākiem tas var būt vieglāk nekā nemitīgi mēģināt bērnu pārliecināt, ka viņam obligāti jājūtas labi.
Atstājiet kaut nelielu laiku sev
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Psychology Today vecākiem iesaka apzināti pievērst uzmanību savai pašsajūtai un izmantot vienkāršas stresa mazināšanas metodes. Viena no tām ir apzinātība – spēja pamanīt savas domas un emocijas, pirms automātiski uz tām reaģēt.
Tam nav obligāti jānozīmē meditācija vai stunda sporta zālē. Tā var būt pastaiga, 20 minūtes klusumā pēc bērnu aizvešanas, saruna ar draugu, fiziskas aktivitātes vai vienkārši vakars bez vēl viena pienākuma.
Svarīgi arī neuzskatīt atpūtu par kaut ko tādu, ko drīkst atļauties tikai tad, kad viss pārējais ir izdarīts. Ģimenē ar bērniem šāds brīdis var nepienākt nekad.
Kad stress jau ir aizgājis par tālu
Nogurums, aizkaitināmība un satraukums pārmaiņu laikā var būt normāla reakcija. Tomēr nevajadzētu automātiski norakstīt ilgstošu sliktu pašsajūtu uz mācību gada sākumu.
Ja trauksme vai nomāktība nepāriet, būtiski traucē gulēt, strādāt un veikt ikdienas pienākumus vai cilvēkam kļūst arvien grūtāk funkcionēt, ir vērts meklēt profesionālu palīdzību.
Tas pats attiecas uz bērnu. Child Mind Institute norāda – ja bērna satraukums nepāriet un sāk traucēt skolas apmeklējumam, parādās regulāras galvas vai vēdera sāpes vai bērns atsakās doties uz skolu, būtu vērts konsultēties ar speciālistu.
Septembris ģimenei ir pārejas periods, nevis eksāmens, kas jānokārto perfekti.
Bērnam ir vajadzīgs laiks, lai pierastu pie jaunās klases, skolotāja vai bērnudārza, bet arī vecākiem ir tiesības pierast pie jaunā dzīves ritma pakāpeniski.