Pētnieki ceļ trauksmi - vai košļājamā gumija “bez cukura” palielina infarkta risku?
Bezcukura košļājamā gumija ne vienmēr var būt tik nekaitīga, kā šķiet. Jauns pētījums atklājis iespējamu saistību starp tajā izmantoto saldinātāju ksilītu un paaugstinātu infarkta un insulta risku.
Par Eiropas Kardiologu biedrības kongresā prezentēta pētījuma rezultātiem raksta Everyday Health. Pētnieki analizēja divu nopietnu pētījumu – Kanādas novecošanas longitudinālā pētījuma (CLSA) un Eiropas vēža un uztura perspektīvā pētījuma EPIC-Norfolk – datus.
Kopumā tika analizēti aptuveni 18 000 pieaugušo, kuru vidējais vecums bija 61 gads.
Asins analīzes ļāva zinātniekiem noteikt ksilīta koncentrāciju pētījuma dalībnieku organismā, tādēļ nebija jāpaļaujas tikai uz cilvēku atmiņu par to, ko viņi ikdienā ēduši.
Kanādas pētījuma dalībnieki tika novēroti sešus gadus, bet EPIC-Norfolk dalībnieki – 30 gadus. Šajā laikā tika reģistrēti vairāk nekā 8600 nopietnu sirds un asinsvadu veselības traucējumu gadījumu. Rezultāti liecināja, ka augstāka ksilīta koncentrācija asinīs bija saistīta ar biežākiem infarktiem, insultiem un priekšlaicīgu nāvi. Kanādas pētījumā cilvēkiem ar visaugstāko ksilīta līmeni asinīs nopietna sirds un asinsvadu notikuma risks bija par 47% lielāks nekā tiem, kuriem tā līmenis bija viszemākais.
Aprēķinos pētnieki ņēma vērā arī citus zināmus riska faktorus, tostarp vecumu, dzimumu, smēķēšanu un diabētu. EPIC-Norfolk pētījumā cilvēkiem ar visaugstāko ksilīta koncentrāciju asinīs risks bija par 18% lielāks.
Nav zināms, cik daudz ksilīta cilvēki apēda
Tomēr pētījumam ir būtisks ierobežojums – zinātnieki nevarēja precīzi noteikt, cik daudz ksilīta dalībnieki ikdienā uzņēma ar pārtiku. Viens no pētījuma autoriem, Berlīnes universitātes slimnīcas Charité pētnieks Mario Vitkovskis (Mario Witkowski), norādīja, ka aprēķināt cilvēku ikdienā uzņemto ksilīta daudzumu nebija iespējams.
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Saldinātāji tiek pievienoti ļoti dažādiem pārstrādātiem pārtikas produktiem, tāpēc cilvēki ne vienmēr zina, cik daudz to patiesībā uzņem. Turklāt ksilīts nelielā daudzumā veidojas arī pašā cilvēka organismā vielmaiņas procesu laikā.
Tāpēc augsts tā līmenis asinīs ne vienmēr precīzi parāda, cik daudz ksilīta cilvēks uzņēmis ar pārtiku.
Kas ir ksilīts un kur to izmanto?
Ksilīts ir cukura spirts, ko izmanto kā mazkaloriju saldinātāju. Nelielā daudzumā tas dabiski sastopams, piemēram, plūmēs, zemenēs, ziedkāpostos un ķirbjos.
Daudz lielākā koncentrācijā ksilītu izmanto dažādos produktos bez cukura vai ar samazinātu kaloriju daudzumu, piemēram:
– košļājamajā gumijā bez cukura;
– konfektēs un piparmētru pastilās;
– dzērienos un konditorejas izstrādājumos;
– zobu pastās un mutes skalojamajos līdzekļos;
– atsevišķos vitamīnu preparātos;
– dažu veidu zemesriekstu sviestā.
Ksilīts ir pazīstams arī ar labvēlīgo ietekmi uz mutes veselību – tas var kavēt kariesu veicinošo baktēriju vairošanos un palīdzēt samazināt zobu aplikuma veidošanos.
Ksilīts varētu veicināt asins recekļu veidošanos
Šī nav pirmā reize, kad zinātnieki pievērsuši uzmanību iespējamai saistībai starp ksilītu un sirds un asinsvadu veselību. 2024. gadā zinātniskajā žurnālā European Heart Journal publicētā Cleveland Clinic pētnieku pētījumā tika konstatēta saistība starp augstāku ksilīta līmeni asinīs un paaugstinātu nopietnu sirds un asinsvadu notikumu risku.
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Eksperimentos pētnieki arī konstatēja, ka ksilīts var pastiprināt trombocītu aktivitāti un veicināt trombu veidošanos.
Trombocītiem ir ļoti svarīga loma – tie palīdz apturēt asiņošanu. Taču pārmērīgi aktīvi trombocīti var salipt un izveidot asins recekli. Ja šāds receklis nosprosto asinsvadu, kas apgādā sirdi vai smadzenes, sekas var būt infarkts vai insults.
Cleveland Clinic pētnieki eksperimentā ar veseliem brīvprātīgajiem konstatēja, ka
pēc ar ksilītu saldināta dzēriena lietošanas pieauga vairāki asins recēšanas aktivitātes rādītāji. Savukārt pēc ar glikozi saldināta dzēriena šādas izmaiņas netika novērotas.
Arī ASV Nacionālie veselības institūti (NIH), komentējot šo pētījumu, uzsver, ka augstāks ksilīta līmenis cilvēku asinīs bija saistīts ar lielāku infarkta un insulta risku, savukārt eksperimentos ar cilvēku asinīm un dzīvniekiem ksilīts veicināja asins recēšanu. Vienlaikus NIH norāda – nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noskaidrotu cukura spirtu ilgtermiņa ietekmi uz sirds un asinsvadu veselību.
Vai tagad jāatsakās no bezcukura košļājamās gumijas?
Pagaidām šādam secinājumam pamata nav. Pētījumi rāda saistību starp augstu ksilīta līmeni asinīs un paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku, taču tie nepierāda, ka tieši ksilīta lietošana izraisa infarktu vai insultu.
To īpaši svarīgi ņemt vērā, jo daļa ksilīta rodas pašā organismā un cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām vielmaiņa var atšķirties.
Arī Cleveland Clinic pētnieki uzsver, ka pētījuma rezultāti nenozīmē, ka būtu jāizmet, piemēram, ksilītu saturoša zobu pasta.
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Bažas vairāk attiecas uz regulāru tādu pārtikas produktu lietošanu, kuros saldinātājs ir lielā koncentrācijā.
Toksikoloģe Kellija Džonsone-Ārbora (Kelly Johnson-Arbor) norāda, ka pašreizējo datu vēl nav pietiekami, lai izdarītu kategoriskus secinājumus. Savukārt cilvēkiem, kuriem jau ir paaugstināts sirds un asinsvadu slimību risks, pret lielu ksilīta daudzumu uzturā būtu vērts izturēties piesardzīgāk.