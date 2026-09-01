Ludmilai plaušu vēzi atklāja jau ar metastāzēm. Taču turpmākais dod cerību
Ludmila ir jauna un skaista sieviete, deviņus gadus veca dēliņa mamma. Šķiet pilnīgi neticami, ka aiz viņas enerģijas un starojošā izskata slēpjas diagnoze – plaušu nesīkšūnu vēzis jeb plaušu adenokarcinoma.
Pateicoties mērķterapijai, kuru Ludmila lieto katru dienu, slimība jau divus gadus ir labi kontrolēta, simptomi neliek sevi manīt. Sieviete ir optimisma pilna, uztver audzēju kā hronisku slimību un ir gatava runāt par savu pieredzi, lai iedrošinātu citus – gan laikus pārbaudīties, gan uzticēties medicīnas sasniegumiem un nekad nezaudēt cerību.
Iesākumā – tikpat kā ne mazāko aizdomu
Ludmila, kā pati saka, pateicoties spēcīgajam organismam, nekad iepriekš nav nopietni slimojusi. Vienmēr centusies dzīvot veselīgi. Vienīgi pēc dzemdībām tika konstatēts autoimūnais tireoidīts – hronisks vairogdziedzera iekaisums, tāpēc regulāri nācies apmeklēt endokrinologu.
Plaušas, elpceļi nekad nav bijuši Ludmilas “vājā vieta” – savā dzīvē neatceras kādu pārciestu bronhīta vai plaušu karsoņa epizodi. Līdz ar to domas par kādu nopietnāku kaiti nekad nav bijušas viņas “dienaskārtībā”.
Pirmā aukstā ūdens šalts nāca pirms vairākiem gadiem, kad viena no daudzajām dzimumzīmēm radīja aizdomas par melanomu. Momentāni iedarbojās "zaļais koridors" un burtiski nedēļas laikā ādas veidojums tika izgriezts. Par laimi, analīzes ļaundabīgo diagnozi neapstiprināja, taču pārdzīvojums un stress bija liels. Piedzīvotās bailes un uztraukums palika zemapziņā.
Bet dzīve turpinājās – vitālā un sabiedriskā sieviete kopumā jutās un izskatījās labi, ja nu vienīgi laiku pa laikam piemeklēja kāda saaukstēšanās, kam īpaša uzmanība pievērsta netika, jo nekādi simptomi – klepus, nespēks vai sagurums – netraucēja.
Pie ārsta (ginekologa) Ludmila devās neregulāro mēnešreižu dēļ. Ginekologs bija uzdevuma augstumos, nozīmēja pārbaudes, taču kardinālāka rīcība nebija nepieciešama, tāpēc tika pieņemts lēmums – novērot izmaiņas dinamikā.
Vienlaikus turpinājās arī sistemātiski endokrinologa apmeklējumi. Ultrasonogrāfijas izmeklējumu laikā speciālistes uzmanību piesaistīja kakla limfmezgls – asimetrisks, kaut ārēji neredzams, neliels un nejūtams. Ārste vēlējās skatīties “dziļāk”, izmeklēt histoloģiski – kaut kas viņai nepatīkot. Ludmila atteicās, atbildot, ka limfmezgls nav piebriedis, neaug un nemainās, viņu netraucē. Šodien sieviete atzīst, ka patiesībā viņas atteikums novilcināja laicīgāku diagnozes noteikšanu, taču viņai bijis bail – melanomas stāsts apziņā aizvien bijis ļoti dzīvs, nav gribējies tam visam vēlreiz iet cauri.
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Pirmais “sarkanais signāls” – datortomogrāfijā
Ludmila aizvien jutās ļoti labi, tomēr regulāri veica arī analīzes un dažādas pārbaudes. Turpino padziļinātu izmeklēšanu, piekrita arī datortomogrāfijas izmeklējumam – bez aizdomām, bez steigas, pacietīgi gaidot savu kārtu garajā rindā, jo konkrētu aizdomu nebija.
Datortomogrāfijas izmeklējums, kas tika veikts ar kontrastvielu, tomēr “kaut ko plaušās uzrādīja”, taču speciālistu vērtējumā vizuāli tās netika definētas kā nepārprotamas ļaundabīgas izmaiņas. Ludmila nonāca Sauriešos, RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centrā, kur gāja cauri virknei citu izmeklējumu, tajā skaitā bronhoskopijai.
Mokošā neziņa turpinājās, jo neviens no tiem skaidri un viennozīmīgi onkoloģisku diagnozi neapstiprināja, tāpēc ārsti teica – vēl skatīsimies, meklēsim.
Tikai tad, kad kakla limfmezgls tomēr tika izgriezts, uzreiz bija skaidrs – metastāzes.
Palīdz moderna mērķterapija
Slimības noteikšanas brīdī metastāzes jau bija nonākušas smadzenēs – vietā, kur plaušu audzēja gadījumā attālinātas metastāzes veidojas bieži. Bez jebkādas gaidīšanas Ludmila laimīgi nonākusi Stradiņu ārstu uzticamajās rokās. Tur viņu gaidīja “laime nelaimē” – sievietei tika atklāta ALK gēna mutācija (tā izraisa nekontrolētu šūnu augšanu un ir saistīta ar vairākiem audzējiem, tajā skaitā plaušu vēzi). Tas pavēra durvis uz moderno mērķterapiju, kura efektīvi un mērķēti darbojas tieši šo ģenētisko izmaiņu gadījumā.
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“Man ļoti paveicās, ka tiku pie modernās mērķterapijas, ka manas diagnozes gadījumā man tā “pienākas” un arī palīdz. Esmu par to bezgala pateicīga.
Dzirdot kādas sūdzības, neapmierinātību ar Latvijas medicīnu, esmu patiešām izbrīnīta un pārsteigta, es varu teikt tikai to labāko. Viss norit ātri un bez problēmām,” saka paciente.
Kā norāda Viktors Kozirovskis, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas onkologs ķīmijterapeits, ilgus gadus plaušu vēža terapijā jaunu – inovatīvu un efektīvu – medikamentu nebija vispār. Imūnterapija pasaulē parādījās pirms desmit gadiem, 2017. gadā, savukārt mērķterapija - desmitgadi agrāk. Diemžēl Latvijā šo mērķterapijas medikamentu kompensācija tika uzsākta tikai 2018. gadā, bet imūnterapija metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža pacientiem valsts apmaksāta kļuva pavisam nesen – tikai 2025. gadā (nelielai pacientu grupai tā bija pieejama jau no 2020. gada). Lai gan pēdējos gados ārstēšanas iespējas kļūst plašākas, atsevišķām pacientu grupām, tostarp ar lokāli izplatītu slimību, terapijas pieejamība joprojām ir ierobežota.
Būtiski, ka pirms mērķterapijas un imūnterapijas ieviešanas pacientiem ar progresējošu plaušu vēzi ārstēšanas iespējas bija ievērojami ierobežotākas un ilgstoša slimības kontrole tika sasniegta daudz retāk.
Plaušu vēzis Latvijā arī šodien joprojām ir viens no biežākajiem ar vēzi saistītas mirstības cēloņiem, taču jaunās zāles ir tiešām daudzsološas.
“Ar imūnterapiju ap 20% pacientu šobrīd var nodzīvot gadus desmit – progress ir milzīgs un neticams. Arī Ludmilas piemērs rāda, kā, attīstoties zinātnei un medicīnai, ar mērķterapijas un personalizētas ārstēšanas palīdzību iespējams sasniegt ļoti labus un stabilus rezultātus. Proti, pareizā terapija pareizajam pacientam,” uzsver dakteris Kozirovskis.
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“Protams, vienam pacientam imūnterapijas un mērķterapijas palīdz labāk, citam – mazāk. Pētījumi turpinās, un, uzsākot ārstēšanu, mēs nevaram konkrēti zināt, tikai prognozēt, dažkārt vien minēt, kāds būs rezultāts, kā pacienta organisms reaģēs uz medikamentiem,” saka ārsts.
Sadzīvo ar slimību un terapijas blaknēm
Ludmila atzīst, ka onkoloģiska slimība mudina mainīt attieksmi, domāšanu, liek uz visu raudzīties dziļāk. Viņa ir pieņēmusi slimību, savu diagnozi un ir apņēmības pilna ar to sadarboties, nevis pret to cīnīties. Protams, tas viss nav noticis viegli un uzreiz – izraudātas visas asaras, uzdoti neskaitāmi jautājumi: ko dzīvē daru ne tā? kāpēc tieši ar mani tas viss notiek?
Ārstēšanās laikā Ludmila piedzīvojusi arī vairākas veselības problēmas un nepatīkamas sajūtas, tostarp nelabumu, tūsku un šķidruma uzkrāšanos perikarda dobumā, kas ietekmējusi pašsajūtu un fizisko varēšanu. Neraugoties uz to, Ludmila uzsver – ja reiz uzsākusi ārstēšanās ceļu, atkāpšanās nebūs.
Plaušu skrīnings var izglābt daudzus
Ludmila ir pārliecināta – laba veselība nevienam nav garantēta, slimību riskam pakļauts ir ikviens, onkoloģiskās slimības kļūst arvien “jaunākas”, tāpēc visiem iesaka veikt regulāras veselības pārbaudes, jo, atklājot jebkuru slimību, ne tikai ļaundabīgu, laikus, ir iespējams vieglāk un sekmīgāk ar to tikt galā. Viņa aicina izglītoties, domāt un ieklausīties savā ķermenī. “Ir jābūt kontaktā ar savu ķermeni, jādzird, ko tas saka. Ja ir kādi simptomi, neskaidras un nepatīkamas sajūtas, ir neatliekami jāpārbaudās un jānoskaidro iemesls,” viņa uzsver.
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Ludmila iesaka noteikti izmantot visas pieejamās valsts skrīninga programmas un cer, ka nav tālu brīdis, kad arī Latvijā tiks ieviesta plaušu skrīninga programma, kā tas sekmīgi notiek jau vairākās Eiropas valstīs. Viņas gadījumā gan skrīnings nebūtu risinājums, jo Ludmila nav plaušu skrīninga grupā (jaunāka par 50 gadiem, nesmēķē), bet daudziem citiem pacientiem skrīnings ļautu atklāt audzēju agrīnāk un to būtu vienkāršāk izārstēt.
“Plaušu skrīninga mērķis ir “apgriezt otrādi” plaušu vēža stadiju sadalījumu diagnosticēšanas brīdī – šobrīd mēs divas trešdaļas slimības gadījumu atklājam jau metastātiskajā stadijā, kad operēt audzēju vairs nav iespējams. Savukārt skrīninga gadījumā ar zemas devas datortomogrāfijas izmeklējuma palīdzību mēs trīs ceturtdaļas plaušu audzēja gadījumu atklātu agrīnā stadijā, kad biežāk iespējama lokāla ārstēšana, tostarp operācija vai radikāla staru terapija. Šobrīd novēlotas diagnostikas dēļ plaušu audzēja gadījumā labus rezultātus var gūt, galvenokārt pateicoties mērķterapijai vai imūnterapijai, kas ir ļoti dārga – tie var būt, piemēram, simts tūkstoši eiro divu gadu kursam. Protams, cilvēka dzīvība ir jebkuras naudas vērta, taču skrīnings nozīmē ne tikai slimības laicīgu atklāšanu, tās vienkāršāku un sekmīgāku ārstēšanu, mazākas ciešanas un pārdzīvojumus pacientam, bet arī valsts līdzekļu efektīvāku un lietderīgāku izmantojumu,” saka onkologs Kozirovskis.
Ārsts gan uzsver - skrīninga programmai vajadzētu iet roku rokā ar smēķēšanas atmešanas atbalsta programmu, jo lielākā daļa plaušu vēža gadījumu ir saistīti ar smēķēšanu, neatkarīgi no tā, vai pacients smēķē pašlaik vai ir smēķējis ilgstoši pagātnē. Nikotīns ir nopietna atkarība – diemžēl pat pēc onkoloģiskas diagnozes uzzināšanas no desmit pacientiem tikai viens līdz divi atmet smēķēšanu, saka ārsts.