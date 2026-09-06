Mazāk gaļas, vairāk dārzeņu? No kā patiesībā sastāv veselīgs uzturs
Augļi un dārzeņi ir veselīga uztura pamats. Bet vai mūsdienās tie satur tikpat daudz vitamīnu un mikroelementu kā agrāk?
DW skaidro, kā ir mainījies mums ierasto pārtikas produktu sastāvs un ko labāk iekļaut savā uzturā.
Tiem, kuri vēlas uzzināt, kas ir veselīga uztura pamatā, mūsdienās šādu informāciju atrast nav grūti. Sociālie tīkli ir pārpildīti ar dažādiem padomiem, un lielākā daļa cilvēku arī tāpat zina galvenos principus: no čipsiem un gāzētiem dzērieniem vajadzētu atteikties par labu svaigiem augļiem un dārzeņiem. Atliek vien šīs zināšanas ieviest ikdienas dzīvē.
Bet vai pārtika, ko esam pieraduši uzskatīt par "veselīgu" - piemēram, svaigi augļi, dārzeņi, pilngraudu produkti un pākšaugi - joprojām atbilst savai reputācijai? Īsā atbilde: ne vienmēr. "Daudzos pārtikas produktos ir samazinājies minerālvielu saturs," norāda Sietlas Vašingtonas Universitātes ģeoloģijas profesors Deivids Montgomerijs. Bet kāpēc tas ir noticis?
Pārtikā samazinās uzturvielu daudzums
Montgomerijs pētīja dažādas lauksaimniecības metodes un to ietekmi uz augsni un līdz ar to arī uz mūsu pārtiku. Rakstot savu grāmatu "What Your Food Ate", viņš analizēja aptuveni 1000 recenzētu pētījumu par uzturvielu saturu pārtikas produktos, tostarp augļos, dārzeņos un graudaugos. Viņš secināja, ka pēdējo desmitgažu laikā pārtikas produktos nav notikušas būtiskas un noturīgas izmaiņas makrouzturvielu saturā.
Tomēr to pašu nevar teikt par mikroelementiem, piemēram, vitamīniem un minerālvielām, tostarp dzelzi un cinku. "Mums to nav vajadzīgs daudz, taču tie ir ārkārtīgi svarīgi mūsu veselībai. Īpaši minerālvielu līmenis ir atkarīgs no lauksaimniecības metodēm," intervijā DW skaidroja profesors. Piemēram, ja graudaugu šķirnes tiek selekcionētas tā, lai kviešu raža būtu divreiz lielāka, tas var izraisīt uzturvielu koncentrācijas samazināšanos katrā kviešu vārpā, norādīja Montgomerijs.
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Tas var notikt ar graudaugu šķirnēm, kas no augsnes uzņem tikpat daudz minerālvielu un uzturvielu kā agrāk, bet vienlaikus tiek selekcionētas, lai nodrošinātu divreiz lielāku kviešu ražu. Rezultātā tas pats uzturvielu daudzums tiek sadalīts starp lielāku graudu daudzumu, un to koncentrācija samazinās. Šo parādību dēvē par "atšķaidīšanas efektu". Pēc profesora teiktā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc daži produkti, ko uzskatām par veselīgiem, mūsdienās var nebūt tik uzturvielām bagāti kā tie, ko uzturā lietoja mūsu vecvecāki.
Jāsamazina augsnes ietekmēšana
Arī augsnei, kurā tiek audzēti dārzeņi un augļi, ir būtiska nozīme tajā, cik vērtīga būs pārtika uz mūsu šķīvja. Mūsdienu lauksaimniecības metodes, piemēram, augsnes aršana, minerālmēslu un pesticīdu izmantošana, izjauc augsnē mītošo sēņu un mikroorganismu līdzsvaru. Ja šis līdzsvars tiek izjaukts, augi var sliktāk uzņemt gan uzturvielas, gan fitoķīmiskos savienojumus, kuriem piemīt pretiekaisuma un antioksidanta īpašības.
Tāpēc Deivids Montgomerijs aicina izmantot "reģeneratīvās lauksaimniecības metodes, kas paredz minimālu fizisku un ķīmisku ietekmi uz augsni, pastāvīgu dzīvu augu sakņu saglabāšanu tajā un daudzveidīgu lauksaimniecības kultūru audzēšanu". Šādi rīkojoties, tiek veicināts tā dēvētais "barības vielu aprites cikls" un fitoķīmisko vielu veidošanās. Tas "nozīmē, ka mūsu pārtikā patiešām nonāk vairāk to savienojumu, kurus mēs tajā vēlamies redzēt," precizēja Montgomerijs.
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Kāpēc mēs vēlamies, lai tie būtu mūsu pārtikā?
Lai gan fitoķīmiskās vielas nav cilvēka veselībai nepieciešamas un netiek uzskatītas par uzturvielām, tās aizsargā mūsu organisma šūnas no apkārtējās vides toksīnu radītiem bojājumiem un palīdz neitralizēt brīvos radikāļus, kas var bojāt mūsu DNS.
Fitoķīmiskās vielas ražo visi augi, tāpēc tās ir sastopamas visdažādākajos pārtikas produktos - no graudaugiem līdz dārzeņiem salātos un ogām putrā. Turklāt, jo vairāk fitoķīmisko vielu ir pārtikā, jo izteiktāka parasti ir tās garša.
Pie pazīstamākajiem mikroelementiem pieder C vitamīns, kas palīdz uzturēt veselus zobus un sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī stiprina imūnsistēmu. Tas ir atrodams paprikā, kāpostos, zemenēs un apelsīnos.
Vēl viens svarīgs mikroelements ir cinks. Cilvēka organisms pats to neražo, taču tas ir nepieciešams normālai augšanai un brūču dzīšanai. Cinks ir atrodams jūras veltēs, auzu pārslās un olās.
Sabalansēta uztura priekšrocības
Astrīda Donalīsa (Astrid Donalies), Vācijas Federālā uztura centra (BZfE) uztura speciāliste, nav satraukta par uzturvielu saturu mūsdienās audzētajos pārtikas produktos. Viņasprāt, patērētājiem daudz svarīgāk ir dažādot savu uzturu. Donalīsa norāda, ka mums ir vieglāk nodrošināt sabalansētu uzturu nekā mūsu vecvecākiem, jo visa gada garumā mums ir pieejams daudz plašāks augļu un dārzeņu klāsts.
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Agrāk, piemēram, ziema Vācijā nozīmēja, ka vāciešiem nācās ēst daudz biešu un kartupeļu, bet no augļiem galvenokārt bija pieejami āboli un bumbieri. Taču tas nenozīmē, ka tagad ziemā būtu nepārtraukti jāēd zemenes tikai tāpēc, ka tās ir kļuvušas pieejamas.
"Būtu jāizvēlas vietējie un sezonālie produkti. Tādējādi augļi un dārzeņi būs īpaši svaigi. Turklāt, jo mazāks ir pārtikas transportēšanas attālums, jo mazāks kaitējums tiek nodarīts videi," piebilst BZfE uztura speciāliste.
Arī Zīlke Restemeijere (Silke Restemeyer), Vācijas Uztura biedrības (DGE) uztura speciāliste, uzsver daudzveidīga uztura nozīmi. Viņai ir vairāki ieteikumi par to, kādam būtu jābūt sabalansētam uzturam.
"Cilvēkiem, kuri uzturā lieto daudz augļu un dārzeņu, retāk sastopama hipertensija, sirds slimības un insults," sarunā ar DW skaidroja DGE uztura speciāliste. "Mēs esam arī konstatējuši pazīmes, kas liecina, ka tādas slimības kā vēzis un demence retāk sastopamas cilvēkiem, kuri uzturā lieto vairāk augļu un dārzeņu."
Vairāk pilngraudu produktu un mazāk gaļas
Taču tas vēl nav viss, kas nepieciešams veselīgam uzturam. Restemeijere iesaka uzturā iekļaut arī pākšaugus, piemēram, pupiņas un lēcas, jo tajos ir daudz šķiedrvielu. Turklāt tie nodrošina organismu ar tādiem mikroelementiem kā B1 un B6 vitamīns, kā arī dzelzs, cinks un magnijs. Pākšaugi arī neizraisa strauju cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, kas nozīmē, ka, piemēram, parasta lēcu zupas porcija sātu saglabās ilgāk nekā kruasāns vai hamburgers.
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Zīlke Restemeijere iesaka katru dienu apēst sauju riekstu - tie ir bagāti ar organismam labvēlīgajām taukskābēm un labvēlīgi ietekmē sirds veselību. Izvēloties kviešu produktus, piemēram, maizi vai makaronus, labāk dot priekšroku pilngraudu produktiem, jo tajos ir vairāk šķiedrvielu. Tas "samazina 2. tipa diabēta, tauku vielmaiņas traucējumu, resnās zarnas vēža un sirds un asinsvadu slimību risku," norāda DGE uztura speciāliste.
Šie ir tikai daži piemēri tam, kas var palīdzēt mums saglabāt labu veselību. "Kopumā ideja ir vienkārša - uzturā vajadzētu lietot vairāk augu izcelsmes un pilngraudu produktu, kā arī mazāk gaļas un saldinātu gāzēto dzērienu," rezumēja Restemeijere.