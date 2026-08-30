Kardiologs atklāj, kādus produktus viņš nekad neliek savā šķīvī
Cilvēkiem, kuri vēlas rūpēties par sirds veselību, nereti nākas pārskatīt savus ēšanas paradumus. Uzturam būtu jāpalīdz kontrolēt svaru, cukura līmeni asinīs un holesterīnu.
Kardiologs Džeimss Stouns no "South Heart Clinic" uzskata, ka cilvēkiem nevajadzētu koncentrēties tikai uz kaloriju vai tauku daudzumu uzturā.
Viņš atzīst, ka diētas ievērošana pacientiem bieži izvēršas par smagu psiholoģisku cīņu. Daudzi joprojām kļūdaini uzskata, ka sirds veselības vārdā uzturā jālieto tikai beztauku un mazkaloriju produkti. Ārsts uzsver, ka šādu režīmu ilgtermiņā izturēt ir teju neiespējami, jo tas nerada sāta sajūtu. Tā vietā viņš aicina pievērst uzmanību pavisam citam ienaidniekam – uzturam ar augstu cietes saturu jeb tā dēvētajiem baltajiem produktiem.
Savu personīgo ēdienkarti ārsts balsta uz vienu dzelžainu principu: viņš neēd neko baltu. Kardiologa uztura pamatā ir augļi, rieksti, dārzeņi un olbaltumvielām bagāti produkti, bet dzērienu izvēle aprobežojas tikai ar ūdeni, melnu kafiju un nesaldinātu tēju. To produktu sarakstā, no kuriem ārsts mudina izvairīties, ietilpst pievienotais cukurs, pārmērīgs sāls daudzums, baltmaize, baltie rīsi, kviešu milti un parastie makaroni.
Kāpēc baltie produkti ir bīstami?
Zinātniskie pētījumi nepārprotami pierāda, ka uzturs ar augstu pievienotā cukura daudzumu būtiski palielina hipertensijas, sirds išēmiskās slimības un priekšlaicīgas nāves risku. Pārmērīgs cukura patēriņš ir tiešais ceļš uz svara pieaugumu, aptaukošanos un 2. tipa cukura diabētu. Arī sāls, lai gan nelielās devās organismam nepieciešams, visbiežāk tiek patērēts krietni par daudz. Tas veicina šķidruma aizturi, palielina asins tilpumu un rada milzīgu papildu slodzi asinsvadiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt rafinētie graudaugi, piemēram, baltmaize un rīsi, rūpnieciskās apstrādes procesā zaudē vērtīgo pilngrauda apvalku, tādējādi paliekot bez šķiedrvielām un būtiskām uzturvielām. Šādi "tukšie" ogļhidrāti uzsūcas ļoti ātri, izraisot strauju cukura līmeņa kāpumu asinīs. "Paskatieties uz savu šķīvi. Ja tur redzat baltmaizi, makaronus, rīsus, miltus, cukuru un sāli, jūs ejat nepareizā virzienā. Pamazām saslimsiet ar diabētu un nonāksiet pie kardiologa, un tad mums būs nopietnas problēmas," brīdina Stouns.
Ar ko sākt pārmaiņas?
Lai uzlabotu veselību, eksperti iesaka izvēlēties dabisku, minimāli apstrādātu pārtiku. Ēdienkartē jāiekļauj dārzeņi, augļi, rieksti, sēklas, pākšaugi, pilngraudu produkti, olas, gaļa un jūras veltes. Šie produkti ir bagāti ar vitamīniem un šķīstošajām šķiedrvielām, kas palīdz samazināt "sliktā" jeb ZBL holesterīna līmeni.
Ārsts īpaši aicina izvēlēties krāsainu pārtiku, piemēram, parastā kartupeļa vietā dodot priekšroku saldajam kartupelim, jo spilgtie augu pigmenti liecina par vērtīgu antioksidantu klātbūtni. Viņš gan piebilst, ka dabā pastāv arī izņēmumi – tādi dabiski balti produkti kā ziedkāposti, sīpoli, fenhelis un ķiploki ir pat ļoti vēlami uzturā.
Vēsturiski cilvēka organisms ir pielāgots daudz kustēties un pārtikt galvenokārt no augu valsts veltēm. Stouns atgādina, ka tieši modernās diētas ar rafinētajiem produktiem ir novedušas pie masveida veselības problēmām, tādēļ viņa galvenais padoms paliek nemainīgs: "Neēdiet neko balto!"