Vienkāršs “4-4-4-4” elpošanas triks, kas palīdz nomierināt stresu: kā tas darbojas?
Kad stress pārņem, dažkārt pietiek ar dažām apzinātām elpām, lai ķermenis sāktu nomierināties. Viena no populārākajām metodēm ir tā dēvētā “kastes elpošana” jeb box breathing – paņēmiens, ko izmantojuši pat ASV specvienību karavīri.
31 gadu vecā Marija Medīna šo tehniku atklāja laikā, kad vienlaikus studēja maģistrantūrā un strādāja pilna laika darbu. Covid-19 pandēmijas sākumā stress kļuva pārāk liels, un terapeits viņai iemācīja elpošanas tehniku.
Vēlāk viņa to sāka izmantot arī bezmiega brīžos, piemēram, kad naktī pamostas un nespēj atkal aizmigt.
Kā darbojas “kastes elpošana”?
Princips ir pavisam vienkāršs:
ieelpo 4 sekundes → aizturi elpu 4 sekundes → izelpo 4 sekundes → aizturi elpu vēl 4 sekundes.
Pēc tam cikls sākas no jauna.
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Svarīgākais ir tas, ka visiem četriem posmiem jābūt aptuveni vienāda garuma. To var darīt dažas minūtes, bet daži cilvēki izvēlas vingrinājumu turpināt līdz pat 15 minūtēm.
Elpošanas tehnikas sakņojas senās praksēs, piemēram, jogā, taču mūsdienās tās izmanto arī sportisti, militārpersonas un cilvēki, kuri vēlas labāk pārvaldīt stresu.
Kāpēc svarīga ir pēdējā elpas aizture?
Ārste Helēna Gāra šo tehniku iesaka saviem pacientiem kā vienu no vienkāršiem veidiem, kā ietekmēt organisma reakciju uz stresu.
Viņa īpaši izceļ pēdējo posmu – brīdi, kad pēc izelpas tiek aizturēta elpa.
Šajā laikā organismā uzkrājas ogļskābā gāze jeb CO₂. Smadzenes sajūt tās līmeņa paaugstināšanos, un cilvēks dabiski sāk izjust vēlmi ieelpot.
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Regulāri praktizējot šo tehniku, organisms var pamazām pierast pie CO₂ līmeņa izmaiņām un situācijām, kas citkārt var izraisīt panikas vai stresa sajūtu.
Pētījums, kas publicēts žurnālā Comprehensive Psychoneuroendocrinology, arī liecina, ka “kastes elpošana” var palīdzēt novērst strauju sirdsdarbības un citu ar stresu saistītu organisma reakciju pastiprināšanos saspringtās situācijās.
Kad to izmēģināt?
Šo elpošanas paņēmienu var izmantot pirms situācijas, kas rada satraukumu – piemēram, eksāmena, prezentācijas, svarīgas sarunas vai darba tikšanās.
To var izmēģināt arī no rīta, ja pamosties ar nemierīgām domām, vai vakarā, ja stress neļauj aizmigt.
Galvenā priekšrocība – nav nepieciešams nekas vairāk par dažām minūtēm un savu elpu.
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Tomēr elpošanas vingrinājumi nav universāls risinājums visiem. Ja konkrētā tehnika rada reiboni, diskomfortu vai pastiprina trauksmi, to nevajadzētu piespiest turpināt.
Taču brīdī, kad šķiet, ka domas skrien pa galvu nekontrolējami, reizēm vienkāršākais, ko var izdarīt, ir apstāties un dažas reizes apzināti ieelpot un izelpot.