“Glāze vīna dienā ir veselīga” - kā radās šis mīts un kāpēc no tā tik grūti atteikties
Gadiem ilgi tika stāstīts, ka glāze sarkanvīna dienā var nākt par labu sirdij. Šis stāsts kļuva tik pazīstams, ka daudzi to uztvēra gandrīz kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Taču, zinātnei attīstoties, izrādījās, ka pierādījumi šim apgalvojumam nebūt nav tik pārliecinoši, kā kādreiz šķita.
Interesantākais jautājums tomēr nav par vīnu. Tas ir par mums pašiem – kāpēc mēs tik ilgi turamies pie uzskatiem, kurus jau sāk apšaubīt?
Mīts, kas izklausījās pārāk labi, lai no tā atteiktos
1990. gados plaši izplatījās tā dēvētā "franču paradoksa" ideja. Lai gan Francijā cilvēki lietoja diezgan treknu pārtiku, sirds slimību rādītāji bija salīdzinoši zemi. Viens no iespējamajiem skaidrojumiem tika saistīts ar vīna, īpaši sarkanvīna, lietošanu.
Stāstam drīz vien pievienojās arī konkrēts "vaininieks" – resveratrols, viela, kas atrodama vīnogu mizās. Tā tika pētīta saistībā ar sirds veselību, novecošanu un citiem procesiem organismā.
Rezultātā radās ļoti pievilcīga formula: sarkanvīns nav tikai garšīgs – tas varētu būt arī labs veselībai. Problēma bija tā, ka vēlākie pētījumi šo vienkāršo stāstu arvien vairāk apšaubīja.
Izrādījās, ka stāsts nav tik vienkāršs
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Viena no lielākajām problēmām bija veids, kā tika salīdzināti cilvēki, kuri lieto alkoholu, ar tiem, kuri to nelieto.
Piemēram, cilvēks, kurš veselības problēmu dēļ pārtraucis dzert, pētījumā var nonākt kategorijā "nedzērājs". Salīdzinot viņu ar cilvēku, kurš mēreni lieto alkoholu un ir vesels, var rasties iespaids, ka mērena dzeršana pati par sevi ir veselīga.
Kad pētnieki vēlāk mēģināja šādus faktorus ņemt vērā, iepriekš šķietamie ieguvumi kļuva daudz mazāki vai pat pazuda. Arī stāsts par resveratrolu izrādījās daudz sarežģītāks, nekā sākumā tika pasniegts.
Tas nenozīmē, ka visi agrākie pētījumi bija bezjēdzīgi. Taču tas nozīmē, ka no tiem nevarēja izdarīt tik vienkāršu secinājumu: "glāze vīna ir veselīga".
Kāpēc mēs tik ilgi turamies pie tā, kam gribas ticēt?
Šeit sākas interesantākā daļa. Cilvēki ne vienmēr maina savus uzskatus tajā pašā ātrumā, kā mainās zinātniskie pierādījumi. Tam ir vairāki iemesli.
Ja ticēt ir patīkami, pierādījumus vērtējam citādi
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Ja kāds saka, ka jāatsakās no cukura, alkohola vai kāda cita ieraduma, mēs dabiski kļūstam skeptiskāki. Taču, ja pētījums saka, ka tas, ko jau darām un baudām, patiesībā ir labs veselībai, ziņu ir daudz vieglāk pieņemt. Cilvēka prāts nav pilnīgi neitrāls tiesnesis. Mēs daudz labprātāk pieņemam informāciju, kas ļauj turpināt ierasto dzīvesveidu.
Uzskati var kļūt par daļu no mūsu identitātes
Vīns kādam nozīmē ne tikai dzērienu. Tas var būt ceļojumi, restorāni, vakari ar draugiem, svētki vai vienkārši dzīves baudīšana. Tāpēc, apšaubot vienu uzskatu par vīnu, dažkārt tiek aizskarts daudz vairāk.
Līdzīgi ir ar daudziem citiem mūsu uzskatiem – par ēdienu, sportu, audzināšanu vai dzīvesveidu. Jo vairāk kāda pārliecība ir saistīta ar to, kas mēs esam, jo grūtāk no tās atkāpties.
Vienkāršs stāsts šķiet ticamāks
"Vīnogās ir viela, kas labvēlīgi ietekmē organismu, tāpēc sarkanvīns ir labs sirdij" izklausās daudz pārliecinošāk nekā "dažos pētījumos tika novērota saistība".
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Mums patīk cēloņu un seku stāsti. Ja tiem ir konkrēta viela, mehānisms un zinātnisks skaidrojums, tie šķiet vēl ticamāki. Taču bioloģija reti ir tik vienkārša.
Mītu atkārtošana rada sajūtu, ka tā ir patiesība
Ja vienu un to pašu apgalvojumu gadiem dzirdam no ārstiem, žurnālistiem, draugiem un ģimenes, tas sāk šķist pašsaprotams. Pat ja mēs nekad neesam pārbaudījuši sākotnējo pētījumu. Tieši tāpēc dažiem mītiem ir tik ilgs mūžs – tie kļūst par daļu no kopējās kultūras.
Dažkārt uzskatu mainām tikai tad, kad to vairs nav iespējams ignorēt
Interesanti, ka sabiedrības attieksme pret alkoholu pēdējos gados mainās. Īpaši jaunāku cilvēku vidū alkohola lietošana samazinās, un arvien vairāk cilvēku apšauba kādreiz tik ierasto priekšstatu, ka neliels alkohola daudzums ir pat veselīgs. Taču arī šeit nevajadzētu aiziet otrā galējībā.
Zinātne joprojām turpina pētīt alkohola un veselības attiecības, un ne uz visiem jautājumiem ir viennozīmīgas atbildes. Taču viens secinājums kļūst arvien skaidrāks: vīnu nevajadzētu sākt dzert veselības uzlabošanas nolūkā.
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Vērtīgākais jautājums nav par vīnu
Šis stāsts patiesībā ir par daudz plašāku lietu. Padomā, kuriem pētījumiem tu pievērs uzmanību. Vai tu rūpīgi izlasi informāciju, kas liek apšaubīt tavu pārliecību, bet tikai ātri pārskrien pāri tai, kas to apstiprina? Tieši šajā atšķirībā var slēpties mūsu ērtākie mīti. Un varbūt reizēm svarīgākais nav atklāt, vai mums ir taisnība, bet pajautāt sev: vai mēs vispār esam gatavi mainīt domas, ja izrādās, ka kļūdījāmies?