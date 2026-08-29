Vai kakla diska trūce nozīmē operāciju? Neiroloģe skaidro, kādas ir ārstēšanas iespējas
Mugurkauls kakla daļā sastāv no septiņiem skriemeļiem un sešiem starpskriemeļu diskiem. Kakls ir visievainojamākā mugurkaula daļa, tāpēc pret to jāizturas īpaši saudzīgi. Stāsta neiroloģe Elīna Malkiela.
Konsultē Kūrorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri medicīniskās rehabilitācijas un ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja neiroloģe Elīna Malkiela.
Monotona darba veicēji
Starpskriemeļu disks pilda amortizējošu funkciju, neļaujot dažādām kustībām traumēt skriemeļus. Disks sastāv no apvalka un kodola. Ja apvalks plīst, kodols veido izvelvējumu uz āru, var nospiest nerva saknīti un radīt diska trūci. Tas var notikt pie jebkuras neveiklas kustības, mikrotraumas un kakla daļas pārpūles.
Daļai cilvēku starpskriemeļu diskus veidojošie saistaudi jau kopš dzimšanas ir trauslāki, tāpēc risks piedzīvot diska trūci ir lielāks. Tomēr biežāk ar to saskaras fiziska darba veicēji, kuri diendienā veic simtiem monotonu kustību ar rokām un kaklu. Nereti šāda problēma ir arī kravas automašīnu šoferiem un traktortehnikas vadītājiem, jo transportlīdzeklī visu laiku ir vibrācija, kas veicina starpskriemeļu disku traumas.
Sāpes, tirpšana, jušanas traucējumi
Par starpskriemeļu diska apvalka plīsumu un trūci visbiežāk liecina sāpes kakla daļā, kas izstaro uz galvu, pleciem vai rokām. Parasti nesāp visa roka, bet tikai tās daļa, jo sāpes iet pa nospiestā nerva ceļu. Neirologs ar savām izmeklēšanas metodēm to var diagnosticēt.
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Diska trūcei raksturīga arī rokas un pirkstu tirpšana, jušanas traucējumi, spēka zudums rokā. Arī šie simptomi skar tikai daļu rokas.
Ja disks izvelvējies tik stipri, ka skar muguras smadzenes, simptomi var izpausties arī kājās, bet tā notiek ārkārtīgi reti. Parasti šādas traumas cilvēki iegūst avārijās, nevis ikdienišķās situācijās.
Svarīgi saprast, ka muguras sāpes uzreiz nenozīmē diska trūci. Lielāko daļu nepatīkamo simptomu rada muskuļu saspringums un disbalanss. Tāpat jāņem vērā, ka ne vienmēr diska trūce rada simptomus; ja nesāp, nav jāārstē.
Tikai magnētiskā rezonanse!
Konsultācijas laikā izmeklējot pacientu, pārbaudot jušanu, refleksus un muskuļu spēku, neirologs ar diezgan lielu precizitāti var noteikt, vai sāpes izraisa muskuļu saspringums vai nopietnāka patoloģija, piemēram, diska trūce ar nervu saknītes kairinājumu. Ja refleksi ir simetriski, jušanas traucējumu nav, bet ir tikai lokālas sāpes, tad lielākoties problēma ir muskuļu saspringums.
Ja ir aizdomas, ka pacientam ir diska trūce, speciālists viņu nosūtīs uz magnētisko rezonansi, jo ne rentgens, ne datortomogrāfija šajā gadījumā nav pietiekami precīzi izmeklējumi. Dažkārt papildus veic arī neirogrāfiju, pārbaudot impulsa pārvadi pa nerviem, lai pārliecinātos, ka simptomus izraisa nerva saknītes, nevis perifērā nerva bojājums.
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Svarīgi mazināt sāpes
Lielākoties pie diska trūces ir diezgan lielas sāpes, tāpēc vispirms nepieciešams tās mazināt. Cilvēks nedrīkst ilgstoši ciest sāpes, pretējā gadījumā tās kļūs hroniskas un grūti ārstējamas. Sāpes mazina, kombinējot dažādus medikamentus – pretsāpju, impulsu pārvadi bloķējošus, arī antidepresantus. Neiroloģisku sāpju gadījumā lielākoties iesaka arī B grupas vitamīnus. Diskam izvelvējoties, ap to veidojas tūska, tāpēc nereti nozīmē arī sistēmas ar urīndzenošiem, hormonu un pretsāpju preparātiem.
Tiklīdz noņemtas sāpes, var sākt ārstniecisko vingrošanu fizioterapeita uzraudzībā. Svarīgi strādāt ne tikai ar kakla daļu vai muguras augšdaļu, bet visu mugurkaulu un stāju kopumā. Fizioterapijas uzdevums ir mazināt muskuļu disbalansu, kas rodas pie diska trūces. Ja rokās jau parādījies vājums, fizioterapeits ieteiks vingrojumus spēka atjaunošanai.
Būtiski kopā ar ergoterapeitu izanalizēt, kas izraisīja diska trūci. Ergoterapeits ieteiks, kā pareizi iekārtot darba vidi. Iespējams, darba galds nav pareizā augstumā vai dators nav novietots pareizi. Var gadīties, ka cilvēks veic fizisku darbu ar vienveidīgām kustībām. Ieviešot nelielas izmaiņas ikdienas rutīnā, var novērst problēmas atkārtošanos.
Diskus nomaina pret implantiem
Ja ar konservatīvo terapiju pāris nedēļu laikā nav iespējams mazināt simptomus, jākonsultējas ar neiroķirurgu par operāciju. Starpskriemeļu diski kakla daļā ir tik mazi, ka samērā bieži operācijā nevis noņem to daļu, kas spiež uz nerva saknīti, bet izņem visu disku, aizvietojot to ar implantu.
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Lielākoties pēc operācijas kādu laiku jānēsā kakla cietā ortoze, ko vēlāk nomaina pret mīksto ortozi. Nevajadzētu ortozi nēsāt pirms operācijas, jo kakla daļā nav daudz muskuļu, turklāt tie ir slinki, līdz ar to pēc tam var būt grūtības noturēt galvu. Vienīgais izņēmums – trauma vai lūzums mugurkaula kakla daļā.
Tiklīdz ķirurgs dod zaļo gaismu, jāsāk vingrot fizioterapeita uzraudzībā, lai atjaunotu kustību apjomu kaklā un rokās. Ideālā gadījumā savu fizioterapeitu vajadzētu atrast pirms operācijas un turpināt vingrot visu mūžu, lai diska trūce neatkārtotos.
Nereti pacientiem pēc operācijas ir bail kustēties, tāpēc noderīga var būt arī psihologa vai pat psihiatra konsultācija.