Kāpēc pēc atvaļinājuma reizēm esam noguruši vēl vairāk?
Atvaļinājums taču ir domāts atpūtai. Tomēr nav nekas neparasts, ja pirmajās dienās pēc atgriešanās darbā jūtamies nevis enerģijas pilni, bet gluži pretēji – izsmelti. Izrādās, tam ir vairāki pavisam loģiski iemesli.
Dažkārt atvaļinājuma laikā šķiet, ka beidzot varam izgulēties un atgūt spēkus, taču realitātē šīs dienas var būt diezgan aktīvas. Ceļošana, neregulārs miegs, karstums, vēlas vakariņas un pilnīgi izmainīts dienas ritms organismam nozīmē papildu slodzi.
Savukārt atgriešanās darbā notiek diezgan strauji – vienā dienā no “man šodien nekas nav jādara” nonākam pie e-pastiem, termiņiem un modinātāja agrā rītā.
Organisms ir izsists no ierastā ritma
Atvaļinājumā režīms bieži kļūst daudz brīvāks. Ejām gulēt vēlāk, no rīta ceļamies bez modinātāja, ēdam citā laikā un dienas plāns mainās no vienas dienas uz nākamo. Dažas dienas šādā režīmā nav nekas slikts, taču, atgriežoties ikdienā, ķermenim atkal jāpielāgojas. Ja pēdējās divas nedēļas esam cēlušies deviņos, bet nu pēkšņi jāceļas sešos, nav pārsteidzoši, ka pirmie rīti darbā šķiet īpaši smagi.
Atpūta ne vienmēr nozīmē gulēšanu pludmalē
Atvaļinājums var būt arī ļoti aktīvs. Ceļojot jāpaspēj apskatīt pilsētu, jāiet garas pastaigas, jābrauc ar auto, jālido, jāstaipa koferi un jāpielāgojas svešai videi. Arī pati ceļošana organismam var būt nogurdinoša. Lidostas, lidojumi, ilgas stundas automašīnā un pārbraucieni nozīmē stresu un fizisku slodzi, pat ja emocionāli ceļojums ir bijis lielisks. Tāpēc iespējams vienlaikus piedzīvot ļoti skaistu atvaļinājumu un atgriezties mājās fiziski nogurušam.
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Miegs var būt garāks, bet ne labāks
Vēl viens paradokss – atvaļinājumā varam gulēt vairāk, bet justies neizgulējušies. To var ietekmēt vēlāka gulētiešana, alkohols, karstums, troksnis, sveša gulta vai biežāka pamošanās. Ja ceļojumā katru vakaru ejam gulēt citā laikā un no rīta mostamies bez ierastā režīma, miega kvalitāte var ciest. Tādēļ astoņas vai deviņas stundas gultā automātiski nenozīmē, ka organisms šajā laikā ir pilnvērtīgi atjaunojies.
Pēc atgriešanās ikdiena šķiet īpaši intensīva
Atvaļinājuma laikā smadzenes uz brīdi tiek atbrīvotas no ierastajiem pienākumiem. Nav jādomā par darba e-pastiem, sapulcēm, termiņiem un desmitiem mazu ikdienas uzdevumu. Tāpēc atgriešanās var radīt īpaši asu kontrastu. Vēl vakar dzērām kafiju nesteidzīgi pie jūras, bet šodien jau astoņos no rīta jāatbild uz 15 e-pastiem. Tas nenozīmē, ka darbs pēkšņi kļuvis smagāks. Vienkārši pāreja no pilnīgas brīvības uz ierasto ritmu var būt psiholoģiski nogurdinoša.
Nogurums var būt arī “sakrājies”
Ir vēl kāds iemesls, kāpēc pēc atvaļinājuma ne vienmēr uzreiz jūtamies lieliski. Iespējams, pirms tā jau bijām noguruši. Ja vairākas nedēļas vai mēnešus esam dzīvojuši saspringtā režīmā, dažas brīvdienas ne vienmēr spēj visu uzreiz “salabot”. Turklāt nereti pirmajās atvaļinājuma dienās ķermenis tikai sāk atslābt, un tad beidzot kļūst pamanāms, cik noguruši patiesībā esam.
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Pirmajās dienās nevajag no sevis prasīt maksimumu
Tāpēc atgriešanās darbā var būt vieglāka, ja pirmajās dienās sev neuzliekam prasību uzreiz darboties ar 100% jaudu. Ja iespējams, vērts atjaunot ierasto gulētiešanas un celšanās laiku jau dažas dienas pirms darba sākuma. Palīdz arī regulāras ēdienreizes, pietiekams ūdens daudzums un neliela fiziskā aktivitāte. Un pats galvenais – atvaļinājuma beigas nenozīmē, ka atpūtai tagad jābeidzas pavisam. Ja visa ikdiena atkal kļūst par darbu, pienākumiem un skrējienu, nākamais nogurums var pienākt daudz ātrāk, nekā gribētos.