Kāpēc daļai cilvēku kļūst grūtāk būt vieniem? Pētījumā atklāti 9 pārsteidzoši secinājumi
Lai gan attiecības un laulība joprojām daudzviet tiek uzskatītas par normu, cilvēku, kuri dzīvo vieni, kļūst arvien vairāk. Jauns pētījums pievērsies īpašai grupai – cilvēkiem, kuri līdz šim nekad nav bijuši romantiskās attiecībās. Izrādās, viņu pašsajūta laika gaitā var būtiski mainīties.
Būt vienam pašam ne vienmēr nozīmē būt nelaimīgam. Cilvēks, kurš tikko aizgājis no neveselīgām vai nelaimīgām attiecībām, var justies daudz labāk nekā laikā, kad bija kopā ar partneri. Savukārt cilvēks, kurš ļoti vēlas attiecības, bet ilgstoši nespēj tās izveidot, vientulību var izjust daudz sāpīgāk.
Tāpēc būtiska nozīme ir ne tikai tam, vai cilvēkam ir partneris, bet arī cik ilgi viņš ir viens un vai viņš pats vēlas būt viens. Tieši par cilvēkiem, kuri nekad dzīvē nav bijuši romantiskās attiecībās, līdz šim bija pieejams salīdzinoši maz pētījumu.
Pētījumā sekoja cilvēkiem no pusaudža gadiem līdz 29 gadu vecumam
2026. gadā žurnālā “Journal of Personality and Social Psychology” publicētajā pētījumā pētnieki analizēja datus par 17 390 cilvēkiem no Vācijas un Lielbritānijas.
Pētījuma sākumā visi dalībnieki bija aptuveni 16–17 gadus veci un nekad nebija bijuši romantiskās attiecībās. Pētnieki viņiem sekoja vairākus gadus, līdz dalībnieki sasniedza 29 gadu vecumu. Dalībnieki regulāri aizpildīja anketas par savu dzīves apmierinātību, vientulību, depresijas izjūtām, psiholoģisko pašsajūtu un attiecību pieredzi.
Rezultātā pētnieki izcēla deviņas būtiskas atziņas.
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1. Sievietēm bija lielākas izredzes atrast partneri
Sievietes, kuras līdz tam nekad nebija bijušas attiecībās, līdz 29 gadu vecumam biežāk bija uzsākušas pirmās attiecības nekā vīrieši. Tas nenozīmē, ka vīriešiem nav iespējams izveidot attiecības vēlākā vecumā, taču pētījumā dzimuma atšķirība bija izteikta.
2. Izglītotāki cilvēki ilgāk palika vieni
Cilvēkiem ar augstāku izglītības līmeni bija lielāka iespēja ilgāk palikt bez partnera. Šī tendence bija īpaši izteikta sieviešu vidū.
3. Dzīvošana kopā ar vecākiem samazināja iespēju atrast partneri
Pētījums atklāja arī saistību starp dzīvošanu kopā ar vecākiem un iespēju izveidot pirmās romantiskās attiecības. Cilvēkiem, kuri dzīvoja kopā ar vecākiem, bija mazāka iespēja līdz 29 gadu vecumam uzsākt attiecības.
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4. Vientulība un depresīvas izjūtas var apgrūtināt attiecību izveidi
Cilvēkiem, kuri jutās vientuļi vai piedzīvoja vairāk depresīvu izjūtu, bija mazāka iespēja izveidot pirmās attiecības. Tas var radīt sava veida apburto loku – cilvēks jūtas vientuļš, tāpēc viņam ir grūtāk veidot sociālus kontaktus, bet sociālo kontaktu trūkums savukārt var pastiprināt vientulības sajūtu.
5. Apmierinātāki cilvēki biežāk atrada partneri
Šķiet paradoksāli, bet cilvēkiem, kuri bija vairāk apmierināti ar savu dzīvi, bija lielāka iespēja izveidot pirmās attiecības. Pētnieki uzsver, ka tas nenozīmē, ka partneris automātiski padara cilvēku laimīgu. Iespējams arī pretējais – labāka pašsajūta un lielāka pārliecība par dzīvi palīdz cilvēkam vieglāk veidot jaunus kontaktus.
6. Jo ilgāk cilvēks palika viens, jo vairāk kritās apmierinātība ar dzīvi
Pētnieki atklāja, ka ilgstoša dzīve bez jebkādas romantisku attiecību pieredzes bija saistīta ar pakāpenisku dzīves apmierinātības samazināšanos. Īpaši izteikti tas bija cilvēkiem, kuri jau bija sasnieguši 20 gadu otro pusi.
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7. Ilgstoša vientulība kļuva arvien izteiktāka
Līdzīga tendence bija vērojama arī vientulības sajūtai. Jo ilgāk cilvēks palika bez jebkādām romantiskām attiecībām, jo vientuļāks viņš vidēji jutās. Pētījumā šī saistība bija īpaši izteikta.
8. Visbūtiskākās pārmaiņas notika 20 gadu beigās
Pētnieki novēroja, ka psiholoģiskās pašsajūtas pasliktināšanās cilvēkiem, kuri nekad nebija bijuši attiecībās, kļuva īpaši izteikta tieši 20 gadu beigās. Tas var būt saistīts arī ar sociālajām pārmaiņām šajā dzīves posmā – draugi arvien biežāk veido ģimenes, apprecas un kļūst par vecākiem, kamēr cilvēks pats joprojām paliek viens.
9. Pirmās attiecības būtiski uzlaboja dzīves apmierinātību
Un te ir, iespējams, interesantākais atklājums. Cilvēkiem, kuri pēc ilgstošas dzīves vienatnē pirmo reizi izveidoja romantiskas attiecības, būtiski pieauga apmierinātība ar dzīvi un samazinājās vientulības sajūta. Tomēr attiecību sākšana neizraisīja būtiskas izmaiņas depresīvās izjūtās. Tas vēlreiz parāda, ka attiecības nav universāls risinājums visām psiholoģiskajām grūtībām.
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Būt vienam nav tas pats, kas justies vientuļam
Pētījuma autori uzsver, ka cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši attiecībās, psiholoģiskā pieredze var būt atšķirīga no cilvēkiem, kuri apzināti izvēlējušies būt vieni vai kuri attiecības iepriekš ir piedzīvojuši.
Svarīgi ir arī tas, ka pētījums nenozīmē – ikvienam cilvēkam obligāti nepieciešams partneris, lai būtu laimīgs. Cilvēki ir ļoti atšķirīgi, un daudzi apzināti izvēlas dzīvi bez romantiskām attiecībām un jūtas ar to pilnībā apmierināti. Taču pētījums liecina, ka cilvēkiem, kuri vēlas attiecības, bet ilgstoši nespēj tās izveidot, vientulība laika gaitā var kļūt par arvien nopietnāku problēmu.
Tāpēc attiecību trūkums pats par sevi nav galvenais jautājums. Daudz svarīgāk ir tas, vai cilvēks pats ir apmierināts ar savu dzīvi un vai viņam ir pietiekami daudz sociālo kontaktu un emocionāla atbalsta.