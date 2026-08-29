Ēd kopā ar citiem! Vienkāršs ieradums, kas nāk par labu gan prātam, gan pašsajūtai
Kopīga maltīte nav tikai iespēja paēst un parunāties. Pētījumi liecina, ka regulāra ēšana kopā ar citiem var uzlabot emocionālo pašsajūtu, mazināt depresijas risku un pat palīdzēt saglabāt smadzeņu veselību.
Mūsdienās arvien biežāk ēdam vienatnē – pie televizora, pie datora vai skatoties telefonā. Taču izrādās, ka viens no senākajiem cilvēku paradumiem – apsēsties pie galda kopā ar citiem – mūsu pašsajūtai var būt daudz nozīmīgāks, nekā šķiet.
Oksfordas Universitātes ekonomikas un uzvedības zinātnes profesors Jans-Emanuels De Nēve skaidro, ka kopīga ēšana ir būtisks veids, kā cilvēki veido uzticēšanos, saikni un piederības sajūtu.
Kopīgs galds var palīdzēt pret vientulību
Pētnieki jau ilgstoši meklē saistību starp ēšanas paradumiem un garīgo veselību. Ķīnā veiktā pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 9000 sieviešu vecumā virs 60 gadiem, tika atklāts, ka cilvēku skaits, kuri maltītes laikā sēž pie viena galda, ir saistīts ar depresijas risku. Šī saistība saglabājās arī tad, kad pētnieki ņēma vērā veselības stāvokli, finansiālo situāciju un to, vai cilvēks dzīvo viens.
Savukārt Japānas pētnieki atklāja, ka 65–74 gadus veciem cilvēkiem, kuri dzīvoja kopā ar ģimeni, bet ēda vieni, depresijas simptomu iespējamība bija aptuveni piecas reizes lielāka nekā tiem, kuri regulāri maltītes ieturēja kopā ar citiem.
Jo vairāk ēdam kopā, jo labāk jūtamies
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Arī Pasaules laimes ziņojumā novērota ļoti līdzīga tendence. Cilvēkiem tika jautāts, cik dienas pēdējās nedēļas laikā viņi pusdienojuši un vakariņojuši kopā ar kādu pazīstamu cilvēku. Izrādījās – jo vairāk maltīšu cilvēks bija dalījis ar citiem, jo augstāku emocionālo labsajūtu viņš uzrādīja.
Pētnieki norāda, ka kopīgu maltīšu biežums bija saistīts ar apmierinātību ar dzīvi līdzīgā mērā kā nodarbinātība un ienākumu līmenis. Protams, iespējams, ka cilvēki, kuri biežāk ēd kopā, vienkārši ir sociāli aktīvāki. Tomēr zinātnieki pieļauj, ka pati maltīte un tās laikā notiekošā socializēšanās var dot papildu labumu.
Ēdiens kompānijā var šķist pat garšīgāks
Kopīga ēšana var ietekmēt pat to, kā uztveram ēdiena garšu. Oksfordas Universitātes antropologs Robins Danbars uzskata, ka ēšana dabiski aktivizē endorfīnu sistēmu – vielas, kas saistītas ar patīkamu sajūtu un labsajūtu. Tas savukārt var stiprināt saikni starp cilvēkiem, kuri ēd kopā.
Interesanti, ka eksperimentos cilvēki šokolādi novērtēja kā garšīgāku, kad to ēda kopā ar citu cilvēku. Tātad laba kompānija maltīti var padarīt ne tikai emocionāli patīkamāku, bet, iespējams, arī garšīgāku.
Ēšana kopā var nākt par labu arī smadzenēm
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2025. gadā Japānas pētnieki atklāja, ka cilvēkiem, kuri regulāri ēd vienatnē, ir mazāka smadzeņu noslodze vairākās galvas zonās, kas saistītas ar kognitīvajām funkcijām, tostarp hipokampā. Daļu atšķirību varēja izskaidrot ar uzturu, jo cilvēki, kuri ēd vieni, mēdz izvēlēties mazāk uzturvielām bagātu pārtiku. Taču ar to vien nepietika, lai izskaidrotu visas novērotās atšķirības.
Pētnieki pieļauj, ka nozīme varētu būt arī mazākai sociālajai mijiedarbībai. Sarunas pie galda nodrošina smadzenēm papildu stimulāciju, bet patīkama kopā būšana var palīdzēt mazināt stresu – vienu no faktoriem, kas saistīts ar smadzeņu darbības pasliktināšanos.
Tas nenozīmē, ka ēšana vienatnē automātiski izraisa demenci, taču pētījumi liek aizdomāties par to, cik svarīga smadzeņu veselībai var būt sociālā dzīve.
Itāļi zina, kāpēc maltīte ir kas vairāk par ēdienu
Valstīs ēšanas paradumi atšķiras. Vidēji Japānā cilvēki kopā ietur mazāk nekā četras maltītes nedēļā, Lielbritānijā un ASV – aptuveni septiņas līdz astoņas, bet Itālijā – gandrīz deviņas.
Itālijā maltīte tradicionāli ir cieši saistīta ar ģimeni, draugiem un kopienu. Arī kustība “Slow Food”, kas radās Itālijā, jau gadiem uzsver kopīgu maltīšu un vietējo ēšanas tradīciju nozīmi. “Dalīties ar ēdienu ir sava veida filozofija – kopā gatavot un kopā gatavot to, ko liksim uz galda,” skaidro “Slow Food Italia” prezidente Barbara Napīni. Viņa uzsver, ka tas prasa rūpes un pacietību.
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Nav nepieciešams īpašs iemesls, lai uzaicinātu kādu pie galda
Mēs bieži vien kļūdaini pieņemam, ka citi cilvēki nevēlas pavadīt ar mums laiku vai ka mūsu uzaicinājums viņus apgrūtinās. Pētījumi liecina, ka patiesībā cilvēki mēdz nenovērtēt, cik ļoti citi novērtē viņu kompāniju.
Tāpēc, ja pazīsti kādu, kurš varētu justies vientuļš, vienkāršākais risinājums var būt pavisam ikdienišķs – uzaicini viņu pusdienās vai vakariņās. Nav vajadzīgs dārgs restorāns vai īpašs pasākums.
Pagatavojiet kopā vakariņas, uzvāriet kafiju vai vienkārši apsēdieties pie viena galda. Iespējams, kopīga maltīte ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā vienlaikus pabarot gan ķermeni, gan attiecības – un, iespējams, arī palīdzēt savām smadzenēm.