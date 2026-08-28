"Dibenu trenē uzmanīgi!" Proktoloģe atklāj, kāpēc arvien vairāk cilvēku cieš no hemoroīdiem
Hemoroīdi ir bieža problēma, par kuru daudzi cilvēki kautrējas runāt, tomēr savlaicīga diagnostika un ārstēšana var palīdzēt izvairīties no sarežģījumiem. Proktoloģe Anastasija Vaļuka skaidro, kādi simptomi liecina par palielinātiem hemoroīdiem, kas tos izraisa un kādas ārstēšanas iespējas mūsdienās ir pieejamas.
Hemoroīdi ir asinsvadu spilventiņi taisnās zarnas lejasdaļā, un tie ir visiem cilvēkiem. Problēma rodas, ja hemoroīdi sāk palielināties. Pats svarīgākais ir nekautrēties un laikus doties pie proktologa – jo ātrāk slimību sāk ārstēt, jo vieglāk to izdarīt. Turklāt līdzīgi simptomi ir arī citām saslimšanām, tostarp ļaundabīgām. Par hemoroīdu diagnostiku un ārstēšanu stāsta Rīgas 1. slimnīcas ķirurģe ar specializāciju proktoloģijā un fleboloģijā Anastasija Vaļuka.
Par palielinātiem hemoroīdiem liecina diskomforts, asiņošana, nieze. Ja hemoroīdi ir patiešām lieli, pacienti sūdzas, ka jūt, kā tie izslīd pa anālo atveri vēdera izejas vai fiziskas slodzes laikā. Mēdz būt arī nepilnīgas zarnu iztukšošanās sajūta. Hemoroīdiem raksturīga nesāpīga asiņošana ar spilgtām asinīm, kādas parasti redzam, sagriežot pirkstu.
Visi šie simptomi ir nespecifiski un var liecināt ne tikai par hemoroīdiem, bet arī par anālās atveres plaisām, perianālo trombozi, kā arī taisnās zarnas vēzi. Bez diagnostikas nav iespējams pateikt, kāda slimība izraisa simptomus.
Dibenu trenē uzmanīgi!
Hemoroīdu palielināšanos var izraisīt dažādi iemesli, turklāt tie var kombinēties. Viens no galvenajiem izraisītājiem ir aizcietējumi. Ja cilvēks cieš no aizcietējumiem, tas nozīmē, ka viņš tualetē pavada daudz laika, līdz ar to hemoroīdiem pieplūst vairāk asiņu, tie kļūst trauslāki un ievainojamāki, turklāt cietās fēču masas tos vairāk traumē. To palielināšanos var izraisīt arī caureja, kas bieži atkārtojas, jo tad zarnas iztukšojas ar lielu spiedienu.
Nereti pie vainas ir sēdošs darbs. Jo mazāk cilvēks kustas, jo sliktāk strādā zarnas, tāpēc šāds darbs jākompensē ar aktivitātēm brīvajā laikā. Arī fiziski smags darbs, kad nepieciešama liela piepūle, var provocēt hemoroīdu palielināšanos.
Patlaban ir jauna fitnesa tendence sieviešu vidū – trenēt dibenu un cilāt smagus svarus sporta zālē. Pēc šādām aktivitātēm daudzas sievietes nonāk pie proktologa.
Nereti no hemoroīdiem cieš cilvēki ar lieko svaru. Risks, ka palielināsies hemoroīdi, lielāks ir arī grūtniecības laikā un dzemdībās.
Asi ēdieni un alkohols provocē tūsku taisnajā zarnā un hemoroīdos. Ja mezgli kļūst tūskaini, tos vieglāk traumēt.
Sava loma var būt arī iedzimtībai. Hemoroīdus taisnajā zarnā notur saistaudi, kas sastāv no kolagēna. Ja cilvēkam ir ģenētiski noteikti kolagēna veidošanās traucējumi, var gadīties, ka viņš cietīs no hemoroidālas slimības. Jāņem vērā, ka ar gadiem saistaudi kļūst vājāki, tāpēc vecākiem cilvēkiem ir lielāks risks.
Attīstās pakāpeniski
Slimībai ir četras pakāpes.
1. Hemoroīdu mezgli ir palielināti, un parasti vienīgais simptoms ir neliela asiņošana.
2. Var būt diskomforts un asiņošana, bet mezgli neizslīd pa anālo atveri.
3. Hemoroīdu mezgli izkrīt vēdera izejas vai fiziskas aktivitātes laikā, bet cilvēks manuāli tos var ielikt atpakaļ.
4. Mezgli, kam jāatrodas taisnajā zarnā, ir ārpusē, un tos nevar ielikt atpakaļ.
Atsevišķi jāizdala perianālā tromboze, ko pacienti nereti jauc ar hemoroīdiem ceturtajā pakāpē. Pie anālās atveres tāpat kā citur ķermenī ir vēnas, un dažādu iemeslu dēļ vēnās var veidoties trombi – sāpīgi, apaļi, zilgani veidojumi. Ja veidojumi nav lieli, tie ar laiku uzsūcas. Lielākus trombus var izņemt vizītes laikā pie ārsta, izmantojot lokālo anestēziju.
Izmeklē konsultācijas laikā
Izmeklēšana ir ārkārtīgi svarīga, lai nepalaistu garām kādu krietni nopietnāku saslimšanu par hemoroīdu mezgliem. Konsultācijas laikā ārsts pacientu apskata vizuāli, izmeklē taisno zarnu ar pirkstu, kā arī veic proktoskopiju, taisnajā zarnā ievadot 15 cm garu caurulīti. Ja pacientam anālajā atverē ir plaisas, izmeklējums radīs izteiktas sāpes. Tad proktoskopiju var neveikt uzreiz – vispirms jāsadziedē plaisas un izmeklējumu veic pēc mēneša vai vēlāk. Ikvienam izmeklējumam izmanto lidokaīna gelu.
Nedēļu ilga pašārstēšanās
Medikamenti. Ja slimība ir kādā no pirmajā divām stadijām, to var ārstēt ar bezrecepšu un recepšu zālēm. Atkarībā no problēmas ārsts izvēlas medikamenta formu. Ja pacientam ir nieze, priekšroku dod krēmam; ja ir asiņošana bez niezes, labāk derēs svecītes. Ārsts izraksta arī tabletes, kas tonizē vēnu sieniņas, uzlabo asinsriti, veicina mezglu uzsūkšanos. Ja cilvēks aptiekā pats nopircis bezrecepšu zāles, bet nedēļas laikā sūdzības nepāriet, noteikti jāvēršas pie ārsta.
Lateksa gredzens. Ja ir pirmās un otrās pakāpes hemoroīdi un pacients sūdzas par biežu asiņošanu, mezglu var nosiet ar lateksa gredzenu – ar speciālu aplikatoru hemoroīdam uzliek ciešu gumijas gredzenu, kas liedz hemoroīda apasiņošanu, un pēc laika hemoroīda gabaliņš atmirst un nokrīt. Šo metodi var izmantot arī pie slimības trešās un ceturtās pakāpes, nosienot mezglus, kas izslīd pa anālo atveri.
Ķirurģiska ārstēšana. Ja asiņošana ir spēcīga un hemoroīdi lieli, veic mazinvazīvu lāzeroperāciju, hemoroīda mezglu izdedzinot no iekšpuses. Operācija ilgst 20–30 minūtes, un pacients ir anestēzijā. Tomēr ne visus hemoroīdus var operēt ar lāzeru. Ja slimība ir ielaista, veic nopietnāku operāciju, kas nozīmē ilgstošāku atveseļošanos un lielākas sāpes, tāpēc ieteicams palīdzību meklēt laikus.
Hemoroīdi var iet rokrokā ar fēču nesaturēšanu, no kā visbiežāk cieš sievietes gados. Izlemjot par šādu mezglu ārstēšanu, ārstam jārīkojas gudri, jo 10–20 % cilvēku hemoroīdi nodrošina spēju saturēt fēces, ja iekšējais un ārējais slēdzējmuskulis pilnībā nepilda savas funkcijas. Ir iespējams veikt papildu izmeklējumus, lai pārliecinātos, vai pēc šādas operācijas neattīstīsies nesaturēšana sfinkteru un starpenes muskulatūras vājuma dēļ. Dažkārt sievietēm sfinkteri plīst dzemdību laikā; ir iespējams veikt sfinkteru plastiku.
Baltajiem miltiem – nē!
Neviena ārstēšanas metode negarantē, ka hemoroīdu mezgli nepalielināsies atkārtoti, jo to attīstību provocē daudzi faktori, kurus proktologs nevar ietekmēt. Ja cilvēks turpina daudz laika pavadīt tualetē aizcietējumu dēļ, ja lielāko diennakts daļu pavada sēdus, ja veic fiziski smagu darbu vai cilā smagumus, slimība var atkārtoties.
Ieteicams pārskatīt savu dzīvesveidu, lai mazinātu iespēju, ka tā notiks. Ja pacientam ir aizcietējumi, vēlams pārskatīt uzturu. Lielākoties tas nozīmē atteikšanos no kviešu miltiem un saldumiem, jo visi kviešu miltus saturošie ēdieni provocē aizcietējumus. Veselīgs uzturs, kas bagāts ar šķiedrvielām, ir labākais ieteikums hemoroīdu profilaksei. Daļa pacientu šķiedrvielas lieto arī papildus uztura bagātinātāju veidā, bet tad svarīgi ir dzert daudz ūdens, pretējā gadījumā aizcietējumi tikai palielināsies.
Ja hemoroīdi palielinās pēc caurejas, pēc izslēgšanas metodes jāpārliecinās, kas to varētu izraisīt. Iespējams, pacientam ir laktozes nepanesamība, kas var izveidoties arī dzīves laikā, vai kairinātu zarnu sindroms.
Tāpat svarīgi no darba brīvajā laikā plānot dažādas fiziskās aktivitātes, nevis visu vakaru pavadīt dīvānā.