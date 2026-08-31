Kardioloģe atklāj vienīgo saldēto produktu, kas viņas mājās nekad nav atrodams
Ja vēlaties ievērot sirdij veselīgu uzturu, labāk lielāko daļu ēdienu gatavot pašiem mājās, nevis ēst sabiedriskās ēdināšanas vietās.
"Es saviem pacientiem saku, ka ēdiena gatavošana mājās kopumā ir daudz veselīgāka un lētāka nekā maltītes ārpus mājas, turklāt pamatproduktu glabāšana saldētavā samazina iespēju, ka pasūtīsiet ēdienu ar piegādi," norāda medicīnas doktore, profilaktiskā kardioloģe Dara Lī Lūisa. Par to raksta "Parade".
Protams, daudz kas ir atkarīgs no tā, kādu ēdienun un kā tieši jūs gatavojat. Kā norāda izdevums, ja dodat priekšroku steikiem, hamburgeriem, cūkgaļai un bagātīgi pievienojat tiem sāli, tas, visticamāk, nenāks par labu sirds veselībai.
Taču, ja jūsu mājās gatavoto ēdienu pamatā ir liesi olbaltumvielu avoti (piemēram, vistas gaļa), jūras veltes, augu izcelsmes olbaltumvielas un sāli lietojat mēreni, jūs esat uz pareizā ceļa.
Lī Lūisa pastāstīja, kādi produkti viņai vienmēr ir mājās. "Es esmu mamma un aizņemta kardioloģe, tāpēc vienmēr meklēju produktus, kas ir veselīgi, garšīgi un ātri pagatavojami," viņa stāsta.
Kādi produkti kardioloģei vienmēr ir mājās
Ārste stāsta, ka viņas saldētavā vienmēr ir garneles vai vistas krūtiņas, kā arī ogu maisījumi un spināti rīta smūtijiem. Viņasprāt, saldētas ogas satur ne mazāk uzturvielu kā svaigas, turklāt to regulāra lietošana tiek saistīta ar zemāku holesterīna līmeni, zemāku asinsspiedienu un mazāku sirds un asinsvadu slimību risku.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Runājot par piedevām garnelēm vai vistas gaļai pusdienās un vakariņās, doktore Lī Lūisa norāda, ka viņas mājās vienmēr ir svaigi vai saldēti dārzeņi, kā arī iepriekš nomazgāti salātu zaļumi.
"Manā ledusskapī vienmēr ir arī vienkārši olbaltumvielu avoti, piemēram, biezpiens, dabīgais jogurts un tofu," viņa stāsta.
Lī Lūisas pieliekamajā var atrast arī avokado eļļu un olīveļļu. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "Frontiers in Nutrition", šo produktu lietošana, pateicoties augstajam omega-3 taukskābju un antioksidantu saturam, samazina sirds un asinsvadu slimību risku.
Tāpat kardioloģe pieliekamajā glabā pupiņas, riekstus un sēklas. Visi šie produkti tiek uzskatīti par sirdij veselīgiem, jo satur daudz šķiedrvielu.
Saldētais produkts, kura kardioloģes mājās nekad nav
Tomēr ir viens produkts, kas Lī Lūisas saldētavā nekad neatrodas. Tas ir saldējums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Man ļoti garšo saldējums vasarā, taču tajā ir daudz piesātināto tauku, kas paaugstina holesterīna līmeni, un tas var veicināt plāksnīšu veidošanos sirds artērijās. Tajā ir arī daudz cukura un kaloriju, kas, protams, var izraisīt ķermeņa masas palielināšanos un iekaisumu," norāda ārste.
Viņas teikto apstiprina arī 2021. gadā publicēts pētījums žurnālā "Journal of Clinical Lipidology". Tajā norādīts, ka uzturs ar augstu piesātināto tauku saturu palielina sirds un asinsvadu slimību risku.
Pētnieki uzskata, ka tas saistīts ar faktu, ka piesātinātie tauki paaugstina zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (jeb "sliktā" holesterīna) līmeni, kas tieši palielina sirds un asinsvadu slimību risku.
Lī Lūisa uzsvēra, ka arī augstais cukura daudzums saldējumā nav labvēlīgs sirds un asinsvadu sistēmai. Pētījums, kas publicēts žurnālā "JAMA Internal Medicine", liecina, ka pastāv būtiska saistība starp cukura patēriņu un sirds un asinsvadu slimību risku.
Kā ēst saldējumu un vienlaikus rūpēties par sirds veselību
"Kā jau vairumā gadījumu, kad runa ir par saldējumu, es iesaku ievērot mērenību," saka doktore Lī Lūisa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā vietā, lai pastāvīgi turētu saldējumu mājas saldētavā, no kuras to ir ļoti viegli apēst katru vakaru, viņa iesaka to baudīt tikai tad, kad tam īpaši dodaties pakaļ, piemēram, kafejnīcā kopā ar tuviniekiem. Šādā gadījumā deserts kļūs par īpašu baudījumu, nevis ikdienas vakariņu sastāvdaļu.
Sirdij veselīga uztura ievērošana nenozīmē, ka no saldējuma jāatsakās pilnībā. Tas tikai nozīmē, ka to labāk atstāt kā retu našķi, nevis ikvakara desertu, secina izdevums.