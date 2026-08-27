Sāp muguras jostas daļa? Iemesls var būt ne tikai neērts matracis
Pēc naktsmiera grūti piecelties no gultas, jūtams stīvums un asas sāpes jostas daļā, kas pastiprinās klepojot vai šķaudot. Kustoties stīvums pamazām samazinās un arī sāpes kļūst vieglāk panesamas. Vai ir pamats satraukumam, un kā rīkoties pareizi? Skaidro traumatologs.
Konsultē SERGEJS ZADOROŽNIJS, traumatologs ortopēds.
Ar ko sākt – ar ārsta izvērtējumu, kustībām vai izmeklējumiem?
Akūtu muguras sāpju gadījumā izmeklējumi ne vienmēr ir nepieciešami uzreiz. Svarīgi saprast, kā sāpes sākušās, vai bijusi trauma, neierasta slodze, ilgstoša sēdēšana, kā arī vai ir simptomi, kas liecina par nopietnāku problēmu. Ja sāpes ir vieglas vai mērenas un nav brīdinājuma pazīmju, parasti ieteicams saglabāt saudzīgu aktivitāti, izvairīties no ilgstoša gultas režīma un pakāpeniski atsākt ikdienas kustības. Taču, ja sāpju izcelsme nav skaidra vai tās nepāriet, ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta, kurš izvērtēs turpmākos soļus un nepieciešamības gadījumā nosūtīs pie speciālista.
Ar muguras sāpju izvērtēšanu un ārstēšanu visbiežāk nodarbojas traumatologs, ortopēds un fizioterapeits. Ja sāpes saistītas ar muskuļu disbalansu, pārslodzi, stājas traucējumiem vai mazkustīgu dzīvesveidu, ļoti nozīmīga loma ir fizioterapijai un pakāpeniskai kustību atjaunošanai. Ja tiek apsvērta ķirurģiska ārstēšana, ārsts nosūtīs pie mugurkaula ķirurga. Ja nepieciešamas blokādes vai invazīvas pretsāpju procedūras, ārstēšanā iesaistās algologs. Neirologa konsultācija parasti ir nepieciešama tad, ja parādās neiropātisku sāpju pazīmes – sāpes izstaro pa kāju, ir tirpšana, nejutīgums, dedzināšanas sajūta, muskuļu vājums vai sajūta, ka pēda “neklausa”.
Ja nepieciešams, tiks veikti izmeklējumi. Rentgens akūtu muguras sāpju gadījumā parasti ir nepieciešams tikai tad, ja ir aizdomas par lūzumu, piemēram, pēc traumas, kritiena vai cilvēkiem ar paaugstinātu lūzuma risku. Rentgens ļauj izvērtēt kaulu struktūras, taču tas neparāda starpskriemeļu diskus, nervu saknītes nospiedumu, mugurkaula kanāla sašaurinājumu vai citu mīksto audu patoloģiju. Informatīvākais izmeklējums ir magnētiskā rezonanse. Tomēr ne vienmēr uzreiz nepieciešami izmeklējumi. Daudzos gadījumos būtiskāko uzlabojumu sniedz kustības, fizioterapija un dzīvesveida maiņa. Agrāk muguras sāpju gadījumā bieži ieteica stingru gultas režīmu, taču mūsdienās speciālisti uzsver – ilgstoša nekustēšanās var sāpes pastiprināt. Vieglas kustības un pakāpeniska aktivitāšu atsākšana parasti palīdz atveseļoties ātrāk.
Dziļā muskulatūra – svarīgs balsts mugurai
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt un novērst sāpes muguras lejasdaļā, ir dziļās muskulatūras stiprināšana. Šie muskuļi atrodas tuvāk mugurkaulam un darbojas kā dabīga korsete – stabilizē ķermeni, palīdz uzturēt pareizu stāju un samazina slodzi uz mugurkaulu un starpskriemeļu diskiem.
Muguras lejasdaļa ikdienā uzņem lielu slodzi, tāpēc mazkustīgs dzīvesveids, vāji vēdera muskuļi un ilgstoša sēdēšana bieži rada saspringumu un sāpes jostasvietā. Raksturīgākie simptomi ir stīvums pēc sēdēšanas, diskomforts pieceļoties vai noliecoties, kā arī velkošas sāpes pēc darbadienas.
Regulāri dziļās muskulatūras treniņi palīdz stabilizēt mugurkaulu, uzlabo stāju un samazina atkārtotu sāpju risku. Īpaši efektīvi ir fizioterapijas vingrinājumi, pilates un funkcionālie treniņi, kuros tiek stiprināti ne tikai muguras, bet arī dziļie vēdera, iegurņa un sēžas muskuļi.
Svarīgi ir arī ikdienas paradumi – regulāra izkustēšanās, ergonomiska darba vide un pareiza slodzes sadale.
Ikdienā svarīgi
Sēžot ceļiem jābūt aptuveni 90 grādu leņķī, pēdām pilnībā balstoties uz grīdas, bet datoram jāatrodas acu līmenī. Nepareiza darba poza ir viens no biežākajiem muguras sāpju iemesliem.
Palīdzi sev!
• Trenē vēdera muskulatūru, tad arī mugurai kļūs vieglāk.
• Izpildi vingrojumus, kas palīdz pastiept saīsinātos muguras lejasdaļas muskuļus.
• Stāvot turi viegli sasprindzinātus vēdera muskuļus un iegurni neitrālā pozīcijā.
• Ilgstoši nesēdi vienā pozā – ik pēc stundas piecelies un izkusties.
Vērtīgi ieteikumi
• Katrreiz, kad nepieciešams celt kaut ko smagu, turi ievilktu vēderu un sasprindzinātu vēderpresi, lai mazāk kaitētu mugurkaulam. Smagumus cel no tupus pozīcijas, nevis noliecoties uz priekšu.
• Pildot vēderpreses vingrojumus, muguras lejasdaļai vienmēr jābūt piespiestai pie zemes.
• Vingrojumi jāizpilda tā, lai vingrošanas laikā sāpes nebūtu jūtamas.
Brīdinājuma pazīmes, kad jādodas pie ārsta
• Ja muguras sāpes ir īpaši izteiktas naktīs.
• Ja sāpes izstaro uz kāju, parādās tirpšana, vājums kājā, šķiet, ka pēda neklausa.
• Sāpēm pievienojas jušanas traucējumi starpenē, urinēšanas traucējumi.
• Ir paaugstināta temperatūra.
• Agrāk bijusi onkoloģiska saslimšana.
• Ja mugura sāp jau trīs nedēļas un ilgāk.
• Bijusi trauma.
Gādā, lai sāpes pārietu!
• Lieto kādu pretsāpju un pretiekaisuma līdzekli: iekšķīgi dzeramas zāles vai ārīgi lietojamus medikamentus – gelus, ziedes, plāksterus. Taču bezrecepšu pretsāpju medikamentus bez konsultācijas ar ārstu nevajadzētu lietot ilgāk par nedēļu. Ja sāpes nenorimst un pieņemas spēkā, noteikti jādodas pie ārsta, lai noskaidrotu sāpju iemeslus.
• Sildīt vai atvēsināt – akūtas sāpes nevajag sildīt. Sildīšana vairāk piemērota hroniskām sāpēm un muskuļu spazmām. Akūtā fāzē, piemēram, tikko traumētai vietai, labāk palīdz aukstums.
Konsultē KSENIJA LUKJANOVA, klīniskā farmaceite.
Špikeris: zini, kā rīkoties
Hronisku sāpju gadījumā
(osteoartrīts, reimatoīdais artrīts)
Sildoša ziede – palīdz uzlabot asinsriti un samazināt stīvumu hronisku sāpju gadījumā, kas radušās pēc kādām senākām traumām, piemēram, sasitumiem, sastiepumiem.
Pretiekaisuma ziede – palīdz samazināt locītavu sāpes, iekaisumu, stīvumu un pietūkumu.
Ziede ar hondroprotektoriem – palēnina osteoporozes un artrīta attīstību, atvieglo sāpes un iekaisumu locītavās, pazemina pretsāpju līdzekļu vajadzību.
Lietošana: lai palīdzētu uzturēt locītavu komfortu un samazinātu sāpes un stīvumu, var lietot regulāri divas reizes dienā (no rīta un vakarā), arī profilaktiskos nolūkos.
Pēkšņu traumu gadījumā
(sastiepumi, sasitumi, mežģījumi, muskuļu pārpūle vai tūska)
Aukstuma (ledus) komprese (te noder viss, kas ir saldētavā) – efektīvi palīdz samazināt asinsizplūdumu un pietūkumu.
Atvēsinoša ziede – palīdz ātri samazināt sāpes, pietūkumu un hematomu.
Lietošana: tūliņ pēc traumas, muskuļu pārpūles.
Asu sāpju gadījumā
(iekaisums vai muskuļu sasprindzinājums)
Atvēsinoša ziede – palīdz samazināt sāpes un pietūkumu.
Pretiekaisuma ziede – palīdz samazināt akūtu iekaisumu un sāpes.
Lietošana: tūlīt pēc traumas, lai samazinātu iekaisumu un sāpes.
Kā pareizi lietot pretsāpju ziedi?
1. Uzklāj plānu kārtu uz tīras un sausas ādas (ja uz tās būs uzklāta kāda ķermeņa eļļa vai krēms, tas var apgrūtināt ziedes uzsūkšanos un aizkavēt tās iedarbību).
2. Iemasē, līdz tā pilnībā uzsūcas.
3. Izvairies no ziedes uzklāšanas uz bojātas ādas vai gļotādām.
4. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgā rokas, lai izvairītos no nejaušas ziedes nokļūšanas acīs vai citās jutīgās zonās.
Svarīgi!
• Nevienu ziedi nedrīkst lietot uz atvērtas brūces vai čūlas, jo tas veicinās kairinājuma veidošanos un paildzinās dzīšanas procesu.
• Cilvēkiem ar ļoti jutīgu vai alerģisku ādu pirms jebkura veida ziedes lietošanas ieteicams pārliecināties, vai tās sastāvā nav vielas, kas varētu radīt alerģisku reakciju (izteiktu apsārtumu vai kairinājumu). Tādēļ, lai izvairītos no blakusparādībām, vēlams iepriekš uzziest uz ādas nelielu ziedes daudzumu, lai pārbaudītu ādas jutību pret medikamentu.
• Par piemērotāko ziedes izvēli un lietošanu ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu!
Ņem vērā!
Lietojot pretsāpju ziedi vai gelu, jāizvairās no tiešiem saules stariem, jo vietā, kur lietots medikaments, var parādīties alerģiska reakcija vai saules apdegums.