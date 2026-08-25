Ilgstošā elektrības zuduma dēļ ģimenes ārstu praksēs jāutilizē ledusskapjos glabātās vakcīnas
Vētras izraisīto elektroapgādes traucējumu dēļ vairākās ģimenes ārstu praksēs nākas norakstīt ledusskapjos glabātās vakcīnas, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Precīzu skarto prakšu un zaudēto vakcīnu devu skaitu atbildīgie dienesti vēl apkopo. Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka dažas vakcinācijas iestādes vakcīnu norakstīšanu jau ir veikušas, taču process ir tikai sākuma stadijā, tādēļ pašlaik kopējo zaudējumu apmēru noteikt nevar.
Piemēram, Varakļānos elektrības padeve sestdienas vakarā pārtrūka uz vairāk nekā diennakti. Sandras Gritānes ģimenes ārsta praksē svētdienas rītā vakcīnu ledusskapī temperatūra bija sasniegusi plus 12 grādus, lai gan vakcīnas jāuzglabā divu līdz sešu grādu temperatūrā. Praksē nācies utilizēt aptuveni 40 bērniem, pieaugušajiem un grūtniecēm paredzētu vakcīnu.
Latvijas Ģimenes ārstu asociācijā atzīst, ka ģimenes ārstu prakses šāda mēroga elektroapgādes pārtraukumiem nav gatavas un līdzīgā situācijā varētu ciest daudz vairāk prakšu.
Daļa praksēs glabāto vakcīnu ir valsts apmaksātas, bet citas ārsti iegādājušies par saviem līdzekļiem. Zāļu valsts aģentūras direktores vietnieks Sergejs Akuličs LTV norādījis, ka zaudējumi par pašu iegādātajām vakcīnām netiek kompensēti un ārstniecības iestādēm pašām jānodrošina atbilstoši vakcīnu glabāšanas apstākļi, tostarp jāapsver rezerves elektroapgādes iespējas.
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Savukārt ģimenes ārsti norāda, ka ģeneratoru vai citu rezerves elektroapgādes risinājumu ierīkošana praksēs ne vienmēr ir iespējama, tādēļ pēc vētras būtu jāmeklē sistēmisks risinājums vakcīnu pasargāšanai ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos.
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