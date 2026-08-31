7 garšīgi mazkaloriju produkti, kurus vērts iekļaut savā uzturā.
Diētas
Šodien 05:17
Ne tikai salāti: 7 mazkaloriju produkti, kas palīdz ilgāk justies paēdušam
Mazkaloriju uzturs nenozīmē, ka jāaprobežojas tikai ar salātiem. Ir daudz citu produktu, kas satur vērtīgas uzturvielas - ūdeni, šķiedrvielas un olbaltumvielas.
Kā raksta "Verywell Health", šādi produkti palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu un gūt prieku no ēšanas, vienlaikus uzņemot nelielu kaloriju daudzumu.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Medical Clinics of North America", liecina, ka dažādu mazkaloriju produktu iekļaušana uzturā palīdz veidot sabalansētu ēdienkarti, nevis paļauties tikai uz vienu produktu, piemēram, salātiem.
Izdevumā nosaukti 7 garšīgi mazkaloriju produkti, kurus vērts iekļaut savā uzturā.