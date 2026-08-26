Zinātnisks atklājums: galvenais aknu ienaidnieks nav alkohols, bet gan kāda ikdienā lietota viela
Pētījumi liecina, ka pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā cilvēkiem pieejami ikdienā lietojami medikamenti un vielas arvien biežāk izraisa nopietnus aknu bojājumus. Turklāt visbiežāk pie vainas nav alkohols, bet gan viens no izplatītākajiem pretsāpju līdzekļiem.
ASV toksikoloģijas centri ir fiksējuši strauju aknu bojājumu skaita pieaugumu, ko izraisa medikamenti un citas organismam svešas vielas.
Saskaņā ar nesenu "UVA Health" zinātnieku pētījumu laika posmā no 2000. līdz 2024. gadam šādu saindēšanās gadījumu skaits pieaudzis gandrīz četras reizes, turklāt vairums gadījumu bijuši tik nopietni, ka pacientiem bija nepieciešama hospitalizācija.
Galvenais vaininieks slēpjas aptieciņā
Ārsts Kristofers P. Holstedžs un viņa kolēģi pētīja aknu bojājumus, ko izraisa organismam svešas vielas jeb ksenobiotikas. Pie tām pieder, piemēram, medikamenti, uztura bagātinātāji, pārtikas piedevas, alkohols un apkārtējās vides toksīni.
Pētījuma rezultāti parādīja, ka vairāk nekā 80% reģistrēto aknu bojājumu gadījumu beidzās ar hospitalizāciju, un lielāko daļu gadījumu izraisīja tieši medikamenti. Visbiežākais vaininieks bija paracetamols.
24 pētījuma gadu laikā tika konstatēti vairāk nekā 220 000 aknu bojājumu gadījumu, ko izraisījušas organismam svešas vielas. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, saindēšanās gadījumu biežums palielinājās no 10,9 līdz 52,9 gadījumiem uz vienu miljonu iedzīvotāju.
Pētījuma vadītājs Holstedžs uzsver, ka, pieaugot bīstamu saindēšanās gadījumu skaitam, cilvēkiem arvien skaidrāk jāapzinās, kādu postošu ietekmi uz aknām var radīt šķietami nekaitīgas un brīvi pieejamas vielas, raksta "SciTechDaily".
Ierobežojumi palīdz, taču risks joprojām saglabājas
Būtiskas pozitīvas pārmaiņas notika pēc ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) iejaukšanās. Kad iestāde ierobežoja paracetamola daudzumu kombinētajos recepšu medikamentos, to izraisīto saindēšanās gadījumu skaits samazinājās par 60-85%.
Tomēr bīstamu saindēšanās gadījumu skaits, kas saistīts ar tīru paracetamolu, turpināja pieaugt visus 24 pētījuma gadus.
Pēc zinātnieku vērtējuma, šie dati skaidri parāda, ka, lai gan stingrākas prasības ir palīdzējušas samazināt kombinēto medikamentu radīto kaitējumu, parastais paracetamols joprojām ir galvenā problēma toksikoloģijas centriem.
Dati arī liecina, ka sievietēm ar paracetamola lietošanu saistīti aknu bojājumi tika konstatēti biežāk nekā vīriešiem. Abiem dzimumiem visbiežākais saindēšanās iemesls bija iespējams pašnāvības mēģinājums.
Pētnieki secināja, ka pēdējās desmitgadēs paracetamols ir kļuvis par arvien nozīmīgāku aknu bojājumu izraisītāju, un tas apliecina toksikoloģijas centru būtisko lomu veselības apdraudējumu uzraudzībā.
Alkohols un citi slēptie draudi
No visiem reģistrētajiem aknu bojājumu cēloņiem alkohols ieņēma tikai otro vietu, turklāt ar ievērojamu atpalicību no līdera. Alkohola pārmērīgas lietošanas izraisīti aknu bojājumi biežāk tika konstatēti vīriešiem, lai gan koronavīrusa pandēmijas laikā šie rādītāji pieauga abiem dzimumiem.
Tika novērots arī ar stimulantu, nelegālo narkotiku, augu izcelsmes preparātu, uztura bagātinātāju un apkārtējās vides toksīnu lietošanu saistītu aknu bojājumu gadījumu pieaugums. Tomēr šādi gadījumi bija vairākas reizes retāki nekā saindēšanās ar paracetamolu un alkoholu.
Pētnieku grupa stingri iesaka vienmēr lietot medikamentus precīzi atbilstoši ārsta norādījumiem vai instrukcijai uz iepakojuma.
Īpaša piesardzība jāievēro, lietojot jaunus un oficiāli nepārbaudītus preparātus.
Pēc zinātnieku domām, nākotnē noteikti būs nepieciešami papildu pētījumi, lai noskaidrotu, vai pastāv iedzīvotāju grupas, kurām ir vēl lielāks aknu bojājumu risks.
Pat viena mutīte alkohola ir kaitīga veselībai
Ar alkohola lietošanu saistītie riski un kaitējums ir sistemātiski novērtēti gadu gaitā un ir labi dokumentēti. Balstoties uz pēdējos gadus publicētiem pētījumiem, Pasaules Veselības organizācija pauž nostāju, ka nav drošas alkohola devas, kas nekaitētu veselībai.
Alkohols ir klasificēts kā 1.grupas kancerogēns - šī ir augstākā riska grupa, kurā ietilpst arī azbests, radiācija un tabaka. Tas izraisa vismaz septiņus vēža veidus, tostarp visbiežāk sastopamos vēža veidus, piemēram, zarnu vēzi un sieviešu krūts vēzi.
Nav arī pētījumu, kas pierādītu, ka alkohola limitēto devu lietošanas iespējamā labvēlīgā ietekme uz sirds un asinsvadu slimībām atsver aknu slimību vai vēža attīstības risku, kas saistīts ar tādu pašu alkohola patēriņa līmeni.
Alkohola lietošana ir nozīmīgs saslimstības un priekšlaicīgās nāves cēlonis. Tāpat tas ir galvenais slimību sloga riska faktors cilvēkiem vecumā no 25 līdz 49 gadiem.
Ikviena uzņemtā alkohola deva rada negatīvu ietekmi uz veselību, vājina imunitāti un palielina dažādu slimību risku. Iedzīvotājiem ir plaši pieejami citi līdzekļi un pārtikas produkti, kuri rada labvēlīgu ietekmi veselībai, vienlaikus neradot kaitējumu atsevišķām orgānu sistēmām.
Veselības ministrija aicina iedzīvotājus uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas veselības veicināšanai meklēt Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā sadaļā "Iedzīvotājiem".