Brūce sadzīst, bet rēta paliek: dermatoloģe skaidro, kā to padarīt mazāk pamanāmu
Pat neliels apdegums, dziļāks nobrāzums vai operācijas grieziens uz ādas var atstāt paliekošas pēdas. Vienam brūce sadzīst, atstājot gandrīz nemanāmu līniju, citam veidojas tumša, sabiezējusi vai niezoša rēta. Kas nosaka rētas izskatu, kā pareizi kopt bojāto vietu un kāpēc īpaši svarīga ir aizsardzība pret sauli? Žurnāla "Par veselību" speciālizdevumam "Vesela āda" skaidro Lāzerplastikas klīnikas dermatoloģe Anita Ābelīte.
Rēta ir organisma “remontdarbs”
Rēta nav kļūda vai slimība – tā ir dabiska ādas dzīšanas procesa daļa. Kad āda tiek bojāta, organisms steidz atjaunot bojātos audus. Lai aizpildītu ievainojuma vietu, veidojas jauns kolagēns – olbaltumviela, kas nodrošina ādas izturību un elastību.
Tomēr atjaunotā āda nekad nav pilnībā identiska sākotnējai. Rētaudos ir citādi sakārtotas kolagēna šķiedras, tajos parasti nav matu folikulu un sviedru dziedzeru. Tāpēc rēta var atšķirties pēc krāsas, tekstūras un elastības. Ja dzīšanas process noris līdzsvaroti, rēta ar laiku kļūst gaišāka, plakanāka un mazāk pamanāma. Taču, ja organisms ražo pārāk daudz kolagēna vai dzīšanu ietekmē citi faktori, rēta var kļūt izteiktāka.
Kas nosaka, kāda būs rēta?
1. Brūces dziļums
Viens no svarīgākajiem faktoriem ir tas, cik dziļi bojāta āda. Virspusēji nobrāzumi, kas skar tikai ādas virsējo slāni, bieži sadzīst bez redzamām pēdām. Savukārt, ja bojājums sasniedz dziļākos ādas slāņus, rētas veidošanās iespēja ir daudz lielāka. Jo dziļāka brūce, jo sarežģītāks ir organisma atjaunošanās process.
2. Brūces atrašanās vieta
Ne visas ķermeņa vietas dzīst vienādi. Dažās zonās āda ir pakļauta lielākai spriedzei un kustībām, tāpēc rētas mēdz būt izteiktākas.
Īpaši problemātiska var būt:
• krūškaula zona,
• pleci,
• muguras augšdaļa,
• ausu apvidus.
3. Iedzimtība un ādas īpatnības
Daļai cilvēku ir lielāka nosliece veidot sabiezējušas rētas jeb keloīdus. Tas nozīmē, ka dzīšanas procesā organisms saražo vairāk saistaudu, nekā nepieciešams. Tāpēc diviem cilvēkiem pēc līdzīgas operācijas vai traumas rezultāts var būt pilnīgi atšķirīgs.
4. Brūces kopšana
Arī tas, kā brūce tiek kopta pirmajās dienās un nedēļās, var ietekmēt turpmāko rētas izskatu.
Svarīgi:
• uzturēt brūci tīru,
• nepieļaut infekciju,
• pasargāt to no atkārtotas traumēšanas,
• ievērot ārsta norādījumus.
Iekaisums un infekcija var būtiski palielināt izteiktas rētas risku.
5. Vecums
Gados jauniem cilvēkiem un bērniem dzīšanas process noris daudz ātrāk.
6. Hroniskas saslimšanas
Ja ir cukura diabēts vai asinsvadu slimības un jālieto medikamenti, brūces dzīšana var būt lēnāka un rēta veidoties izteiktāka.
Vai svaigu rētu ir vieglāk ārstēt nekā vecu?
Vairumā gadījumu – jā. Jo agrāk sāk pareizu rētas aprūpi, jo vairāk iespējams ietekmēt tās veidošanos. Taču tas nenozīmē, ka vecas rētas nav iespējams uzlabot. Mūsdienu dermatoloģijā un estētiskajā medicīnā ir metodes, kas palīdz padarīt mazāk pamanāmas arī vairākus gadus vecas rētas. Svarīgākais ir saprast, ka dažādām rētām nepieciešama atšķirīga pieeja. Tas, kas palīdz plakanai, gaišai rētai, ne vienmēr būs efektīvs pret sabiezējušu vai pigmentētu rētu.
Kā samazināt rētas?
Silikona geli un plāksteri – viena no biežāk izmantotajām metodēm
Silikona preparāti ir viena no visvairāk pētītajām rētu kopšanas metodēm. Tie palīdz uzturēt optimālu mitruma līmeni ādā un var samazināt rētas sabiezējumu, apsārtumu un niezi.
Tie visbiežāk tiek izmantoti:
• pēc operācijām,
• pēc traumām,
• hipertrofisku rētu gadījumā.
Svarīgi – rezultāts parasti nav redzams pēc dažām dienām. Rētas kopšana prasa pacietību, un silikona līdzekļi bieži vien jālieto vairākas nedēļas vai pat mēnešus.
Masāža un pareiza ādas kopšana
Kad brūce ir pilnībā sadzijusi, dažkārt iesaka rētas masāžu. Tā var palīdzēt padarīt audus elastīgākus un samazināt saauguma sajūtu. Tomēr masēt svaigu, vēl nesadzijušu brūci nedrīkst.
Saules aizsardzība – īpaši svarīga svaigām rētām
Svaiga rēta ir jutīgāka pret ultravioleto starojumu. Saule var veicināt tās kļūšanu tumšākai, un pigmentācijas izmaiņas var saglabāties ilgstoši. Tāpēc rētas vietu ieteicams aizsargāt ar saules aizsargkrēmu un, ja iespējams, arī nosegt.
SOS!
Sauļot rētu nedrīkst vismaz sešus mēnešus. Ja izvairīties no saules nav iespējams, tad, uzturoties ārā saulainā laikā, jālieto aizsargkrēms ar SPF 50.
Vairāk lasi speciālizdevumā “Vesela āda”.