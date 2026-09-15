Vairāk šķiedrvielu nekā avokado: 6 produkti, kurus iesaka uztura speciālisti
Avokado bieži izvēlas, ja vēlas palielināt šķiedrvielu daudzumu uzturā. Tomēr ēdienkarti var dažādot arī ar citiem produktiem, kas satur vēl vairāk šīs uzturvielas.
Šķiedrvielām, tāpat kā olbaltumvielām, ir daudz priekšrocību organismam. Tās ir svarīgas normālai gremošanas sistēmas darbībai, palīdz kontrolēt cukura līmeni asinīs un samazināt holesterīna uzkrāšanos.
Turklāt šķiedrvielas pastiprina sāta sajūtu, bet pētījumi liecina, ka pietiekama šķiedrvielu uzņemšana var samazināt kolorektālā vēža un sirds un asinsvadu slimību risku, raksta "Prevention".
Avokado ir veselīgo tauku, vitamīnu un minerālvielu avots, kā arī tam piemīt pretiekaisuma īpašības. Viens auglis var saturēt līdz pat 10 gramiem šķiedrvielu.
Tomēr ir arī citi produkti, kas satur pat vairāk šķiedrvielu nekā avokado.
Uztura speciālisti nosaukuši sešus šādus produktus un skaidrojuši, kā droši palielināt šķiedrvielu daudzumu uzturā.