Gēni nav galvenais iemesls: šie faktori liek organismam novecot ātrāk
Mēs vēl neprotam apturēt novecošanu, taču tās palēnināšana ir kļuvusi par veselu industriju - no uztura bagātinātājiem un skaistumkopšanas procedūrām līdz visdažādākajiem padomiem, kas sola ilgmūžību. Tomēr tas, cik ātri patiesībā noveco mūsu organisms, lielā mērā var būt atkarīgs no vienkāršiem ikdienas faktoriem.
Pētījumā, kas publicēts žurnālā "Nature Medicine", zinātnieki analizēja gandrīz pusmiljona Anglijas iedzīvotāju ģenētiskos un medicīniskos datus, kā arī informāciju par viņu dzīvesveidu.
Kopumā tika aplūkoti aptuveni 165 ar vidi un iedzimtību saistīti riska faktori un to saistība ar 22 ar vecumu saistītām slimībām un priekšlaicīgu nāvi, vēsta "womenshealthmag".
Rezultāti liecina, ka vide, kurā dzīvojam, un dzīvesveids var ietekmēt novecošanu daudz būtiskāk, nekā līdz šim uzskatīts.
"Vides faktori izskaidroja 17% atšķirību nāves riskā, savukārt ģenētiskā predispozīcija - mazāk nekā 2%," skaidroja viena no pētījuma autorēm, Oksfordas Universitātes profesore Kornēlija van Deina.
Tas nenozīmē, ka gēniem nav nozīmes. Tomēr rezultāti liecina, ka daudzos gadījumos tieši cilvēks un viņa dzīves vide veselības riskus ietekmē vairāk, nekā varētu domāt.