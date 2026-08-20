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“Gen Z” nav tikai “burnout”: ar kādām problēmām mūsdienu jaunieši nonāk pie psihiatriem
Par “Gen Z” bieži runā kā par paaudzi, kas daudz atklātāk nekā iepriekšējās paaudzes runā par mentālo veselību, terapiju un emocionālo pašsajūtu. Sociālajos tīklos netrūkst “self-care”, trauksmes, izdegšanas un psiholoģijas satura. Taču aiz šīs publiskās sarunās redzamās intereses ir arī pavisam reālas un reizēm ļoti smagas problēmas, ar kurām pusaudži nonāk pie speciālistiem.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciāliste Liene Vītola stāsta, ka bērnu psihiatrijā sastopams ļoti plašs problēmu loks – sākot no uzmanības un attīstības traucējumiem līdz depresijai, ēšanas traucējumiem, paškaitējumam un psihoaktīvo vielu lietošanai.
Vienlaikus speciāliste uzsver – nav pamata vienkārši apgalvot, ka jaunieši kļuvuši “slimāki”. Daļa pārmaiņu saistīta arī ar to, ka jaunā paaudze daudz biežāk atpazīst savas grūtības un ir gatava pēc palīdzības vērsties.