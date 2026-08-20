Cerīgs pavērsiens cīņā ar vēzi - jauna vakcīna varētu palīdzēt novērst melanomas atgriešanos
Farmācijas uzņēmumi “Moderna” un “Merck” paziņojuši par daudzsološiem rezultātiem eksperimentālas pretvēža vakcīnas izmēģinājumos. Personalizēta mRNS vakcīna kombinācijā ar imūnterapijas medikamentu “Keytruda” augsta riska melanomas pacientiem palīdzējusi aizkavēt slimības atgriešanos vai izplatīšanos.
Trešās fāzes pētījumā piedalījās 1137 pacienti, kuriem melanoma jau bija ķirurģiski izņemta. Daļa aptuveni gadu saņēma personalizēto vakcīnu “Intismeran” kopā ar “Keytruda”, bet pārējie – tikai “Keytruda”. Uzņēmumi norāda, ka kombinētā terapija pagarinājusi laiku līdz vēža atkārtošanās brīdim, taču pagaidām nav atklājuši detalizētus datus par tās efektivitāti.
Šī nav pirmā reize, kad eksperimentālā vakcīna uzrādījusi daudzsološus rezultātus. Jūnijā publiskotā mazākā pētījumā ar 157 pacientiem tika secināts, ka piecu gadu laikā kombinētā terapija aptuveni uz pusi samazinājusi melanomas atkārtošanās risku. Blakusparādības lielākoties bijušas vieglas vai vidēji smagas, lai gan daļai pacientu to dēļ ārstēšana bija jāpārtrauc vai jāatliek.
Vakcīnas darbības princips būtiski atšķiras no tradicionālajām vakcīnām pret infekcijas slimībām. Izmantojot no konkrētā pacienta audzēja iegūto ģenētisko informāciju, tiek izveidota individuāla mRNS vakcīna, kuras uzdevums ir “iemācīt” imūnsistēmai atpazīt vēža šūnām raksturīgus patoloģiskus proteīnus un uzbrukt šīm šūnām.
“Daudzus gadus ideja par mRNS terapiju, kas būtu īpaši izstrādāta konkrēta pacienta vēzim, bija tikai mērķis, uz kuru tiekties. Tagad mēs palīdzam šo ieceri pārvērst realitātē,” paziņojis “Moderna” vadītājs Stefans Bansels, nosaucot trešās fāzes rezultātus par nozīmīgu brīdi vēža pētniecībā.
Tomēr pagaidām uzņēmumi nav publiskojuši pilnus pētījuma datus. Tos paredzēts prezentēt gaidāmajā medicīnas konferencē un iesniegt regulatoriem. Pētījums turpināsies, lai noskaidrotu arī to, vai jaunā terapija spēj pagarināt pacientu kopējo dzīvildzi.