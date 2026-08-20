Šīs tabletes no veikalu plauktiem pazudīs - PVD konstatē aizliegtas vielas Indijas izcelsmes uztura bagātinātājos
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Indijas izcelsmes uztura bagātinātāja "Senna-Lax" tabletēs konstatējis aizliegtas vielas - hidroksiantracēna atvasinājumus, liecina dienesta publicētā informācija.
PVD hidroksiantracēna atvasinājumus konstatējis, veicot laboratorisko kontroli Indijas izcelsmes "Senna-Lax" tabletēm 200 gramu iepakojumā ar partijas numuru "APT-09276" un derīguma termiņu līdz 2028. gada augustam.
Dienestā norāda, ka Indijas "Senna-Lax" tablešu tālāka izplatīšana ir apturēta un produkts tiek izņemts no tirdzniecības.
Tāpat, veicot laboratorisko kontroli, PVD Polijas izcelsmes cāļa šķiņķos, atkaulotos, bez ādas, 500 gramu iepakojumā ar partijas numuru "26219061001" konstatējis salmonellas "Salmonella Infantis".
PVD skaidro, ka cāļa šķiņķiem beidzies derīguma termiņš un tie nav pieejami tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.