Latvijā par 30 miljoniem eiro veidos Baltijā pirmo Vienotas veselības izcilības centru
Šodien, 18. augustā, pieņemtais valdības lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ļaus ieviest Latvijas zinātnisko institūciju apjomīgo pētniecības iniciatīvu “Izcilības centrs integrētā vienotas veselības ekosistēmā”, kas šī gada aprīlī guva atbalstu Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursā. Iniciatīva paredz veidot Baltijā un Austrumeiropā pirmo integrēto “Vienas veselības” (One Health) izcilības centru, kas pētīs cilvēku, dzīvnieku un vides veselības savstarpējo saistību un izstrādās risinājumus izaicinājumiem, piemēram, antibiotiku rezistencei, infekcijas slimībām un klimata izmaiņu radītajai ietekmei uz veselību.
“Investīcijas zinātnē ir tiešs ieguldījums mūsu sabiedrības veselībā, tautsaimniecības izaugsmē un valsts drošībā. Baltijā pirmais Vienotās veselības izcilības centrs ir spilgts pierādījums Latvijas zinātnieku starptautiskajai konkurētspējai. Ar šo projektu mēs savienojam augstākā līmeņa pētniecību ar valsts sektora un uzņēmēju vajadzībām, veicinot inovatīvu tehnoloģiju un digitālo risinājumu izstrādi. Tas sniegs praktisku labumu ikvienam – no drošākas pārtikas un labākas vides līdz savlaicīgai reaģēšanai uz veselības riskiem,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.
Vienotas veselības centrs radīs jaunas iespējas zinātnes, valsts sektora un industrijas sadarbībai, nodrošinot iespēju attīstīt pētniecību un veicinot tehnoloģiju pārnesi uz veselības aprūpes, biotehnoloģiju, pārtikas un digitālo risinājumu sektoriem. Viens no nozīmīgajiem projekta elementiem ir visas sistēmas digitālā dvīņa izveide. Tas būs rīks, kas ļaus vienuviet apvienot datus par vides procesiem, mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem riskiem, kā arī to saistību ar cilvēku veselības novērojumiem. Digitālais dvīnis dos iespēju reāllaikā sekot līdzi sistēmā notiekošajam, modelēt iespējamos attīstības scenārijus un nodrošināt daudz efektīvāku agrīno brīdināšanu, analīzi un lēmumu pieņemšanu. Tas sniegs iespēju uzlabot ražošanas drošību un kvalitātes kontroli, infrastruktūra ļaus inovatīviem uzņēmumiem piekļūt augstvērtīgiem datiem, algoritmu izstrādes vidēm un demonstrācijas platformām.
Projektu īsteno Nacionālās pētniecības un inovāciju institūts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Eiropas molekulārās bioloģijas laboratorijām un Dandī Universitāti (Apvienotā Karaliste). Kā asociētie partneri projektā piedalās Slimību profilakses un kontroles centrs un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Jau š.g. sākumā Ministru kabinets apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Izcilības centrs integrētā vienotas veselības ekosistēmā” īstenošanai”, atbalstot tā iesniegšanu programmas “Apvārsnis Eiropa” konkursā. Projekta “Izcilības centrs integrētā vienotas veselības ekosistēmā” kopējais budžets ir 30 miljoni eiro, no kuriem 15 miljonus eiro nodrošina Eiropas Savienības programma “Apvārsnis Eiropa”, savukārt otru pusi – 15 miljonus eiro veido Latvijas finansējums: 14 505 000 eiro no ERAF un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī 495 000 eiro no projekta īstenotāju pašu līdzekļiem.
Teaming for Excellence ir “Apvārsnis Eiropa” projektu konkurss, kas paredzēts, lai attīstītu izcilus pētniecības centrus valstīs ar zemāku inovāciju kapacitāti, sadarbojoties ar vadošām Eiropas institūcijām. Tas finansē jaunu vai būtiski atbalstītu pētniecības centru izveidi, apvienojot vietējo institūciju potenciālu ar starptautisku izcilību un nacionālo līdzfinansējumu.