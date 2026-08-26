10 nāvējošākie vīrusi pasaulē: pret dažiem modernā medicīna joprojām ir bezspēcīga
Medicīnas zinātne ir spējusi uzvarēt daudzas kaites, taču pasaulē joprojām eksistē mikroskopiski patogēni, kuru priekšā cilvēka organisms un medicīna bieži vien ir bezspēcīgas.
Pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un epidemiologu datiem, lūk, 10 bīstamākie vīrusi pasaulē:
1. Trakumsērgas vīruss — mirstība: gandrīz 100%
Pats nāvējošākais vīruss pasaulē. Ja cilvēkam pēc inficēta dzīvnieka kodiena laikus netiek ievadīta vakcīna un parādās pirmie simptomi (tādi kā hidrofobija jeb bailes no ūdens, halucinācijas un agresija), iznākums ir letāls. Vīruss mērķtiecīgi uzbrūk centrālajai nervu sistēmai un burtiski iznīcina smadzenes.
2. Marburgas vīruss — mirstība: līdz 88%
Ebolas vīrusa "tuvs radinieks", kas pirmo reizi tika identificēts laboratorijas darbiniekiem Vācijā pēc saskarsmes ar inficētiem pērtiķiem no Ugandas. Tas izraisa smagu hemorāģisko drudzi, kuram raksturīgas masīvas iekšējās un ārējās asiņošanas, orgānu atteice un dziļš šoks.
3. Ebolas vīruss — mirstība: 25% līdz 90%
Viens no bīstamākajiem vīrusiem, kas periodiski uzliesmo Āfrikas kontinentā. Vīruss izplatās ar ķermeņa šķidrumiem un iznīcina imūnsistēmu, izraisot asinsvadu plīsumus un iekšējo orgānu sabrukšanu. Dažādu Ebolas vīrusa celmu mirstības rādītāji svārstās ap 50% vidēji, taču bīstamākajiem uzliesmojumiem tie sasniedz pat 90%.
4. Nipahas vīruss — mirstība: 40% līdz 75%
Vīruss, kura dabiskie saimnieki ir augļēdāji sikspārņi. Tas var inficēt gan dzīvniekus (cūkas), gan cilvēkus, izraisot smagu smadzeņu iekaisumu (encefalītu) un akūtas elpceļu problēmas. Pret šo vīrusu joprojām nav ne specifisku zāļu, ne vakcīnas.
5. Putnu gripa H5N1 — mirstība: aptuveni 50%
Lai gan putnu gripa pamatā izplatās starp putniem, gadījumi, kad ar to inficējas cilvēki (parasti ciešā kontaktā ar mājputniem), ir bīstami. Atšķirībā no parastās sezonālās gripas, H5N1 izraisa smagu, abpusēju pneimoniju un strauju daudzu orgānu mazspēju. Jaunākie kumulatīvie PVO un CDC dati (līdz 2026. gadam) rāda letalitāti ap 48–52%.
6. Hendras vīruss — mirstība: aptuveni 57%
Reti sastopams, bet ārkārtīgi bīstams vīruss, kas pirmo reizi tika atklāts Austrālijā. No sikspārņiem inficējas zirgi, un no tiem savukārt — cilvēki. Inficēšanās izraisa letālu elpceļu un neiroloģisko sistēmu sabrukumu.
7. Lasas drudzis - mirstība: kopumā ap 1%, bet hospitalizētiem smagas formas pacientiem ap 15% un vairāk
Rietumāfrikā izplatīts vīruss, ko pārnēsā vietējie grauzēji ar saviem izdalījumiem. Lai gan aptuveni 80% gadījumu slimība norit viegli vai bez simptomiem, atlikušajos gadījumos tā izraisa smagu hemorāģisko drudzi, kuram raksturīga sejas tūkšana un asiņošana no mutes un deguna. Atsevišķos smagos uzliesmojumos (piemēram, Sjerraleonē) mirstība novērota pat līdz 60–69%, taču PVO oficiālais rādītājs smagiem, hospitalizētiem gadījumiem ir ~15%.
8. Bakas - mirstība: aptuveni 30%
Vēsturiski viena no briesmīgākajām cilvēces sērgām, kas gadsimtu gaitā nonāvēja simtiem miljonu cilvēku. Infekcija klāja ķermeni ar baisām, strutainām čulgām. Bakas ir vienīgā cilvēku slimība, ko medicīnai, pateicoties masveida vakcinācijai, ir izdevies pilnībā izskaust no zemes virsmas (oficiāli kopš 1980. gada).
9. Dzeltenā drudža vīruss — mirstība: līdz 50% (smagos gadījumos)
Odu pārnēsāta tropiskā slimība. Vieglos gadījumos tā norit kā gripa, bet smagā formā vīruss smagi bojā aknas un nieres. Nosaukums radies no dzeltenīgās ādas krāsas, ko izraisa aknu mazspēja. Pret šo slimību eksistē ļoti efektīva vakcīna.
10. HIV/AIDS — mirstība: bez ārstēšanas tuvu 100%
Cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) pats par sevi nenonāvē uzreiz, taču tas gadiem ilgi nemanāmi iznīcina organisma spēju cīnīties ar jebkuru infekciju, izraisot AIDS stadiju. Ja pacients nesaņem mūsdienu antiretrovīrusu terapiju (ART), slimība ir letāla. Mūsdienās, pateicoties zālēm, HIV ir kontrolējama slimība.