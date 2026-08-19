Gribi dzīvot pat 14 gadus ilgāk? Seši vienkārši paradumi, ko vērts ieviest jau šodien
Ilgākam mūžam ne vienmēr nepieciešami sarežģīti risinājumi. Uztura zinātniece norāda uz sešām ikdienas dzīves jomām, kurās veiktās pārmaiņas var būtiski ietekmēt veselību un dzīves ilgumu.
Imperiālās koledžas Londonā pētniece un uztura speciāliste Dr. Federika Amati skaidro, ka dzīvesveida medicīnas pamatā ir pavisam ikdienišķas lietas — tas, ko ēdam, cik daudz kustamies un guļam, kā tiekam galā ar stresu, no kādām kaitīgām vielām izvairāmies un cik ciešas ir mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem.
Viņa uzsver — dzīvesveida medicīna nav domāta, lai aizstātu ārstu nozīmētus medikamentus, operācijas vai citu ārstēšanu. Drīzāk tā darbojas tiem līdzās: hronisku slimību profilaksē un veselības saglabāšanā nozīme var būt gan ārsta izrakstītām zālēm, gan miegam, uzturam un fiziskajām aktivitātēm.
Amati atsaucas uz iespaidīgu ASV pētījumu, kurā zinātnieki analizēja vairāk nekā 123 000 cilvēku veselības un dzīvesveida datus. Pētnieki tajā aplūkoja piecus zema riska dzīvesveida faktorus: nesmēķēšanu, veselīga ķermeņa svara saglabāšanu, regulāras fiziskās aktivitātes, kvalitatīvu uzturu un pētījuma laikā definētu mērenu alkohola patēriņu.
Rezultāti bija ievērības cienīgi. Aprēķini liecināja, ka 50 gadus vecas sievietes, kuras ievēroja visus piecus veselīga dzīvesveida faktorus, varēja sagaidīt vidēji par 14 gadiem ilgāku atlikušo mūža ilgumu nekā sievietes, kurām nebija neviena no šiem faktoriem. Vīriešiem atšķirība bija 12,2 gadi.
Tas gan nenozīmē, ka konkrēta paraduma ieviešana automātiski “uzdāvinās” cilvēkam noteiktu skaitu dzīves gadu — pētījums rāda statistisku saistību populācijas līmenī.
Līdzīgas sakarības atklātas arī Lielbritānijā. EPIC-Norfolk pētījumā, kurā tika novēroti vairāk nekā 20 000 cilvēku vecumā no 45 līdz 79 gadiem, četru veselīgu paradumu kombinācija bija saistīta ar aptuveni četras reizes zemāku kopējo mirstības risku salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuri neievēroja nevienu no tiem. Pētnieki šo atšķirību raksturoja kā aptuveni 14 gadu starpību bioloģiskā riska ziņā.
Bet ko tad īsti varam mainīt savā ikdienā?