Divi iecienītie produkti kopā var dot sirdij papildu ieguvumu.
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Šodien 06:10
Ēd tos kopā - šo divu produktu kombinācija var palīdzēt sirds un asinsvadu veselībai
Par tā dēvētajiem superproduktiem parasti runā katru atsevišķi, taču jauns pētījums licis paskatīties uz tiem citādi – izrādās, nozīme var būt arī tam, kā tos savstarpēji kombinējam.
Žurnāla “Journal of the American Heart Association” publicētā pētījumā atklāts, ka divu iecienītu augļu – avokado un mango – regulāra lietošana uzturā var labvēlīgi ietekmēt asinsvadu darbību un asinsspiedienu.
Atklājums ir īpaši interesants tāpēc, ka sirds un asinsvadu slimību risku neietekmē tikai ģenētika. Būtiska nozīme ir arī dzīvesveidam un uzturam, tāpēc pat salīdzinoši nelielas izmaiņas ikdienas ēdienkartē var būt vērtīgas.
Bet kāpēc tieši mango un avokado kombinācija var būt tik vērtīga? Ieskatīsimies, kas notiek organismā, kad šie abi produkti nonāk uz viena šķīvja.