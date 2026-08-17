Pasē 50, bet organismam tikai 40? Zinātnieki skaidro, ko patiesībā atklāj bioloģiskais vecums
Diviem cilvēkiem var būt vienāds dzimšanas gads, taču viņu organisms var novecot pavisam atšķirīgā tempā. ASV zinātnieki jaunā pētījumā pievērsušies tā dēvētajam bioloģiskajam vecumam, mēģinot noskaidrot, ko populārākās tā noteikšanas metodes patiesībā atklāj par cilvēka organismu.
Atšķirībā no hronoloģiskā vecuma, ko skaita kopš cilvēka dzimšanas, bioloģiskais vecums raksturo ar novecošanu saistītās pārmaiņas organismā. Tā noteikšanai zinātnieki izmanto arī tā dēvētos epiģenētiskos pulksteņus – matemātiskus modeļus, kas analizē ķīmiskas izmaiņas ap DNS un palīdz novērtēt novecošanas procesus.
Pētījumā ASV zinātnieki analizēja vairāk nekā 3200 cilvēku asins paraugus un salīdzināja piecus plaši izmantotus epiģenētiskos pulksteņus ar gēnu aktivitāti. Mērķis bija saprast, kas organismā notiek brīdī, kad konkrētais tests norāda uz paātrinātu novecošanu.
Rezultāti parādīja, ka visi testi nemēra gluži vienu un to pašu. Daži vairāk atspoguļoja organisma enerģijas izmantošanu un šūnu augšanu, savukārt citi bija ciešāk saistīti ar imūnsistēmas aktivitāti un iekaisuma procesiem. Vienlaikus vairākos testos atkārtojās pazīmes, kas saistītas ar vielmaiņu, imūnsistēmu un šūnu savstarpējo saziņu.
Pētnieki izstrādāja arī jaunus rādītājus, kas atsevišķos gadījumos spēja labāk nekā līdzšinējie “bioloģiskie pulksteņi” prognozēt trauslumu, iešanas ātrumu, sirds slimības, diabētu, plaušu slimības un mirstības risku.
Pētījums liecina, ka uz bioloģisko vecumu nevajadzētu raudzīties kā uz vienu precīzu skaitli, kas pasaka, cik “vecs” patiesībā ir cilvēka organisms. Dažādi testi var atspoguļot atšķirīgus procesus – no imūnsistēmas un iekaisuma līdz vielmaiņai un šūnu darbībai. Zinātnieki cer, ka, labāk izprotot šīs atšķirības, nākotnē bioloģiskā vecuma rādītājus varēs precīzāk izmantot veselības risku un novecošanas procesu novērtēšanai.