Nosūtījumi pie ārsta tikai digitāli. Ar ko tagad rēķināties?
Pārejas periods uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem sākās 2025. gada 20. novembrī un noslēdzās 2026. gada 5. maijā. Bet arī tagad ārsts joprojām var, ja nepieciešams, izrakstīt nosūtījumu papīra formātā, skaidro ģimenes ārsts Māris Belte.
Izņēmuma gadījumi ir aprūpe mājās un smagi slimi pacienti. Pagaidām papīra formātā vēl ir pieejami arī nosūtījumi uz laboratoriskiem izmeklējumiem, bet šīs vasaras laikā notiks pāreja uz e-nosūtījumiem.
Bez ģimenes ārsta nosūtījuma joprojām var doties pie tiešās pieejamības speciālistiem, piemēram, pediatra, ginekologa, acu ārsta.
E-nosūtījumu arī turpmāk var izmantot speciālistu konsultāciju saņemšanai, diagnostisko izmeklējumu veikšanai, veselības aprūpei mājās, kā arī citu ambulatoro, dienas stacionāra un citu pakalpojumu saņemšanai.
Ikvienam, kuram vēl uz rokas ir papīra nosūtījums, jārēķinās, ka viņam jābūt fiziski uz vietas medicīnas iestādē, lai pierakstītos uz izmeklējumu vai pie speciālista. Reģistratūrā papīra formāta nosūtījumu ievadīs sistēmā, lai to digitalizētu. Pierakstoties pakalpojumam telefoniski, elektroniski vai klātienē, reģistratūras darbinieks ir jāinformē par saņemto e-nosūtījumu.
E-nosūtījums ir derīgs trīs mēnešus. Šajā laikā jāpiesakās pie vēlamā speciālista rindā. Ja cilvēks atrod citu speciālistu, kurš var pieņemt ātrāk vai pie kura labprātāk dotos, viņš var atteikt iepriekšējo pierakstu un pieteikties uz citu. Ar vienu nosūtījumu vairs nevarēs paralēli būt pierakstīts rindā pie vairākiem speciālistiem. Kad vizīte būs pieteikta, gaidīšanas laiks vai īsākas rindas atrašana pie cita speciālista nav ierobežota.
Iespēja pierakstīties vienlaikus pie vairākiem speciālistiem līdz šim bija liela problēma, jo daudzi pierakstījās vairākās vietās, tad vienā tika, bet par pārējām aizmirsa. Mākslīgi tika izveidotas garas rindas, speciālisti gaidīja, bet cilvēki neieradās, līdz ar to saruka valsts apmaksātās iespējas.