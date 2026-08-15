Atklāti dati par simtiem pēkšņu nāves gadījumu pēc populāro tievēšanas zāļu lietošanas
Lielbritānijas saņemti ziņojumi par vairāk nekā 200 nāves gadījumiem, kas, iespējams, saistīti ar svara samazināšanai paredzēto medikamentu lietošanu.
Kopumā saņemti arī vairāk nekā 158 000 ziņojumu par iespējamām blakusparādībām, vēsta "Sky News".
Apvienotās Karalistes zāļu regulatora (MHRA) apkopotā statistika liecina, ka visvairāk sūdzību saņemts par aktīvo vielu tirzepatīdu, kas tirgū pazīstama ar nosaukumu "Mounjaro".
Saistībā ar šo medikamentu fiksēti 120 nāves gadījumi un vairāk nekā 106 000 ziņojumu par iespējamām blakusparādībām, galvenokārt sūdzoties par kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem.
Uzraugu redzeslokā ir arī citi plaši pieprasīti preparāti. Par semaglutīdu – aktīvo vielu, kas ietilpst slavenajos tievēšanas un diabēta medikamentos "Wegovy", "Ozempic" un "Rybelsus" – saņemti 59 ziņojumi par nāves gadījumiem un nedaudz virs 48 000 sūdzību par blaknēm.
Savukārt preparāts "Saxenda", kura aktīvā viela ir liraglutīds, izpelnījies gandrīz 4500 ziņojumu par blakusparādībām un aizdomas par saistību ar 37 nāves gadījumiem.
Tomēr MHRA uzsver, ka šie skaitļi nenozīmē, ka medikamenti izraisījuši konkrētos nāves gadījumus vai blakusparādības. Ziņojumi tikai liecina, ka cilvēkiem vai veselības aprūpes speciālistiem bijušas aizdomas par iespējamu saistību ar zālēm.
Aģentūra skaidro, ka Lielbritānijā izrakstīti jau miljoniem šo zāļu recepšu.
Tāpēc lielais sūdzību skaits nav pārsteigums – jo populārāks un plašāk lietots kļūst medikaments un jo vairāk publiskajā telpā runā par tā blaknēm, jo aktīvāk pacienti par tām ziņo.
Pagaidām MHRA turpina rūpīgi sekot līdzi šo medikamentu drošumam. Vienlaikus aģentūra uzsver, ka, lietojot zāles pareizi un stingri pēc ārsta norādījumiem, to sniegtais labums krietni pārsniedz iespējamos riskus veselībai.