Dzelzs rezervju atjaunošanai ar zemenēm vien nepietiks
Jūnijs man vienmēr asociējas ar pirmajām dārza zemenēm. Šovasar, atceroties savas omītes savulaik teikto, ka vasarā jāsaēdas zemenes, lai uzņemtu dzelzi un pietiktu spēka visai ziemai, centos tās baudīt gandrīz katru dienu.
Jau vairākus mēnešus nogurums bija kļuvis par manu pastāvīgo pavadoni – ikdienas darbi prasīja daudz lielāku piepūli nekā agrāk, un šķita, ka nav spēka pat pēc kārtīga naktsmiera. Tāpēc arī atcerējos omītes padomu par zemenēm un iedomājos, ka varbūt tieši tās palīdzēs atjaunot dzelzs rezerves un sagatavot organismu nākamajai ziemai.
Zinu, ka dzelzs organismā nav vajadzīga tikai labai pašsajūtai. Tā ir būtiska hemoglobīna veidošanai un skābekļa nogādāšanai līdz katrai organisma šūnai. Ja dzelzs rezerves ir nepietiekamas, cilvēks var justies noguris, nespēcīgs un ir grūtāk koncentrēties. Savukārt rudens-ziemas-pavasara sezonā, kad saules ir mazāk un organisms jau tā spiests pielāgoties lielākai slodzei, pietiekamas dzelzs rezerves ir īpaši svarīgas, lai saglabātu enerģiju un labsajūtu.
Kad jūnija beigās biju ikgadējā vizītē pie ginekologa, ieminējos par savu “zemeņu terapiju” un vienlaikus pasūdzējos par nepārejošu nogurumu, enerģijas trūkumu, kā arī diezgan sāpīgu PMS. Daktere bija skeptiska: cerēt uz dzelzs rezervju atjaunošanu tikai ar zemeņu ēšanu ir ilūzija. Viņa man ieteica obligāti nodot asins analīzes uz galvenajiem dzelzs rādītājiem – dzelzi, feritīnu un hemoglobīnu.
Jāatzīst, ka analīžu rezultāti mani nepatīkami pārsteidza – zemenes tiešām nebija nostrādājušas. Feritīna līmenis bija tikai 10 g/dl, bet dzelzs – 20 g/dl, kas ir ļoti zemi rādītāji. Ginekoloģe paskaidroja, ka, lai gan zemenes satur C vitamīnu un citas vērtīgas uzturvielas, tās nav pietiekams dzelzs avots, lai atjaunotu organisma rezerves, ja ir jau izveidojies dzelzs deficīts. Viņa uzsvēra, ka dzelzs ir vitāli nepieciešama, lai organisms spētu funkcionēt, īpaši rudens-ziemas periodā, un ieteica man sākt uzņemt dzelzi ar uztura bagātinātāju. Varu atzīties, ka tas mani nepavisam neiepriecināja, jo grūtniecības laikā man bija briesmīga pieredze ar dzelzi tabletēs – pastāvīga slikta dūša, diskomforts kuņģī un citas nepatīkamas blaknes. Esmu daudz par to lasījusi un zinu, ka šīs blaknes rodas tāpēc, ka dzelzs daļa, kas neuzsūcas, paliek zarnās, izraisot kairinājumu un oksidatīvo stresu.
Kad par to ieminējos savai ginekoloģei, viņa mani nomierināja, iesakot izmēģināt F26 SPRAY® iron boost, kam ir zemeņu garša, nav metāliskas pēcgaršas un, kas man svarīgi – tas nekrāso zobus! Daktere paskaidroja, ka produktā tiek izmantots mikronizēta un mikrokapsulēta dzelzs — tehnoloģija, kas paredz, ka dzelzs daļiņas tiek mikronizētas un iekapsulētas aizargstruktūrā. Tas samazina tiešu dzelzs kontaktu ar mutes dobumu un uzlabo produkta garšas īpašības, kā arī nerada, kuņģa un zarnu trakta kairinājumu. Viņa uzsvēra, ka tas padara šo dzelzs avotu par piemērotu izvēli pacientiem, kam iepriekš lietotie dzelzs produkti radījuši blaknes vai bijuši slikti panesami.
Daktere norādīja, ka šis ir pirmais un vienīgais dzelzs produkts spreja formā Latvijā ar klīniski pierādītu efektivitāti. Pētījumi apstiprina, ka tas var palielināt feritīna līmeni vidēji par 80%[1], un atšķirībā no ierastajiem dzelzs produktiem, neizraisa aizcietējumus, vēdera uzpūšanos vai sliktu dūšu.
Atcerējos, ka nesen kādā žurnālā par to lasīju, – Latvijā ir veikts novērojums, kas apliecina F26 SPRAY® iron boost iedarbības spēju. To aprakstīja gastroenteroloģe, Latvijas Jauno gastroenterologu biedrības dibinātāja un medicīnas doktore (MD, PhD) Dr. med. Vita Skuja, norādot, ka novērojuma dalībniecēm dzelzs līmenis pieauga vidēji par 62,69%, bet feritīna līmenis – pat par 91,28%.Turklāt dalībnieces ziņoja par labāku miegu, garastāvokli un enerģijas pieaugumu.
Aptiekā, jautājot pēc F26 SPRAY® iron boost, farmaceite man pasniedza divus pēdējos iepakojumus, piebilstot, ka tos tiešām ātri “izķer”. Zinot, ka tam nav nepieciešams uzdzert ūdeni, turpat arī to “notestēju” – iepūtu četrus pūtienus un biju pārsteigta, ka tas tiešām ir gards, un tam tiešām nav metāliskas pēcgaršas! Šo spreju ir neticami ērti lietot – jebkurā diennakts laikā, neatkarīgi no ēdienreizēm. Pēc pāris nedēļu lietošanas varu godīgi atzīt, ka beidzot jūtos labi, arī enerģija ir atgriezusies, un tas man ļauj secināt, ka nogurums nav norma. Priecājos, ka mans ķermenis beidzot saņem to, kas tam tik ļoti bija nepieciešams!
Ginekoloģe gan uzsvēra – arī tad, kad ne tikai pašsajūta, bet arī asinsaina būs uzlabojusies, šo dzelzs produktu būs jāturpina lietot vēl vismaz trīs mēnešus, lai nostiprinātu rezultātu un pilnībā atjaunotu līdzsvaru organismā.
Ja jūtat nespēku, pārbaudiet sava organisma dzelzs līmeni, un, ja nepieciešams papildspēks, ļaujiet F26 SPRAY® iron boost par to parūpēties! Tas ir tik viegli, un tas garšo gluži kā vasaras vissaldākā oga!
1. Blanco-Rojo R, et al. British Journal of Nutrition. 2011;105(11):1652-1659.
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