"Man šķiet, ka kļūstu akls": cilvēki sūdzas par acu sāpēm pēc Saules aptumsuma
Miljoniem cilvēku visā pasaulē trešdienas vakarā ar sajūsmu vēroja, kā Mēness aizsedz Sauli, piedzīvojot iespaidīgāko Saules aptumsumu pēdējo gadu laikā. Taču ne visi ievēroja ekspertu brīdinājumus un izmantoja aizsargbrilles.
Satraukti ieraksti sociālajos tīklos
Sociālajos tīklos parādījušies satraukti ieraksti par stiprām acu sāpēm un redzes traucējumiem – cilvēki pauž bažas, vai pēc skatīšanās uz aptumsušo Sauli nav neatgriezeniski sabojājuši redzi, vēsta britu medijs "Daily Mail".
Vairākos vietnē "TikTok" publicētos video cilvēki stāsta par simptomiem, kas parādījušies pēc saules aptumsuma vērošanas bez speciālām aizsargbrillēm.
Kādā video satraukts brits stāsta: "Man nenormāli sāp acis. Nekad iepriekš neko tādu neesmu jutis. Man šķiet, ka kļūšu akls."
Saules aptumsums Latvijā – iespaidīgi kadri no visas valsts
12. augusta vakarā daļējo Saules aptumsumu iemūžinājuši cilvēki visā Latvijā. Apskati, kā neparastais debesu skats izskatījās dažādās Latvijas vietās!
Kāds cits atzīst, ka uzmetis saulei "tikai īsu skatienu, domādams, ka nekas ļauns nenotiks", taču tagad viņu moka galvassāpes un redze kļuvusi miglaina. Savukārt kāds komentētājs raksta: "Es skatījos tieši uz aptumsumu, un tagad man redzes centrā ir liels sarkanīgs plankums."
Saules aptumsuma vērošana Rīgā
Saules aptumsuma vērošana Rīgā.
Arī platformā "X" cilvēki dalījušies ar satraucošiem ierakstiem: "Skatījos uz aptumsumu apmēram piecas sekundes, un tagad redzu plankumus. Varbūt cilvēki tomēr nepārspīlēja, brīdinot par acu bojājumiem," platformā X rakstīja kāds lietotājs.
Cits atzina: "Paskatījos burtiski uz sekundi, un tagad man sāp acis."
Skaidrs, ka kārdinājums savām acīm redzēt iespaidīgāko Saules aptumsumu kopš 1999. gada bija milzīgs, taču eksperti iepriekš visus brīdināja nekādā gadījumā neskatīties tieši uz Sauli bez īpašām aizsargbrillēm.
Bojājumi var parādīties pēc vairākām stundām
Lielbritānijas Karaliskās oftalmologu koledžas prezidents un konsultants Mohameds Elafijs skaidro, ka tieša skatīšanās uz Sauli aptumsuma laikā var bojāt tīkleni – īpaši dzelteno plankumu jeb makulu, kas atbild par asu centrālo redzi.
Saules aptumsuma vērošana Liepājā
Saules aptumsuma vērošana Liepājā. Foto: Daņiils Kaļinovs
"Tas skaidrojams ar to, ka acs dabiskā optiskā sistēma Saules starojumu fokusē ļoti nelielā tīklenes laukumā. Tādējādi tiek izraisīta fotoķīmiska reakcija, taču ilgstošas iedarbības gadījumā var rasties arī tīklenes šūnu termiski bojājumi," viņš brīdina.
Oficiāli dati par to pacientu skaitu, kuri vērsušies slimnīcās ar acu bojājumiem, vēl nav publiskoti.
Tomēr jau tagad ir skaidrs – daudzi cilvēki bija pārliecināti, ka viens ātrs skatiens uz Sauli neko ļaunu nenodarīs.
Piemēram, "Google" meklētājā frāze "sāp acis" trešdienas vakarā tika ierakstīta par 5000% biežāk nekā tajā pašā laikā pirms gada. Savukārt informācija par acu bojājumiem pēdējo dienu laikā meklēta par 700% vairāk.
Simptomi var parādīties pēc vairākām stundām
Taču pat tad, ja acis nesāk sāpēt uzreiz, tas nenozīmē, ka bojājumu nav, jo bieži vien simptomi neparādās uzreiz.
Iespējamie acu bojājumu simptomi:
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neskaidra vai pasliktināta centrālā redze;
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pelēks vai tumšs plankums redzes centrā;
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redzes deformācija (taisnas līnijas šķiet izliektas vai viļņainas);
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izmainīta krāsu uztvere;
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pastiprināta jutība pret gaismu.
Dažiem redze var neatjaunoties pilnībā
Ja tīklene tomēr ir bojāta, atveseļošanās process var būt ļoti atšķirīgs. Vieglākos saules retinopātijas gadījumos redze nākamo nedēļu laikā var uzlaboties pati no sevis, turklāt ievērojams progress mēdz būt vērojams trīs līdz sešu mēnešu laikā. Taču smagākos gadījumos pilnīga atveseļošanās nav garantēta.
Pašlaik medicīnā nav pārbaudītu ārstēšanas metožu, kas spētu novērst jau radušos tīklenes bojājumu.
Ja redzes centrā parādās miglains laukums vai tumšs plankums, speciālisti iesaka nekavējoties vērsties pie ārsta.