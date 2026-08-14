Ārste Lauma Jaunozola: “Daudzus simptomus cilvēki kļūdaini saista ar stresu”
Nogurums, nervozitāte, svara svārstības, matu izkrišana, pastāvīga aukstuma sajūta vai pārmērīga svīšana bieži tiek skaidrota ar stresu vai pārslodzi. Tomēr šie simptomi var liecināt par problēmām ar nelielu, bet ļoti nozīmīgu orgānu – vairogdziedzeri.
Tas regulē vielmaiņu, enerģijas līmeni un hormonālo līdzsvaru, tāpēc tā darbības traucējumi ietekmē gandrīz visu organismu. Kādi simptomi var signalizēt, ka vairogdziedzeris vairs nedarbojas līdzsvarā?
Konsultē LAUMA JAUNOZOLA, endokrinoloģe, Endokrinoloģijas centra virsārste, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.
Regulē vielmaiņas intensitāti
Vairogdziedzeris ir viens no nozīmīgākajiem endokrīnās sistēmas dziedzeriem. Tā galvenais uzdevums ir regulēt organisma vielmaiņas intensitāti. Lai gan vielmaiņā piedalās arī citi orgāni, tieši vairogdziedzerim ir ļoti būtiska loma.
Viena no būtiskākajām vairogdziedzera funkcijām ir termoģenēzes jeb siltuma ražošanas regulācija. Tas palīdz uzturēt organisma homeostāzi jeb stabilu iekšējo vidi. Praktiski tas nozīmē: ja dziedzeris ir pārāk aktīvs, cilvēkam bieži ir karsti un ir pastiprināta svīšana, ja tas darbojas pārāk lēni, parādās izteikta salšanas sajūta.
Ne mazāk svarīga ir vairogdziedzera ietekme uz ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu vielmaiņu. Tas paātrina glikozes uzsūkšanos no kuņģa un zarnu trakta un veicina procesus aknās, kuros organisms veido glikozi no citām uzturvielām. Šādā veidā vairogdziedzeris nodrošina enerģijas pieejamību šūnām.
Vienlaikus normāla vairogdziedzera darbība veicina arī insulīna noārdīšanos, lai tas nepārmērīgi neuzkrātos asinīs un neveidotos hipoglikēmijas riski.
Vairogdziedzeris būtiski ietekmē arī tauku maiņu jeb lipolīzi – veicina tauku sadalīšanos, brīvo taukskābju izmantošanu, žultsskābju veidošanos aknās un regulē holesterīna vielmaiņu: pie pastiprinātas vairogdziedzera darbības holesterīna līmenis mēdz pazemināties, pie pavājinātas – paaugstināties.
Uzmanību!
Īpaša nozīme vairogdziedzera hormoniem ir grūtniecības laikā, jo tie ir būtiski augļa normālai attīstībai, īpaši nervu sistēmas un vielmaiņas procesu nobriešanai.
Saista ar ikdienas pārslodzi
Vairogdziedzera saslimšanas iedala divās lielās grupās, vienu raksturo funkcionālas izmaiņas, otru – strukturālas. Funkcionālas izmaiņas nozīmē, ka vairogdziedzeris strādā vai nu pārāk aktīvi, vai pārāk lēni. Ja vairogdziedzeris strādā pārāk aktīvi, organisms dzīvo “paātrinātā režīmā”, un tā ir hipertireoze. Ja vairogdziedzeris darbojas par lēnu, visi procesi organismā palēninās, un tā ir hipotireoze.
Savukārt strukturālas izmaiņas ir saistītas ar audu pārmaiņām, piemēram, mezgliem vairogdziedzerī. Taču mezglu atrašana ultrasonogrāfijā vēl nenozīmē, ka dziedzera funkcija ir traucēta. Lielākoties tie nav saistīti ar hormonu izmaiņām, izņemot gadījumus, kad ir tā sauktie karstie jeb toksiskie mezgli, kas var radīt pastiprinātu hormonu izstrādi.
Mēs dzīvojam hroniskā stresā, un daudzus simptomus – nogurumu, sirdsklauves, emocionālu svārstīgumu – cilvēki saista ar ikdienas pārslodzi. Sievietēm, īpaši reproduktīvā vecumā, hormonālās svārstības var maskēt vairogdziedzera problēmas. Arī sportiski cilvēki dažkārt domā, ka sliktā pašsajūta slodzes laikā ir tikai pārgurums, nevis hormonāls signāls. Cilvēki arī ļoti atšķiras – vieni jūt pat nelielas hormonu izmaiņas, citi spēj ilgstoši tolerēt jau nopietnus traucējumus.
Hipertireozes klasiska izpausme ir sirdsklauves, taču var būt arī nopietnāki sirds ritma traucējumi kā sirds aritmija, priekškambaru mirdzēšana, un nereti tieši kardiologs ir pirmais, kurš nosūta pacientu pie endokrinologa.
Uzmanību!
Ja sirds ilgstoši strādā pārslodzē, var attīstīties toksiska kardiomiopātija – sirds muskuļa bojājums, kas nopietni ietekmē sirdsdarbību. Tāpēc savlaicīga diagnostika ir ļoti svarīga.
Var parādīties jebkurā dzīves posmā
Kopumā vairogdziedzera slimību klīniskie simptomi sievietēm un vīriešiem būtiski neatšķiras – gan hipertireoze, gan hipotireoze izpaužas līdzīgi. Atšķirība drīzāk ir dzimumu statistikā: sievietes ar vairogdziedzera slimībām sastopas biežāk nekā vīrieši. Arī pēc vecuma nav konkrētas robežas, kad problēmas sākas. Vairogdziedzera traucējumi var parādīties jebkurā dzīves posmā – gan jaunībā, gan briedumā, gan senioru vecumā. Vecākiem cilvēkiem simptomi nereti ir mazāk izteikti un var saplūst ar citām hroniskām saslimšanām. Piemēram, nogurums, paātrināta sirdsdarbība, elpas trūkums un nespēks bieži tiek skaidroti ar kādām hroniskām saslimšanām vai vecuma izmaiņām, nevis vairogdziedzera problēmām.
Svarīgs signāls – ģimenes anamnēze
Galvenā atslēga, kā atklāt hipertireozi un hipotireozi, ir asins analīzes. Svarīgākais skrīninga rādītājs ir tireoīdu stimulējošais hormons (TSH). Tas veidojas hipofīzē un regulē vairogdziedzera darbību. Ja TSH ir pazemināts, vairogdziedzeris strādā par ātru, ja TSH ir paaugstināts – par lēnu.
Ja analīzēs konstatē izmaiņas, var veikt arī vairogdziedzera ultrasonogrāfiju, lai novērtētu dziedzera struktūru, vai audi ir viendabīgi, vai ir mezgli, vai ir kādas hroniskas izmaiņas. Bet tas nav tik būtiski. Praksē ultrasonogrāfiju biežāk iesaka kā atskaites sākumpunktu. Tā gan reizēm atklāj arī nejaušas atradnes, tostarp mezglus, kas var būt gan labdabīgi, gan retos gadījumos – ļaundabīgi. Protams, ja kaklā ir bumbulis vai sabiezējums, ir noteikti jāveic vairogdziedzera ultrasonogrāfija. Parasti mezgli nav sataustāmi, bet, ja tie ir cieti, sāpīgi vai strauji aug, pārbaude ir obligāta.
Savukārt, ja ģimenes anamnēzē ir vairogdziedzera slimības, piemēram, mammai ir autoimūns tireoidīts un tiek lietoti aizvietojošie hormoni, sievietei reproduktīvajā vecumā pirms grūtniecības plānošanas ieteicams pārbaudīt vairogdziedzera hormonus. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu augļa attīstību.
Svarīgi!
Ja parādās sāpes kakla priekšpusē vairogdziedzera rajonā, ir temperatūra un nespēks, jādomā par vīrusu vai retāk – par baktēriju izraisītu vairogdziedzera iekaisumu. Tad steidzami jāgriežas pie ārsta un jāizvērtē vairogdziedzeris.
Kāpēc rodas vairogdziedzera slimības?
• Visbiežākais iemesls ir autoimūnas saslimšanas. Tas nozīmē, ka organisms sāk veidot antivielas pret paša vairogdziedzera šūnām. Atkarībā no šo antivielu veida, vairogdziedzeris var sākt strādāt pārāk aktīvi (hipertireoze) vai pārāk lēni (hipotireoze).
• Hipertireozi dažkārt var provocēt arī joda pārdozēšana.
• Vairogdziedzera toksikozi var izraisīt arī daži medikamenti sirds aritmiju ārstēšanai, kas satur ļoti lielas joda devas.
• Tāpat retos gadījumos hipertireozi var radīt arī aktīvi mezgli, kas neatkarīgi no tireoīdstimulējošā hormona paši sāk izdalīt hormonus.
Ar jodu nevajag pārspīlēt
Viens no būtiskākajiem mikroelementiem vairogdziedzera darbībai ir jods, jo bez tā organisms nevar sintezēt vairogdziedzera hormonus. Tāpat kā citiem mikroelementiem, arī jodam ir noteikta dienas devas norma – pieaugušam cilvēkam tie ir apmēram 150 mikrogrami dienā.
Latvija vēsturiski tiek pieskaitīta pie joda deficīta zonām, jo uzturā salīdzinoši maz lietojam jūras produktus, kas ir nozīmīgākais joda avots. Tomēr ir svarīgi saprast, ka ar jodu nedrīkst pārspīlēt. Ja cilvēks regulāri lieto jūras zivis un uzturs ir daudzveidīgs, parasti nepieciešamā joda deva jau tiek uzņemta ar pārtiku un nav vajadzības pēc specifiskiem papildinājumiem. Jodētā sāls var būt noderīga, ja uzturā gandrīz nav jodu saturošu produktu, taču arī to nevajadzētu lietot pārmērīgi.
Ja ir nosliece uz autoimūnām vairogdziedzera slimībām, īpaši uz pārāk aktīvu vairogdziedzera darbību, liels joda daudzums var provocēt hipertireozi. Piemēram, pārmērīga jūras kāpostu patērēšana vai nekontrolēta uztura bagātinātāju lietošana ar jodu var izraisīt vairogdziedzera hormonu pārprodukciju – vienlaikus lietojot vairākus uztura bagātinātājus un nepievēršot uzmanību, ka visos ir jods, notiek pārdozēšana. Labu gribot, var nodarīt kaitējumu, tāpēc ar uztura bagātinātājiem jābūt īpaši uzmanīgiem.
Galvenie joda avoti
• Jūras un okeāna zivis
Visvairāk joda ir baltajās zivīs – mencā, pikšā, zandartā. Labs avots ir arī citas zivis kā siļķes, brētliņas, lasis, tuncis un jūras produkti – garneles, mīdijas, kalmāri, jūras zāles u. c. Ieteicams ēst zivis vismaz divas reizes nedēļā.
• Jūras aļģes
Bagātīgākais joda avots, un tās ieteicams ēst ne biežāk kā reizi nedēļā, īpaši grūtniecības laikā.
• Piens un piena produkti – jogurts, siers, biezpiens
Joda koncentrācija ir vienlīdz laba gan vājpiena, gan pilnpiena produktos. Ieteicamas 2–3 porcijas piena produktu dienā. Priekšroka jādod piena produktiem bez pievienota cukura.
• Jodētais sāls
Ieteicams dienā uzņemt ne vairāk kā 5 gramus jeb 1 tējkaroti sāls. Minētais daudzums ietver sāli, ko pieber ēdienam gatavošanas laikā, un sāli, ko uzņem ar gataviem produktiem. Pievērs uzmanību, vai sāls, ko lieto ikdienā, satur jodu!
• Jodu nelielās devās iespējams uzņemt arī ar olām, gaļas produktiem un augļiem.
Uzmanību!
• Īpaša nepieciešamība pēc joda ir grūtniecēm, jo tas ir vitāli svarīgs augļa centrālās nervu sistēmas un vielmaiņas attīstībai. Parasti grūtniecības laikā lietotajos vitamīnos jau ir atbilstoša joda deva.
• Ja konstatētas kādas vairogdziedzera slimības, pirms jodētā sāls un citu ar jodu bagātīgu produktu lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.
RAKSTURĪGĀKIE SIMPTOMI, JA VAIROGDZIEDZERIS IR PĀRĀK AKTĪVS
• Paātrināta sirdsdarbība, sirdsklauves
• Karstuma sajūta, pastiprināta svīšana, mitra āda
• Roku trīce, īpaši izstiepjot rokas
• Svara samazināšanās
• Nervozitāte, trauksme, emocionāla labilitāte
• Nespēja panest fizisku slodzi (parādās sirdsklauves, nespēks, slikta pašsajūta)
• Biežāka vēdera izeja vai caureja
RAKSTURĪGĀKIE SIMPTOMI, JA VAIROGDZIEDZERA DARBĪBA IR PALĒNINĀTA
• Nogurums, miegainība, apātija
• Depresīvs garastāvoklis
• Aukstuma sajūta, salšana
• Palēnināta sirdsdarbība
• Aizcietējumi
• Svara pieaugums šķidruma aiztures dēļ
• Sausa āda
• Atmiņas un koncentrēšanās traucējumi
• Trausli nagi, dažkārt matu izkrišana, kas nav klasisks simptoms
• Sievietēm – menstruāciju izzušana vai cikla traucējumi
Svarīgi!
Katru no šiem simptomiem var izraisīt arī stress vai citas slimības, taču, ja tie parādās pēkšņi un agrāk nav bijuši, tas ir signāls pārbaudīt vairogdziedzeri.
GALVENĀ ATSLĒGA – asins analīzes
Svarīgākais skrīninga rādītājs ir tireoīdu stimulējošais hormons (TSH), kas veidojas hipofīzē un regulē vairogdziedzera darbību.
• Ja TSH ir pazemināts, vairogdziedzeris strādā par ātru.
• Ja TSH ir paaugstināts, vairogdziedzeris strādā par lēnu.