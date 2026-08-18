Kāpēc laba redze vēl nenozīmē, ka acīm viss ir kārtībā
Ja bez grūtībām lasām telefonu, atpazīstam cilvēkus uz ielas un spējam vadīt automašīnu, šķiet loģiski secināt – ar redzi viss ir kārtībā. Tomēr redzes asums ir tikai viena daļa no acu veselības.
Kad pienācis laiks redzes pārbaudei?
Izplūdis attēls, grūtības salasīt smalku tekstu, acu nogurums vai biežākas galvassāpes ir skaidri signāli, kurus nevajadzētu ignorēt. Taču redzes pārbaudi nevajadzētu atlikt līdz brīdim, kad parādījušās sūdzības. Daļa redzes izmaiņu notiek pakāpeniski, un cilvēks pie tām pierod. Turklāt ir acu slimības, kas sākotnēji var attīstīties bez izteiktiem simptomiem un neietekmēt centrālo redzes asumu.
Piemēram, glaukoma agrīnās stadijās bieži nerada pamanāmus simptomus, tādēļ laba redze pati par sevi vēl nav pilnvērtīgs acu veselības rādītājs. Svarīgi saprast arī atšķirību starp optometristu un oftalmologu. Optometrists izvērtē redzes funkcijas, nosaka nepieciešamo korekciju un piemeklē piemērotas brilles vai kontaktlēcas. Savukārt oftalmologs ir ārsts, kurš diagnosticē un ārstē acu slimības.
Vienas dioptrijas, bet atšķirīgas vajadzības
Diviem cilvēkiem ar līdzīgu redzes korekciju var būt nepieciešamas ļoti atšķirīgas brilles. Viens lielāko dienas daļu strādā pie datora, otrs daudz brauc ar automašīnu, bet trešajam darba laikā nepārtraukti jāpārslēdz skatiens starp tuvumu un tālumu. Tāpēc redzes pārbaudē būtiska ir arī saruna par cilvēka ikdienu.
Īpaši aktuāls jautājums ir darbs pie ekrāniem. Ilgstoši koncentrējoties tuvumā, acis tiek pakļautas lielai slodzei, turklāt cilvēks mēdz mirkšķināt retāk. Tas var veicināt sausuma sajūtu, miglošanos, acu nogurumu un galvassāpes. Cilvēkiem ar lielu tuvuma slodzi viens no iespējamiem risinājumiem ir Eyezen® briļļu lēcas. To dizains veidots tā, lai atvieglotu fokusēšanu tuvumā un mazinātu redzes nogurumu.
Bērnu tuvredzība – vairs ne tikai jautājums par stiprākām brillēm
Bērniem īpaša uzmanība jāpievērš miopijai jeb tuvredzībai. Bērns pats ne vienmēr saprot, ka redz sliktāk – signāls var būt acu samiegšana, skatoties tālumā, grūtības salasīt uz tāfeles rakstīto vai vēlme visu aplūkot no arvien mazāka attāluma. Mūsdienās miopijas gadījumā iespējams ne tikai koriģēt redzi, bet arī censties palēnināt tās progresēšanu.
Šim mērķim radītas Essilor Stellest® briļļu lēcas ar H.A.L.T. tehnoloģiju. Lēcas centrālā zona nodrošina nepieciešamo korekciju, savukārt īpaši izvietoti mikrolēcu elementi rada optisku signālu, kas paredzēts acs aksiālās augšanas palēnināšanai. Klīniskie pētījumi apliecina, ka šāds lēcu dizains var būtiski palēnināt bērnu miopijas progresēšanu salīdzinājumā ar parastām monofokālām lēcām. Izstrādāta arī jaunākās paaudzes Stellest® 2.0 tehnoloģija ar H.A.L.T. MAX dizainu, turpinot attīstīt optiskās miopijas kontroles iespējas.
Pēc 40 gadiem mainās fokusēšanās tuvumā
Aptuveni pēc 40 gadu vecuma daudzi pamana, ka telefonu vai grāmatu gribas turēt nedaudz tālāk, smalks teksts sliktākā apgaismojumā kļūst grūtāk salasāms un pēc ilgākas lasīšanas acis ātrāk nogurst. Tā ir presbiopija – dabiska ar vecumu saistīta acs spējas fokusēt tuvumā samazināšanās. Viens no risinājumiem ir progresīvās briļļu lēcas, piemēram, Varilux®, kas vienās brillēs ļauj apvienot redzi tālumā, vidējā attālumā un tuvumā. Šajā gadījumā īpaši svarīgi ir precīzi mērījumi un individuāla lēcu pielāgošana.
Arī pie stūres redze izvirza savas prasības
Redzes nepilnības nereti kļūst pamanāmākas rudenī un ziemā, kad jābrauc krēslā, lietū un tumsā. Atspīdumi no slapja ceļa un pretimbraucošo automašīnu lukturi rada papildu slodzi, tādēļ precīza redzes korekcija ir īpaši svarīga. Papildu komfortam pieejamas arī specializētas lēcas. Transitions XTRActive® reaģē gan uz UV, gan redzamo gaismu un spēj ietonēties arī automašīnā, savukārt polarizētās Drivewear® lēcas paredzētas braukšanai dienas laikā un palīdz mazināt traucējošos atspīdumus.
Redzes pārbaude – visos dzīves posmos
Redzes vajadzības dzīves laikā mainās – bērnam aktuāla var būt miopijas kontrole, jaunam cilvēkam redzes komforts darbā pie ekrāniem, bet vēlāk spēja skaidri redzēt vairākos attālumos. Redzes pārbaude ir pieejama “Fielmann” optikās. Pārbaudām arī bērnu redzi no 7 gadu vecuma, ja bērns jau nēsā brilles. Speciālists izvērtēs redzi un palīdzēs piemeklēt konkrētajām vajadzībām atbilstošāko korekcijas risinājumu.