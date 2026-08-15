Priekules slimnīcā atjaunots fizikālās terapijas kabinets
Dienvidkurzemes novads palielinājis Priekules slimnīcas pamatkapitālu par 27 854 eiro, iegādājoties modernas fizikālās terapijas iekārtas, kas palīdzēs mazināt sāpes un paātrināt pacientu atveseļošanos. Jaunais kabinets sāks pieņemt pacientus pēcpusdienās ar iepriekšēju pierakstu un ārsta norīkojumu.
Šā gada martā Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāti atbalstīja SIA Priekules slimnīcas, kas ir viena no pašvaldības kapitālsabiedrībām, pamatkapitāta palielināšanu par 27 854 eiro, šo naudu novirzot jaunu fizikās terapijas kabineta iekārtu iegādei.
Par piešķirto naudu iegādāta elektroterapijas iekārta ar vakuumu, limfodrenāžas iekārta ar piederumiem, magnetoterapijas iekārta ar piederumiem un ultraskaņas terapijas iekārta ar piederumiem. Kā uzsvēra Priekules slimnīcas ilggadējā vadītāja Tatjana Ešenvalde, agrāk slimnīcā jau bija fizikās terapijas kabinets, taču iekārtas bija novecojušas un tās vairs nedrīkstēja izmanto ārstniecībā un rehabilitācijā.
Ar jaunajām iekārtām, kas ir daudzfunkcionālas un pielietojamas dažādām situācijām, strādās medicīnas māsa Ineta Zvagule, kura līdztekus savām zināšanām šogad padziļināti apguvusi fizikālās terapijas speciālista zināšanas. Tā kā māsiņa turpinās strādāt arī savā līdzšinējā darba vietā – Mežupes pamatskolā, jaunajā fizikālās terapijas kabinetā viņa pacientus pieņems pēcpusdienās pēc iepriekšēja pieraksta. Lai ierastos uz procedūrām, noderēs gan ģimenes ārsta, gan ārsta speciālista norīkojums. Fizikālās terapijas procedūras ir maksas pakalpojums.
Fizikālās terapijas kabinets ir vieta, kur ar mūsdienīgām ārstniecības tehnoloģijām un fizikālās medicīnas metodēm palīdz mazināt sāpes, veicināt organisma atveseļošanos un uzlabot kustību spējas.
Fizikālās terapijas pakalpojumi ir paredzēti pacientiem pēc traumām un operācijām, hronisku sāpju un locītavu saslimšanu gadījumā, kā arī muskuļu un saišu bojājumu ārstēšanai. Šīs procedūras palīdz samazināt iekaisumu un tūsku, uzlabot asinsriti, paātrināt audu dzīšanu un veicina ātrāku atgriešanos ikdienas aktivitātēs.
Magnetorapijas iekārta
Magnetoterapijas iekārta rada zemas frekvences magnētisko lauku un tās mērķis ir:
- mazināt sāpes,
- samazināt iekaisumu un tūsku,
- uzlabot asinsriti un veicināt audu atjaunošanos.
Magnetoterapiju bieži izmanto
- pēc traumām un operācijām,
- locītavu un mugurkaula saslimšanu gadījumā, kā arī muskuļu un saišu atveseļošanās veicināšanai.
Terapija ir nesāpīga un parasti tiek izmantota kā papildinoša ārstēšanas metode kopā ar citām ārsta vai fizioterapeita nozīmētām ārstēšanas metodēm.
Limfodrenāžas iekārta
Limfodrenāžas iekārtu izmanto limfas atteces uzlabošanai un šķidruma uzkrāšanās mazināšanai audos.
Tā palīdz:
- samazināt tūsku,
- uzlabot asins un limfas cirkulāciju,
- mazināt smaguma sajūtu kājās un veicināt organisma atjaunošanās procesus.
- limfodrenāžu bieži izmanto pēc traumām un operācijām, hroniskas tūskas gadījumā, kā arī rehabilitācijā un profilaktiski, lai uzlabotu pašsajūtu un veicinātu organisma normālu darbību.
Elektroterapijas iekārta
Elektroterapijas iekārta izmanto kontrolētus elektriskos impulsus, lai mazinātu sāpes, stimulētu muskuļu darbību un veicinātu audu atjaunošanos.
Tā palīdz:
- ·uzlabot asinsriti,
- samazināt muskuļu sasprindzinājumu,
- paātrināt atveseļošanos pēc traumām, operācijām vai dažādu balsta un kustību sistēmas saslimšanu gadījumā,
- rehabilitācijā tiek izmantota kā efektīva papildinoša ārstēšanas metode.
Ultraskaņas iekārta
Ultraskaņas terapijas iekārta izmanto augstas frekvences skaņas viļņus, lai veicinātu audu dzīšanu un mazinātu sāpes.
Tā palīdz:
- samazināt iekaisumu,
- uzlabot asinsriti,
- atslābināt saspringtus muskuļus,
- paātrināt bojāto audu atjaunošanos.
- Ultraskaņas terapiju plaši izmanto rehabilitācijā pēc traumām, cīpslu un saišu bojājumu, kā arī locītavu un muskuļu saslimšanu ārstēšanā.