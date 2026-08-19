Kafija var palīdzēt samazināt vēdera taukus, taču ir kāda svarīga nianse
Viscerālie tauki — dziļie vēdera dobuma tauki, kas ieskauj iekšējos orgānus, — ir saistīti ar nopietniem veselības riskiem, piemēram, sirds slimībām, 2. tipa cukura diabētu un metabolisko sindromu.
Daži pētījumi liecina, ka kafijas lietošana var palīdzēt samazināt šo tauku daudzumu. Tomēr tās lietošanā ir kāda svarīga nianse, raksta "verywellhealth.com".
1. Kafija var paātrināt vielmaiņu
Kafija ir bagāta ar kofeīnu, kas stimulē nervu sistēmu. Lai gan kafiju bieži dzer, lai palielinātu enerģiju un mundrumu, kofeīna stimulējošā iedarbība arī īslaicīgi paātrina vielmaiņu — līdz pat trim stundām. Daži pētījumi liecina, ka šis paātrinājums var sasniegt 5–20%.
Ātrāka vielmaiņa nozīmē, ka organisms efektīvāk izmanto kalorijas pat miera stāvoklī, kas laika gaitā var veicināt svara samazināšanos.
2. Kafija var veicināt tauku oksidēšanos
Vēl viens labvēlīgs efekts, ko sniedz melnās kafijas izraisīta vielmaiņas paātrināšanās, ir tauku oksidēšanās uzlabošanās. Tas ir process, kurā tauku molekulas tiek sašķeltas un izmantotas enerģijas ieguvei, nevis uzkrātas organismā.
Tā kā kofeīns stimulē nervu sistēmu, paaugstinās neirotransmitera adrenalīna līmenis. Tas dod signālu tauku šūnām atbrīvot uzkrātās tauku molekulas, padarot tās pieejamas sašķelšanai un izmantošanai enerģijas iegūšanai.
3. Kafija var palīdzēt uzlabot cukura līmeņa kontroli asinīs
Daži pētījumi liecina, ka kafijas lietošana var palīdzēt samazināt cukura līmeni asinīs. Tomēr pētījumu rezultāti nav viennozīmīgi, un citi pētījumi norāda, ka kafija var arī paaugstināt cukura līmeni asinīs.
Kafija satur hlorogēnskābi — savienojumu ar antioksidatīvu un pretiekaisuma iedarbību, kas palīdz sašķelt un pārstrādāt cukuru. Ja cukura līmenis asinīs tiek labāk kontrolēts, samazinās iespēja, ka liekais cukurs organismā tiks uzkrāts tauku veidā, īpaši kā viscerālie tauki vēdera apvidū.
Pētījumi liecina, ka arī kafija bez kofeīna var veicināt cukura vielmaiņu un ir saistīta ar mazāku diabēta attīstības risku.
4. Kafija var uzlabot fizisko veiktspēju
Daži cilvēki pirms treniņa lieto kofeīnu, jo tā stimulējošā iedarbība var palielināt enerģiju fiziskajām aktivitātēm. Atšķirībā no enerģijas dzērieniem un pirms treniņa lietojamiem uztura bagātinātājiem melna kafija ir dabiskāka izvēle, kas nesatur pievienotu cukuru vai citas pārstrādātas sastāvdaļas.
5. Kafija satur maz kaloriju
Melnā kafija satur ļoti maz kaloriju. Cilvēkiem, kuriem patīk aromatizēti dzērieni, augstas kaloritātes dzērienu, piemēram, gāzēto dzērienu, sulu vai latte, aizstāšana ar melnu kafiju var palīdzēt samazināt uzņemto kaloriju daudzumu.
Tas ir būtisks nosacījums ilgtermiņā noturīgai svara samazināšanai.
Tomēr, lietojot kafiju, jāņem vērā kāda svarīga nianse. To ieteicams dzert melnu — bez cukura, sīrupiem vai kalorijām bagāta krējuma pievienošanas, jo šīs piedevas var mazināt dzēriena labvēlīgo ietekmi.
Vai arī tēja palīdz zaudēt svaru?
Tējas ar kofeīnu var ietekmēt vielmaiņu un svara samazināšanos, turklāt daudzi tējas veidi satur arī tādus savienojumus kā katehīni un polifenoli, kas mijiedarbojas ar kofeīnu un veicina tauku oksidēšanos. Pētījumi liecina, ka šāda iedarbība piemīt zaļajai un melnajai tējai.