Latvijas iedzīvotāji turpmāk varēs izmantot e-receptes arī Grieķijā
No 2026. gada 10. augusta Latvijas iedzīvotāji, viesojoties Grieķijā, var atprečot savas e-receptes.
Vienlaikus ārstniecības personas Grieķijā, sniedzot medicīnisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, nepieciešamības gadījumā varēs piekļūt pacienta pamatdatiem – noteiktām diagnozēm un informācijai par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām –, kas pieejami valsts E-veselības sistēmā www.eveseliba.gov.lv. E-recepšu un veselības pamatdatu apmaiņa notiks abos virzienus, tāpēc Grieķijas iedzīvotāji, viesojoties Latvijā, varēs izmantot līdzvērtīgas priekšrocības.
Datu apmaiņa par e-receptēm
Kopš 2024. gada 4. marta Latvijā izrakstītas e-receptes zāles nepieciešamības gadījumā, piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā, var iegādāties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, ar kuru Latvija nodrošina e-recepšu pārrobežu datu apmaiņu.
Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijusi iespēja savas e-receptes izmantot Čehijā, Igaunijā, Horvātijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, daļā Spānijas un Kiprā. Tagad šo valstu sarakstam pievienojas arī Grieķija. Vienlaikus arī šo ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties sev nepieciešamās zāles Latvijas aptiekās.
2026. gada pirmajā pusgadā ārvalstīs izmantotas 1 309 Latvijā izrakstītas e-receptes, kas ir par 7% vairāk nekā 2025. gada pirmajā pusgadā. Savukārt Latvijā ārzemnieki atprečojuši 794 citās valstīs izrakstītas e-receptes, kas ir par 43% vairāk nekā līdzīgā periodā pērn. Pieaugošo pārrobežu e-recepšu skaitu var skaidrot ar pārrobežu tīkla paplašināšanos.
Veselības pamatdatu nodošana uz citām ES valstīm
Tāpat Latvija nodrošina pārrobežu veselības pamatdatu apmaiņu ar noteiktām ES dalībvalstīm – Čehiju, Igauniju, Franciju, Horvātiju, Maltu, Nīderlandi, Portugāli, Somiju, Spāniju, Kipru. Tagad šo dalībvalstu pulkam pievienojas arī Grieķija.
Iedzīvotāju veselības pamatdatu apmaiņa starp dalībvalstīm uzlabo veselības datu pieejamību, ārstniecības kvalitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Šādu datu pieejamība – kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā – ļauj pieņemt ārstniecības personālam kvalitatīvākus un ātrākus lēmumus. Īpaši situācijās, kad pacientam ir ierobežotas saziņas iespējas vai viņš atrodas, piemēram, bezsamaņā un ir pieejams viņa personu apliecinošs dokuments.
Veselības datu apmaiņa starp dalībvalstīm tika ieviesta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Tādējādi nodrošinot ES iedzīvotāju tiesības iegādāties izrakstītās e-receptes zāles arī citās dalībvalstīs, kā arī nodrošinot piekļuvi ārstniecības personām ES iedzīvotāju veselības pamatdatiem. Par veikto datu apmaiņu tiek fiksēti auditācijas pieraksti E-veselības sistēmā.