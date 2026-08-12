Pētījums: trīs veselības faktori vidējā vecumā var aizkavēt demences attīstību par 13 gadiem
Kā liecina jauns pētījums, cilvēki ar labu asinsvadu veselību var nodzīvot vairāk gadu, nesaskaroties ar demenci.
Saskaņā ar jaunu pētījumu cilvēkiem, kuri vecumā no 48 līdz 68 gadiem saglabā normālu asinsspiedienu, neslimo ar diabētu un nesmēķē, dzīves ilgums bez demences vidēji ir gandrīz par 13 gadiem ilgāks.
Demence ir viens no visstraujāk pieaugošajiem saslimstības cēloņiem pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem katru gadu pasaulē tiek diagnosticēti 10 miljoni jaunu demences gadījumu, un līdz 2050. gadam to kopējais skaits var pārsniegt 150 miljonus.
Pieaugošais saslimšanas gadījumu skaits mudina pētniekus pievērst lielāku uzmanību profilaksei un maināmiem dzīvesveida faktoriem, kurus cilvēki pusmūžā var kontrolēt, lai novecotu veselīgāk, raksta "Euronews".
Pētījuma rezultāti, kas publicēti žurnālā "Neurology Open Access", liecina, ka laba asinsvadu veselības saglabāšana pusmūžā — proti, izvairīšanās no diabēta, paaugstināta asinsspiediena un smēķēšanas — ir tieši saistīta ar to, cik daudzus gadus cilvēks var nodzīvot, nesaskaroties ar demenci.
"Mūsu dati liecina, ka cilvēkiem pusmūžā aktīvi jāizvairās no šiem riska faktoriem, lai saglabātu smadzeņu veselību vairāk nekā desmit gadu garumā," norādīja pētījuma vadītājs Jozefs Korešs.
Analizējot datus par vairāk nekā 12 000 dalībnieku, pētnieki noskaidroja, ka cilvēkiem ar diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu vai smēķēšanas ieradumu dzīves ilgums bez demences bija ievērojami īsāks.
Dalībniekiem, kuriem pusmūžā bija visi trīs riska faktori, demences attīstības iespējamība bija gandrīz trīs reizes lielāka nekā tiem, kuriem šādu riska faktoru nebija.
Cilvēki, kuriem 55 gadu vecumā nebija neviena asinsvadu riska faktora, vidēji varēja cerēt uz 30 dzīves gadiem bez demences.
Ja bija viens riska faktors, paredzamais dzīves ilgums bez demences bija 26 gadi, ja bija divi riska faktori — 21 gads, bet, ja bija visi trīs — nedaudz vairāk nekā 17 gadi. Tas nozīmē, ka cilvēki bez riska faktoriem vidēji nodzīvoja aptuveni par 13 gadiem ilgāk bez kognitīviem traucējumiem nekā tie, kuriem bija visi trīs minētie veselības stāvokļi.
Tāpat tika konstatētas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Sievietes kopumā ilgāk saglabāja dzīvi bez demences: starp cilvēkiem ar trim riska faktoriem sievietes vidēji nodzīvoja 18 gadus bez demences, bet vīrieši — 16 gadus.
"Ceram, ka šie rezultāti mudinās cilvēkus atteikties no smēķēšanas un rūpīgāk sekot līdzi savai sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, sākot jau no 48 gadu vecuma," piebilda Korešs.