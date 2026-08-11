“Cilvēks pat var nomirt miegā.” Kardiologs brīdina par simptomu, ko nevajadzētu ignorēt
Dažkārt šķietami ikdienišķas pašsajūtas izmaiņas var liecināt par ko daudz nopietnāku. Kardiologs Ainārs Rudzītis skaidro, kādus simptomus nevajadzētu ignorēt un kāpēc dažos gadījumos sekas var būt pat dzīvībai bīstamas.
“Nogurums nav diagnoze, bet simptoms, kam var būt daudz cēloņu – vairogdziedzera saslimšana, neārstēts diabēts, dzelzs deficīts. Ne vienmēr vainīga ir sirds,” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis un sniedz padomus, kā rīkoties, ja cilvēks ilgstoši jūt nogurumu.
Profesors stāsta, ka pēc kovida cilvēki pat mēnešiem un gadiem jutuši nogurumu. Lai saprastu, kas ir noguruma iemesls, protams, jādodas pie ārsta. Sarunā ar pacientu tiek noskaidrots, vai ir elpas trūkums, vai dauzās sirds pie fiziskas slodzes, piemēram, kāpjot pa kāpnēm vai arī bez slodzes. Ārsts uzsver, ka nekādā gadījumā savu varēšanu un spēkus nevajadzētu salīdzināt ar kaimiņu, jo katrs gadījums ir individuāls. “Cilvēki bieži sūdzas arī par miegainību, par miega traucējumiem, un arī šajos gadījumos nepieciešama rūpīga izmeklēšana, jo, piemēram, ja ir miega apnoja, ja cilvēks krāc, tad gadījumā, ja uz desmit sekundēm naktī aizkrīt elpa un ja šīs epizodes atkārtojas, pastāv iespēja, ka tas var izraisīt ne tikai sirds slimības, bet cilvēks pat var nomirt miegā.”
Uz skatītāja jautājumu, vai pārsitieni var būt saistīti ar klejotājnervu, Rudzītis atbild: “Klejotājnerva aktivitāte sirdsdarbību nepaātrina, drīzāk palēnina, bet simpatiskā nervu sistēma, kad mēs uztraucamies vai esam par daudz iedzēruši kafiju, alkoholu, tā gan var radīt pārsitienus.”
Pieminot kafiju, ārsts arī apgāž mītu par tās nelabvēlīgo ietekmi uz sirdi. “Pētījumi liecina, ka tie, kas dzer kafiju, dzīvo ilgāk… Nevajag dzert vakarā, bet dienā 4-6 krūzītes mierīgi var izdzert. Labu, kvalitatīvu kafiju, protams,” viņš nosaka un piebilst, ka vēl viens no mītiem, kas neatbilst patiesībai, ir stāsts par cilvēkiem, kuriem sirds problēmu dēļ nevajadzētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
“Atceros, ka pirms daudziem gadiem infarktu ārstēja mēnesi, tagad tās ir dažas dienas. Arī pie sirds mazspējas ir noteikti vingrinājumi, jo muskuļi ir jādarbina. Jo vairāk kustēsimies, jo būsim veselāki!”