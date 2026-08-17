Kardiologs nosauc visbīstamāko dzērienu sirds veselībai
Runājot par sirds veselību, daudzi cilvēki galveno uzmanību pievērš pārtikai, taču arī dzērieniem ir ļoti svarīga nozīme. Tie var saturēt cukuru un citas piedevas, kas izjauc veselīga uztura principus, palielina sirds un asinsvadu slimību risku un var pasliktināt sirds veselības problēmas.
Kā raksta "Today.com", kardiologs Džeimss Stouns uzskata, ka īpaši bīstams ir viens dzērienu veids – enerģijas dzērieni. Tie ir populārs veids, kā uzlabot koncentrēšanos un mazināt nogurumu, taču Stouns brīdina par to lietošanas ļoti negatīvajām sekām.
"Ja jums ir sirds problēmas, no tiem vajadzētu izvairīties par katru cenu. Taču es to saku visiem – vienkārši centieties tos nelietot," norāda Stouns.
Saskaņā ar Amerikas Dzērienu ražotāju asociācijas datiem tipisks enerģijas dzēriens 240 mililitru tilpumā satur 80 miligramus kofeīna. Tomēr problēma nav tik daudz pašā kofeīnā, cik vairāku stimulējošu vielu vienlaicīgā lietošanā, norāda kardiologs.
Stouns uzskata, ka kofeīns ir "lielisks", ja vien netiek pārsniegta ieteicamā dienas deva – 400 miligrami dienā. Taču viņš iesaka enerģijas dzērienu vietā dzert vienkārši melnu kafiju, kurai piemīt veselībai labvēlīgas īpašības.
Kāpēc tas ir svarīgi
Saskaņā ar Slimību kontroles un profilakses centru (CDC) datiem enerģijas dzērieni parasti satur kofeīnu, pievienotu cukuru, citas piedevas un legālus stimulantus, piemēram, taurīnu, guarānu un L-karnitīnu. Tajā pašā laikā šādi stimulanti var nelabvēlīgi ietekmēt nervu sistēmu.
"Mēs sajaucam kopā daudz dažādu stimulantu un vienlaikus pievienojam tos vienam dzērienam. Tas var izraisīt sirds ritma traucējumus, kas var būt bīstami vai pat katastrofāli. Ja jums jau ir sirds problēmas, tas var nopietni pasliktināt situāciju," brīdina Stouns.
Pētnieki brīdina, ka enerģijas dzērieni cilvēkiem ar ģenētiskām sirds slimībām potenciāli var izraisīt dzīvībai bīstamas sirds aritmijas.
Cilvēki ar sirds mazspēju vai koronāro sirds slimību bieži lieto medikamentus, piemēram, beta blokatorus, lai palēninātu sirdsdarbību, taču enerģijas dzērieni to paātrina. Tādējādi "jūs nonākat pretrunā ar visu, ko mēs cenšamies panākt," skaidro Stouns.
Viņš piebilst, ka arī pilnīgi veseli cilvēki pēc enerģijas dzērienu lietošanas var izjust nervozitāti vai paātrinātu sirdsdarbību.