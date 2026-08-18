Pieci ikdienā lietojami produkti, kas dabiski samazina holesterīna līmeni
Ja meklējat zinātniski pierādītu un vienkāršu veidu, kā koriģēt holesterīna līmeni un saglabāt sirds veselību, risinājums nav sarežģītās diētās, bet gan šķiedrvielās.
Neraugoties uz to, ka šķiedrvielas ir sirdij veselīga uztura stūrakmens, lielākā daļa cilvēku tās uzņem mazāk, nekā ieteikts. Veselības jomas eksperti iesaka dienā uzņemt 25–38 gramus šķiedrvielu.
Šķiedrvielas ir sarežģīti ogļhidrāti, kurus mūsu organisms nespēj pilnībā sašķelt. Tās iziet cauri gremošanas traktam, vienlaikus veicot savu labvēlīgo darbību. Īpaši vērtīgas ir šķīstošās šķiedrvielas, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni trīs efektīvos veidos.
Saskaroties ar ūdeni zarnās, šķīstošās šķiedrvielas veido želejveida masu. Šis gēls piesaista holesterīna daļiņas un kavē to uzsūkšanos asinīs. Žultsskābes palīdz sagremot taukus, un organisms tās veido no holesterīna.
Parasti lielākā daļa žultsskābju atkal uzsūcas asinīs. Taču šķiedrvielas saista žultsskābes un izvada tās no organisma. Rezultātā aknām no asinsrites jāpaņem jauns holesterīns, lai saražotu jaunas žultsskābju rezerves, un holesterīna līmenis asinīs samazinās.
Šķīstošās šķiedrvielas darbojas kā prebiotikas. Kad zarnu baktērijas tās fermentē, veidojas īso ķēžu taukskābes, kas palēnina holesterīna veidošanos aknās.
Cik daudz šķiedrvielu jums patiesībā nepieciešams?
Lai kontrolētu holesterīna līmeni, no kopējā dienā nepieciešamā šķiedrvielu daudzuma (25–38 grami) šķīstošajām šķiedrvielām vajadzētu veidot divus līdz desmit gramus.
Zinātniskie pētījumi liecina: jo tuvāk šī daudzuma augšējai robežai cenšaties pietuvoties, jo izteiktāka ir pozitīvā ietekme uz asins rādītājiem, raksta "Eat This, Not That!".
Lai dienas laikā uzņemtu nepieciešamo šķiedrvielu daudzumu, uzturā vērts iekļaut šādus produktus:
- Auzas: aptuveni 250 gramos vārītas auzu putras ir viens līdz divi grami šķīstošo šķiedrvielu.
- Mieži: aptuveni 150–170 gramos vārītu miežu ir apmēram divi grami šķīstošo šķiedrvielu.
- Pupas un lēcas: aptuveni 125 gramos vārītu melno pupiņu, parasto pupiņu vai lēcu ir no viena līdz trim gramiem šķīstošo šķiedrvielu.
- Briseles kāposti: 125 gramos vārītu Briseles kāpostu ir divi grami šķīstošo šķiedrvielu.
- Svaigi augļi: viens vidēja izmēra ābols, apelsīns vai bumbieris satur vienu līdz divus gramus šķīstošo šķiedrvielu.