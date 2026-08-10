5 gadus vecā Paula Vizule cīnās ar smagu slimību; tiek lūgts sabiedrības atbalsts
"Paulai ir tikai 5 gadi. Vecums, kad bērnam būtu jādomā par rotaļām, draugiem, bērnudārzu un sapņiem par nākotni. Taču jau gandrīz gadu Paulas ģimene cīnās par pašu svarīgāko - par savas meitiņas dzīvību," raksta Edijs Pipars, kopā ar biedrību “Palīdzēsim viens otram” lūdzot sabiedrības atbalstu. Meitenītei ir diagnosticēts ļaundabīgs nieru audzējs.
"2025. gada septembrī Paulai tika diagnosticēts ļaundabīgs nieru audzējs - Vilmsa audzējs jeb nefroblastoma ar difūzi anaplastisku histoloģisko apakštipu, III stadijā. Sākās smaga un intensīva ārstēšana. Paulai tika veikta sarežģīta operācija, izņemta kreisā niere kopā ar audzēju, kā arī saņemta ķīmijterapija un staru terapija.
Ģimene ticēja, ka viņi pamazām tuvojas uzvarai. Taču 2026. gada martā kontroles izmeklējumi atnesa smagu ziņu - slimība bija progresējusi un bija izveidojušās metastāzes. Sākās jauna ārstēšanas līnija. Ārsti kopā ar starptautiskiem bērnu onkoloģijas speciālistiem meklēja iespējas, kā slimību apturēt. Tika mainīta ārstēšana, un arī šobrīd Paula turpina cīņu. Pēdējie izmeklējumi deva nelielu cerības stariņu - ārstēšanai ir bijusi pozitīva dinamika. Taču Paula joprojām nav remisijā.
Tāpēc ārsti un ģimene turpina meklēt visas iespējamās ārstēšanas iespējas. Viena no tām ir iespēja piedalīties klīniskajā pētījumā ASV, kurā tiek pētīta CAR-T šūnu terapija solīdu audzēju ārstēšanā.
Tā ir eksperimentāla ārstēšana, un neviens nevar apsolīt tās rezultātu. Bet tā ir iespēja turpināt cīņu.
Lai Paulai būtu iespēja doties uz ASV un piedalīties šajā klīniskajā pētījumā, ģimenei nepieciešami aptuveni 150 000-250 000 ASV dolāru. Pati CAR-T terapija pētījuma ietvaros ģimenei tiek nodrošināta, taču pārējie ar ārstēšanu saistītie izdevumi - uzturēšanās, izmeklējumi, analīzes, iespējamās komplikācijas un citi izdevumi - jāsedz pašiem.
Tā ir milzīga summa vienai ģimenei, un ģimene šajā cīņā nedrīkst tikt pamesta viena.
Tāpēc biedrība “Palīdzēsim viens otram” ir apņēmusies būt blakus Paulai un viņas ģimenei un palīdzēt savākt nepieciešamos līdzekļus.
Mēs nevaram apsolīt rezultātu. Bet mēs varam palīdzēt 5 gadus vecajai Paulai nokļūt līdz iespējai cīnīties.
Ziedojumiem
Saņēmējs: Palīdzēsim viens otram
Reģ. nr.: 40008260372
Swedbank: LV06HABA0551043090995
PayPal: palidzesim.viens.otram@gmail.com
Maksājuma mērķis: Paula Vizule"