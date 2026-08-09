Zālēm vairāk, plānveida ārstēšanai mazāk: atklāts, kur izlietoti 1,7 miljardi eiro veselības aprūpei
Valsts apmaksātās veselības aprūpes nodrošināšanai 2025. gadā atvēlēti 1 701 080 584 eiro, kas ir par 2,4% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) gada publiskais pārskats.
Kopumā veselības aprūpes nodrošināšanas programmai pērn bija paredzēts 1,701 miljards eiro, savukārt izlietoti 1,697 miljardi eiro jeb 99,8% no pieejamā finansējuma. Faktiskie izdevumi salīdzinājumā ar 2024. gadu pieauga par aptuveni 43 miljoniem eiro jeb 2,6%.
Lielākā summa 450,01 miljona eiro apmērā izlietota neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārajās ārstniecības iestādēs. Salīdzinājumā ar 2024. gadu šie izdevumi palielinājušies par 3,03 miljoniem eiro jeb 0,7%.
Izdevumu pieaugumu galvenokārt veidojis finansējums slimnīcu tīkla attīstībai un veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai slimnīcu uzņemšanas nodaļās, tai skaitā neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darbības stiprināšanai. Izdevumus ietekmēja arī atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā.
Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti 366,23 miljoni eiro, kas ir par 2,83 miljoniem eiro jeb 0,8% mazāk nekā 2024. gadā.
Šajā programmā papildu finansējums piešķirts integrētai un multidisciplinārai ambulatorajai aprūpei pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām, kā arī pakalpojumu pieejamības uzlabošanai nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas. Finansējums izmantots arī norēķiniem ar Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
NVD 2025. gadā saņēma rēķinus 23 963 559 eiro apmērā par Latvijā apdrošinātām personām citās ES un EEZ valstīs, Šveicē un Apvienotajā Karalistē sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. No šīs summas 8 981 809 eiro pieprasīti par nepieciešamo veselības aprūpi, kas sniegta, pamatojoties uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai tās aizvietojošo sertifikātu, 9 591 838 eiro - par pilna apjoma veselības aprūpi, bet 5 389 912 eiro par plānveida veselības aprūpi.
NVD arī sagatavojis rēķinus 1 272 979 eiro apmērā par citās ES un EEZ valstīs, Šveicē un Apvienotajā Karalistē apdrošinātām personām Latvijā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai izlietoti 320,65 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2024. gadu faktiskie izdevumi palielinājušies par 35,05 miljoniem eiro jeb 12,3%. Pieaugumu veidoja finansējums zāļu kompensācijas sistēmas attīstībai, medikamentu pieejamības uzlabošanai un ārstēšanas iespēju paplašināšanai reto slimību pacientiem. Līdzekļi novirzīti arī jaunu medikamentu apmaksai, kompensācijas nosacījumu paplašināšanai jau sarakstā iekļautajām zālēm un jaunā zāļu uzcenojuma modeļa ieviešanai.
Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti 238,84 miljoni eiro, kas ir par 5,1 miljonu eiro jeb 2,3% mazāk nekā 2024. gadā. Samazinājums skaidrots ar to, ka 2024. gadā slimnīcām tika piešķirts vienreizējs finansējums ar diagnozēm saistīto grupu jeb DRG fiksēto maksājumu segšanai, bet 2025. gadā šāds finansējums vairs netika nodrošināts.
Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai izlietoti 225,67 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi pieauguši par 7,68 miljoniem eiro jeb 3,5%.
Papildu līdzekļi novirzīti ģimenes ārstu prakšu uzturēšanai, papildu darbinieku nodarbināšanai un ārstniecības personu aizvietošanai viņu attaisnotas prombūtnes laikā. Finansējums palielināts arī bērnu zobārstniecības pakalpojumiem un veselības aprūpes uzlabošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju iemītniekiem.
Ambulatoro laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai izlietoti 64,23 miljoni eiro, kas ir par 4,41 miljonu eiro jeb 7,4% vairāk nekā 2024. gadā.
Papildu līdzekļi piešķirti reto slimību diagnostikas un transplantācijas procesa pilnveidošanai, laboratorisko paredzes biomarķieru noteikšanas paplašināšanai onkoloģijā un reproduktīvā materiāla saglabāšanai pacientiem pirms ķīmijterapijas. Finansējums izmantots arī ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai virs ārstniecības iestāžu līgumos paredzētā apjoma.
Savukārt centralizētai medikamentu un medicīnisko materiālu iegādei izlietots 28,31 miljons eiro - par 2,43 miljoniem eiro jeb 9,4% vairāk nekā 2024. gadā. Izdevumu pieaugumu galvenokārt veidoja finansējums vakcinācijai pret cilvēka papilomas vīrusu bērniem un jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam, kā arī vakcīnu pret garo klepu nodrošināšanai grūtniecēm un pusaudžiem un pneimokoka vakcīnu iegādei.
No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pērn izlietoti 59,68 miljoni eiro, kas ir par 34,23 miljoniem eiro jeb 134,5% vairāk nekā 2024. gadā. No šīs summas 32,37 miljoni eiro novirzīti daļējiem norēķiniem ar ES un EEZ valstīm, Šveici un Apvienoto Karalisti par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Vēl 10,78 miljoni eiro izmantoti kompensējamo medikamentu izdevumu deficīta segšanai un ārstēšanas nepārtrauktības nodrošināšanai, bet 6,01 miljons eiro - paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumiem pacientu dzīvesvietās.